Η κατακραυγή φέρνει λύση για το Στάδιο

Λύση στον ορίζοντα για το Εθνικό Στάδιο Χανίων, καθώς µετά τις έντονες αντιδράσεις γονέων, αθλητών και σωµατείων, θα βρεθεί λύση ώστε να µη µπει “λουκέτο” σήµερα στις εγακαταστάσεις.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι εργασίες για τη στοχοθέτηση του φωτισµού θα µεταφερθούν σε άλλο χρονικό διάστηµα, µάλλον το καλοκαίρι, κάτι που ήταν και το… αυτονόητο, ώστε να µην δηµιουργηθεί πρόβληµα στους αθλητές.

Σήµερα θα συναντηθεί στα Χανιά ο εργολάβος που έχει αναλάβει το έργο µαζί µε τον γεν. γραµµατέα του ΣΕΓΑΣ και εκπρόσωπο των σωµατείων Γιώργο Γιατρουδάκη καθώς και την υφυπουργό και βουλευτή Χανίων Σέβη Βολουδάκη, σε µια προσπάθεια να µην µείνουν «ξεκρέµαστοι» 700 αθλητές που προετοιµάζονται για σηµαντικούς αγώνες.

Ελπίδα όλων, η λογική να πρυτανεύσει.