menu
20.1 C
Chania
Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητάει την αντικατάσταση του νέου Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη διαμαρτυρία της και ζητά την αντικατάστασή του νέου Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, Νικήτα Βελία, μετά τη δημοσιοποίηση διαδικτυακών αναρτήσεων του. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας του Πειραιά, οι επίμαχες αναρτήσεις φέρονται να περιλαμβάνουν επικριτικά σχόλια για τον Ολυμπιακό και θετικές αναφορές προς τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Η υπόθεση έρχεται στο προσκήνιο λίγο μετά την απαλλαγή του κ. Γιαννακόπουλου από κατηγορία δυσφήμησης του αθλήματος, απόφαση που είχε εκδώσει ο ίδιος δικαστής.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«Θλίψη και οργή προκαλεί η αποκάλυψη της πλούσιας αρθρογραφίας του νέου Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, Νικήτα Βελία, στο διαδίκτυο.

Ο νέος Αθλητικός Δικαστής, με σειρά επώνυμων δημόσιων αναρτήσεων και σχολίων του, καταφέρεται συστηματικώς κατά της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, των παικτών και των ιδιοκτητών της, ενώ παράλληλα εκτελεί και χρέη προστάτη του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δ. Γιαννακόπουλου, από “επιθέσεις”. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των επίμαχων αναρτήσεων έχουν γίνει σε γνωστά οπαδικά sites (της ομάδας του Παναθηναϊκού), όπου ο Δικαστής είναι τακτικότατος επισκέπτης.

Πρόκειται για τον Αθλητικό Δικαστή που μόλις πρόσφατα, κατόπιν καταγγελίας της ΚΑΕ Ολυμπιακός, απήλλαξε τον Δ. Γιαννακόπουλο από την κατηγορία για δυσφήμηση του αθλήματος, με αφορμή ανάρτηση του τελευταίου κατά τη διάρκεια του αγώνα της 12.10.2025 μεταξύ των δύο ομάδων.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει την αγανάκτησή της για την τοποθέτηση του συγκεκριμένου Αθλητικού Δικαστή στον ΕΣΑΚΕ και απαιτεί την άμεση αντικατάστασή του.

Είναι αυτονόητο ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα προσφύγει στις αρμόδιες αρχές για τη διαφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων της και την τιμωρία σκανδαλωδών συμπεριφορών που εκθέτουν τη Δικαιοσύνη».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum