Η ΚΑΕ Άρης εξόφλησε τις οικονομικές υποχρεώσεις της στο Δημόσιο

Την τακτοποίηση των οικονομικών χρεών της προς το ελληνικό Δημόσιο γνωστοποίησε επίσημα σήμερα η ΚΑΕ Άρης. Διαδικασία που είχε δεσμευτεί πως θα πράξει με την απόκτηση, προ μηνών, της ιδιοκτησίας της εταιρείας ο Ρίτσαρντ Σιάο.

Οι «κιτρινόμαυροι» ανέφεραν, σχετικά, σε ανακοίνωσή τους: «Η ΚΑΕ Άρης Betsson ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξόφλησης των οφειλών της προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, η ΚΑΕ κλείνει οριστικά ένα πολυετές κεφάλαιο οικονομικών εκκρεμοτήτων. Κατά την ανάληψη της ομάδας από τη «Black and Yellow Holdings», η διοίκηση είχε δεσμευτεί ότι η ΚΑΕ θα είναι απαλλαγμένη από παλαιά χρέη έως το τέλος του 2025.

Η ΚΑΕ Άρης Betsson συνεχίζει σταθερά την προσπάθεια ενίσχυσης της οργανωτικής και αγωνιστικής παρουσίας της.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι στήριξαν και βοήθησαν την ομάδα στο διάστημα που προσπαθούσε να επιβιώσει, με χρέη εκατομμυρίων ευρώ στο παθητικό της.

Την Πέμπτη 27/11, πριν από τη συνάντηση της διοίκησης με τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθούν σχετικές δηλώσεις».