Η Ιταλία στέλνει φρεγάτα μετά την επίθεση που δέχτηκε ο “Στόλος για τη Γάζα”

Ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, καταδίκασε έντονα την επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Στόλο για τη Γάζα, ενώ έπλεε στα ανοιχτά της Κρήτης, προσπαθώντας να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στον πολιορκημένο θύλακα.

Όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΙ, ο Κροζέτο ανακοίνωσε ακόμη ότι ήδη έδωσε εντολή η ιταλική φρεγάτα Fasan να μεταβεί στην περιοχή όπου βρίσκονται τα πλοιάρια του στολίσκου, προκειμένου να προσφέρει βοήθεια, αν χρειαστεί.

H φρεγάτα έπλεε βορεια της Κρήτης, στο πλαίσιο της αποστολής «Ασφαλής Θάλασσα». Όπως δήλωσε ο Ιταλός υπουργός, «ο στόχος είναι η Fasan να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ιταλών πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο». Στην αποστολή συμμετέχουν μέλη του ιταλικού κοινοβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου.

Το πλοίο του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού μεταβαίνει ήδη στην περιοχή και, όπως είπε ο Κροζέτο, «ενημερώθηκε σχετικά ο στρατιωτικός ακόλουθος της ισραηλινής πρεσβείας στην Ιταλία».

Αύριο, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο υπουργός Άμυνας αναμένεται να παρέμβει στη Γερουσία για να πληροφορήσει τα μέλη της σχετικά με τις κινήσεις της κυβέρνησης Μελόνι.

Γύρω στις 2 τα ξημερώματα ο στολίσκος δέχθηκε επίθεση από drones που έριξαν φωτοβολίδες κρότου λάμψης και χημικά. Η επίθεση έγινε 50 χλμ νότια της Κρήτης και 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου – εντός της ελληνικής SAR (περιοχή έρευνας και διάσωσης).