Η ιστορία πίσω από τη viral φωτογραφία του Αντριου μετά τη σύλληψή του

Η εικόνα του αποσβολωμένου Αντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ , γερμένου στο κάθισμα ενός αυτοκινήτου μετά τη σύλληψή του, έκανε τον γύρο του κόσμου και κατέλαβε κυρίαρχη θέση στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων διεθνώς.

Όπως αναμεταδίδει η Καθημερινή, ο φωτογράφος του Reuters που τράβηξε τη φωτογραφία, Φιλ Νόουμπλ, δήλωσε ότι η αποτύπωση της στιγμής οφειλόταν «περισσότερο στην τύχη παρά στην κρίση».

Οταν το πρωί της Πέμπτης έγινε γνωστό ότι ο αδελφός του βασιλιά είχε τεθεί υπό κράτηση, ο Νόουμπλ οδήγησε επί έξι ώρες από το σπίτι του στο Μάντσεστερ μέχρι το Νόρφολκ, όπου κατοικεί ο έκπτωτος πρίγκιπας.

Συνήθως καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων – από φυσικές καταστροφές μέχρι ποδοσφαιρικούς αγώνες. Ωστόσο, χαρακτήρισε τα γεγονότα της Πέμπτης, με τη σύλληψη του ανώτερου μέλους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας ως «μια κλασική, παλιάς σχολής ειδησεογραφική ημέρα».

«Είναι η καλύτερη φωτογραφία που έχω τραβήξει ποτέ; Οχι. Είναι από τις πιο σημαντικές; Σίγουρα, 100%», ανέφερε.

Ο έκτπωτος πρίγκιπας συνελήφθη ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, ενώ αστυνομικοί έφτασαν στην κατοικία του στο Sandringham Estate με περιπολικά δύο ώρες πριν η είδηση επιβεβαιωθεί και δημοσιοποιηθεί.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Νόρφολκ για ανάκριση, ανήμερα των 66ων γενεθλίων του.

Καθώς στη σύλληψη προχώρησαν αστυνομικοί της Thames Valley Police, υπήρχαν ενδεχομένως 20 ή και περισσότερα αστυνομικά τμήματα στη νοτιοανατολική Αγγλία όπου θα μπορούσε να κρατείται.

Ο Βρετανός φωτογράφος έμαθε πού μπορεί να ήταν ο Αντριου και κατευθύνθηκε προς το αστυνομικό τμήμα στην ιστορική κωμόπολη Εϊλσαμ, απόσταση άνω της μίας ώρας οδικώς από την κατοικία του Αντριου.

«Εδρεύω στη βόρεια Αγγλία· το Νόρφολκ είναι αρκετά μακριά. Είναι τεσσεράμισι με πέντε ώρες οδήγηση χωρίς κίνηση», είπε.

Και άλλα μέσα ενημέρωσης βρίσκονταν έξω από το τμήμα, όμως, όπως ανέφερε, δεν υπήρχε ιδιαίτερη κινητικότητα. Μετά από έξι ώρες αναμονής στο κρύο και με τη νύχτα να έχει πέσει, όλα έδειχναν ότι η πληροφορία ήταν λανθασμένη.

Ο Νόουμπλ μάζεψε τον εξοπλισμό του και ξεκίνησε για ένα ξενοδοχείο, προκειμένου να διανυκτερεύσει. Λίγα λεπτά αργότερα, δέχθηκε τηλεφώνημα από μια συνάδελφό του στο Reuters, η οποία βρισκόταν ακόμη έξω από το τμήμα, ότι τα αυτοκίνητα του Αντριου είχαν φτάσει.

Ο Νόουμπλ επέστρεψε εσπευσμένα, προλαβαίνοντας να δει τα δύο οχήματα να αποχωρούν με ταχύτητα. Στο προπορευόμενο όχημα επέβαιναν δύο αστυνομικοί, οπότε έστρεψε τη μηχανή και το φλας προς το αυτοκίνητο που ακολουθούσε.

Η ιστορία πίσω από τη viral φωτογραφία του Αντριου μετά τη σύλληψή του-3

Οπως είπε, ήταν κουρασμένος έπειτα από μια μακρά ημέρα, αλλά έπρεπε να παραμείνει συγκεντρωμένος.

«Πρέπει να μαντέψεις πού κάθεται: μπροστά ή πίσω; Είναι ζήτημα τύχης· χρειάζεται φλας. Είχα κάνει κάποιες δοκιμαστικές λήψεις για να έχω μια γενική εικόνα».

Τράβηξε έξι φωτογραφίες: σε δύο φαίνονταν αστυνομικοί, δύο ήταν κενές και μία ήταν εκτός εστίασης.

Η έκτη – και μοναδική καθαρή – προβάλλεται πλέον παντού: ο Αντριου εμφανίζεται σοκαρισμένος, γερμένος στο κάθισμα, με τα μάτια του να αντανακλούν τα φλας των φωτογράφων μέσα στη νύχτα, δημιουργώντας το γνωστό «φαινόμενο των κόκκινων ματιών».

Η ιστορία πίσω από τη viral φωτογραφία του Αντριου μετά τη σύλληψή του-4

«Οταν φωτογραφίζεις μέσα από αυτοκίνητα, είναι περισσότερο τύχη παρά κρίση», είπε ο φωτογραφος, ο οποίος περιέγραψε ως «σουρεαλιστικό» το να βλέπει τη φωτογραφία του να γίνεται η καθοριστική εικόνα μιας τόσο μεγάλης είδησης.

«Σε μια εποχή όπου υπάρχουν παντού φωτογράφοι, είναι σπάνιο ένα μέσο να εξασφαλίζει μια τόσο καθοριστική στιγμή».