Η Ισπανία θα ξανανοίξει την πρεσβεία της στην Τεχεράνη

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και την εκεχειρία δύο εβδομάδων που επιτεύχθηκε στη Μέση Ανατολή, πραγματοποιώντας αεροπορικές επιθέσεις χθες στον Λίβανο.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η Ισπανία έχει εμφανιστεί ως ένας από τους σφοδρότερους επικριτές μεταξύ των χωρών της Δύσης σε ό,τι αφορά τις ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, κλείνοντας τον εναέριο χώρο της σε κάθε αεροσκάφος που συμμετείχε σε μια σύγκρουση, την οποία η Μαδρίτη χαρακτηρίζει απερίσκεπτη και παράνομη.

«Χθες είδαμε πώς το Ισραήλ, αψηφώντας την εκεχειρία και κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, έριξε εκατοντάδες βόμβες στον Λίβανο», δήλωσε ο Αλμπάρες σε βουλευτές στην κάτω βουλή.

Νωρίτερα σήμερα, ο Αλμπάρες ανακοίνωσε ότι η Ισπανία ξανανοίγει την πρεσβεία της στην Τεχεράνη με την ελπίδα να επιτευχθεί ειρήνη στην περιοχή.

«Έδωσα οδηγίες στον πρεσβευτή μας στην Τεχεράνη να επιστρέψει, να αναλάβει και πάλι τη θέση του και να ξανανοίξει την πρεσβεία μας και εμείς να συμμετάσχουμε σε αυτή την προσπάθεια για ειρήνη από κάθε πιθανό πλαίσιο, ακόμα και από την ίδια την ιρανική πρωτεύουσα», δήλωσε ο Αλμπάρες.