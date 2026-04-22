Η ιδιαίτερη αξία των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του Ελληνικού Ελαιολάδου

■ Με βάση τα συµπεράσµατα διεθνούς έρευνας

Σηµαντικής βαρύτητας και ιδιαίτερης αξίας για την χώρα µας είναι τα συµπεράσµατα σειράς µελετών που εκπόνησε την περιοδο το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιολάδου (∆ΣΕ) που είναι ο µεγαλύτερος και µοναδικός στον κόσµο Οργανισµός Ελαιολάδου.

Από τις µελέτες αυτές στις όποιες συµµετείχαν επτά Μεσογειακές χώρες, οι Ηνωµένες Πολιτείες, η Αργεντινή, η Αυστραλία, το Ιράν και πέντε χώρες της Κεντρικής Ασίας, πρόεκυψαν σηµαντικά συµπεράσµατα τα οποια είναι σοβαρά για την χωρά µας αφού δείχνουν ότι τα χαρακτηριστικά των ελαιολάδων που ζητούνται από τις σύγχρονες αγορές σχεδόν όλα υπάρχουν µε σηµαντικη συγκριτική υπεροχή στα ελληνικά ελαιόλαδα .

Οι διαπιστώσεις αυτές, που συµπίπτουν σχεδόν όλες µε όσα κατά καιρούς και εµείς εισηγούµαστε στον ΣΕ∆ΗΚ, αναλυθήκαν και συζητηθήκαν λεπτοµερώς κατά τη διάρκεια σεµιναρίου που οργάνωσε πρόσφατα το ∆ΣΕ µε τίτλο «Μελέτες Συµπεριφοράς Καταναλωτών και Αξιοποίηση των Αποτελεσµάτων»

ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Ένα από τα βασικά συµπεράσµατα του σεµιναρίου το οποιο ενδιαφέρει ιδιαίτερα την χώρα µας, είναι ότι «οι καταναλωτές γενικά εκτιµούν τόσο τα απτά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου όπως η θρεπτική και η γευστική άξια του, οσο και τα άυλα όπως το κύρος και η ιστορία του προϊόντος».

Και αυτό γιατί, και στα απτά αλλα και στα άυλα χαρακτηριστικά η χωρά µας και η Κρητη έχει τεκµηριωµένη υπεροχή. Το άνω του 80% υπερέξτρα (extrissima) δεν το έχουν πολλές χώρες. Κυρίως όµως δεν έχουν, ούτε µπορούν να αποκτήσουν, την πολιτιστική άξια του! Και οι δυο όµως αυτές άξιες, οπωσδήποτε, απαιτούν κατάλληλη, τεκµηριωµένη και δυστυχώς δαπανηρή προβολή!

Οι ωραίες φιλολογικές περιγραφές που παρουσιάζουν αρκετοί τυποποίησες στις συσκευασίες τους η στις ιστοσελίδες τους, οπωσδήποτε δεν αρκούν!

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Ειδικότερα, συµφώνα µε την µελέτη οι καταναλωτές του ελαιολάδου διακρίνονται σε πιστούς και µη πιστούς, σε νέους κλπ

Οι πιστοί καταναλωτές µπορούν να διακριθούν σε δύο ξεχωριστές κατηγορίες : αυτούς που καταναλώνουν για λόγους υγείας και αυτούς που το καταναλώνουν για λογούς γεωγραφικής σχέσης τους µε το προϊόν.

Οι µη πιστοί καταναλωτές, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις τιµές και οι προτιµήσεις τους επηρεάζονται σηµαντικά από τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, την ηλικία, τον τρόπο ζωής και την ευαισθητοποίηση τους για την υγεία και τη µακροβιότητα.

Οι νέοι καταναλωτές, είναι λιγότερο πιστοί στο ελαιόλαδο και επηρεάζονται έντονα από τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Στις επιλογές των καταναλωτών καθοριστικό ρόλο παίζουν η καταγωγή, η γνώση της ιστορίας του προϊόντος και η σχέση του µε την υγεία.

Εποµενως η στρατηγική προβολής του προϊόντος πρεπει να εξειδικεύσει τους παράγοντες αυτούς ανάλογα µε τις κατηγορίες των καταναλωτών

ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι ∆ρ. Γεωπόνος, πρώην ∆/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και άµισθος Επιστ. Σύµβουλος του ΣΕ∆ΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕ∆ΗΚ. Μπορούν να αναδηµοσιευτούν µόνο µετά από άδεια του (nmixel@otenet.gr