Η ∆ηµοτική Αγορά και οι άνθρωποί της

Παρασκευάς Περάκης
Με µια αιχµηρή αναφορά απάντησε χθες ο δήµαρχος Χανίων στις φωνές διαµαρτυρίας για τις υψηλές τιµές έναρξης της δηµοπρασίας στα καταστήµατα της δηµοτικής Αγοράς των Χανίων.
«Η ∆ηµοτική Αγορά δεν ανήκε, δεν ανήκει και δεν θα ανήκει στους καταστηµατάρχες», σηµείωσε χαρακτηριστικά.
Προφανώς η ∆ηµοτική Αγορά ανήκει στην πόλη. Η πόλη όµως, δεν είναι αφηρηµένη έννοια, είναι οι άνθρωποί της.
Και στην περίπτωση της ∆ηµοτικής Αγοράς, οι άνθρωποί της ήταν πρώτα και κύρια οι επαγγελµατίες που άνοιγαν καθηµερινά τα µαγαζιά τους, οι οικογένειες που µεγάλωσαν µέσα σε αυτά, οι εργαζόµενοι του µόχθου που κράτησαν ζωντανό το µνηµείο. Πάντα προφανώς µε εξαιρέσεις και λάθη.
Τα τελευταία χρόνια, οι επαγγελµατίες αυτοί πλήρωσαν βαρύ αντίτιµο από το παρατεταµένο κλείσιµο για µια ανακαίνιση, το χρονοδιάγραµµα της οποίας εκτροχιάστηκε ουκ ολίγες φορές.
Επαγγελµατίες αναγκάστηκαν να επιβιώσουν µε προσωρινές λύσεις, κάποιοι έχασαν πελατεία δεκαετιών, άλλοι βρέθηκαν στα όρια της αντοχής τους. Όλα αυτά για να γίνει ένα έργο που άπαντες αναγνώριζαν ως αναγκαίο.
Γι’ αυτό και η φράση ότι «η Αγορά δεν ανήκει στους καταστηµατάρχες», ακούστηκε ψυχρή και άδικη σε πολλούς ανθρώπους που αισθάνονται ότι έχουν θυσιάσει ένα κοµµάτι της ζωής τους εκεί µέσα.
Το πραγµατικό στοίχηµα λοιπόν δεν είναι µόνο να ανοίξει η ∆ηµοτική Αγορά και να φέρει πολλά έσοδα στον ∆ήµο. Είναι να ανοίξει χωρίς να χάσει την ψυχή της, χωρίς να έχει ξεχάσει τους ανθρώπους της.

 

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

