Η ∆ηµοτική Αγορά και οι άνθρωποί της

Με µια αιχµηρή αναφορά απάντησε χθες ο δήµαρχος Χανίων στις φωνές διαµαρτυρίας για τις υψηλές τιµές έναρξης της δηµοπρασίας στα καταστήµατα της δηµοτικής Αγοράς των Χανίων.

«Η ∆ηµοτική Αγορά δεν ανήκε, δεν ανήκει και δεν θα ανήκει στους καταστηµατάρχες», σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Προφανώς η ∆ηµοτική Αγορά ανήκει στην πόλη. Η πόλη όµως, δεν είναι αφηρηµένη έννοια, είναι οι άνθρωποί της.

Και στην περίπτωση της ∆ηµοτικής Αγοράς, οι άνθρωποί της ήταν πρώτα και κύρια οι επαγγελµατίες που άνοιγαν καθηµερινά τα µαγαζιά τους, οι οικογένειες που µεγάλωσαν µέσα σε αυτά, οι εργαζόµενοι του µόχθου που κράτησαν ζωντανό το µνηµείο. Πάντα προφανώς µε εξαιρέσεις και λάθη.

Τα τελευταία χρόνια, οι επαγγελµατίες αυτοί πλήρωσαν βαρύ αντίτιµο από το παρατεταµένο κλείσιµο για µια ανακαίνιση, το χρονοδιάγραµµα της οποίας εκτροχιάστηκε ουκ ολίγες φορές.

Επαγγελµατίες αναγκάστηκαν να επιβιώσουν µε προσωρινές λύσεις, κάποιοι έχασαν πελατεία δεκαετιών, άλλοι βρέθηκαν στα όρια της αντοχής τους. Όλα αυτά για να γίνει ένα έργο που άπαντες αναγνώριζαν ως αναγκαίο.

Γι’ αυτό και η φράση ότι «η Αγορά δεν ανήκει στους καταστηµατάρχες», ακούστηκε ψυχρή και άδικη σε πολλούς ανθρώπους που αισθάνονται ότι έχουν θυσιάσει ένα κοµµάτι της ζωής τους εκεί µέσα.

Το πραγµατικό στοίχηµα λοιπόν δεν είναι µόνο να ανοίξει η ∆ηµοτική Αγορά και να φέρει πολλά έσοδα στον ∆ήµο. Είναι να ανοίξει χωρίς να χάσει την ψυχή της, χωρίς να έχει ξεχάσει τους ανθρώπους της.