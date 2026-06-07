«Η γυναίκα στο έργο “Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορµπά”» εκδήλωση στο Ηράκλειο

Η Λέσχη Ανάγνωσης «ΚΑΦΕΣ και ΒΙΒΛΙΑ» συνεχίζει τον κύκλο δράσεων δηµόσιας ανάγνωσης του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη και διοργανώνει εκδήλωση µε τίτλο: «Η γυναίκα στο έργο “Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορµπά”»

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 11 Ιουνίου 2026, ώρα 18:00, στο ΜΑΡΙΝΑ Cafe Restaurant στο Ηράκλειο.

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων του Μουσείου, αφιερωµένων στα 80 χρόνια από την πρώτη έκδοση του µυθιστορήµατος «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορµπά». Τον συντονισµό θα έχει η Αντιπρόεδρος της ∆ΕΠΑΝΑΛ και συντονίστρια κα Μάρα Παναγιωτάκη.

Αποσπάσµατα από το έργο του Νίκου Καζαντζάκη θα διαβάσουν Μέλη και Φίλοι της Λέσχης Ανάγνωσης.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν τη σχολή ΤΑΝGO SALON/ Ν. ∆αλαµάγκας για τη συµµετοχή στην εκδήλωση.

Η εκδήλωση διοργανώνεται µε την υποστήριξη της ∆ΕΠΑΝΑΛ ΑΕ και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.