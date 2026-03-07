Η γυναίκα στην τέχνη – Εκδήλωση στο Λύκειο Ελληνίδων

Το Λύκειον των Ελληνίδων Χανίων (ΛΕΧ) διοργανώνει εκδήλωση µε θέµα «Η γυναίκα στην τέχνη», µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας, την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, στις 17:30, στην αίθουσα του Λυκείου Ελληνίδων Χανίων (Μητσοτάκη 1, Χανιά).

Κεντρική οµιλήτρια θα είναι η Χάρις Κανελλοπούλου (φωτ.), ∆ρ. ιστορικός της Τέχνης και επιµελήτρια της Συλλογής Έργων Τέχνης της Τράπεζας της Ελλάδος, που θα µιλήσει µε θέµα: «Η γυναίκα στην τέχνη – Παρατηρήσεις για τη θέση της γυναικείας καλλιτεχνικής δηµιουργίας στην Ιστορία της τέχνης».

Η οµιλία θα συνοδεύεται από προβολή έργων και οπτικού υλικού.

Θα προλογίσει η Αικατερίνη Θωµαδάκη, γενική γραµµατέας του ΛΕΧ, ∆ικηγόρος.

Την επιµέλεια της εκδήλωσης έχει η Άννα Νεµπαυλάκη, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΛΕΧ και έφορος Τµήµατος ∆ικαιωµάτων της Γυναίκας και του Παιδιού – Ισότητας των Φύλων, ειδική συνεργάτιδα του δηµάρχου Χανίων σε θέµατα Παιδείας.

Ευγενικός χορηγός της εκδήλωσης είναι το ξενοδοχείο Samaria Hotel.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.