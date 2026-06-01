Η Gucci χορηγός ονόματος της Alpine από το 2027

Η Gucci ανακοινώθηκε ως χορηγός ονόματος της Alpine από το 2027, με τη γαλλική ομάδα να «τρέχει» στη Φόρμουλα Ένα από την αρχή της επόμενης σεζόν ως “Gucci Racing Alpine Formula One Team”.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο οίκος μόδας πολυτελείας δημιουργεί την Gucci Racing, η οποία, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι «μια νέα επιχειρηματική και βιωματική πλατφόρμα που θα βασίζεται στις αξίες της απόδοσης, της ακρίβειας, της πειθαρχίας και της αριστείας στη συμβολή της πολυτέλειας και του αθλητισμού».

Στη νέα αυτή «εποχή», η Alpine θα αγωνίζεται με τα χρώματα της Gucci, σηματοδοτώντας την… απομάκρυνσή της από το μπλε και το ροζ της -νυν χορηγού ονόματος- BWT, η συνεργασία με την οποία ολοκληρώνεται στο τέλος του 2026.

Αξίζει να σημειωθεί ότι βασικός παράγοντας πίσω από το “deal” ήταν ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Alpine, Λούκα ντε Μέο, ο οποίος τώρα ηγείται της Kering, που είναι η μητρική εταιρεία της Gucci.

Η είδηση για τη συνεργασία με την Gucci έρχεται εν μέσω της καλής… εκκίνησης της Alpine στη σεζόν του 2026, καθώς η γαλλική ομάδα, η οποία κατετάγη τελευταία στη βαθμολογία των κατασκευαστών του 2025, είναι αυτή τη στιγμή πέμπτη στην κατάταξη.