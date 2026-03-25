Η Google γιορτάζει την 25η Μαρτίου

Την 25η Μαρτίου γιορτάζει η Google με το σημερινό της Doodle.

Το Doodle απεικονίζει την ελληνική γαλανόλευκη σημαία να κυματίζει, τιμώντας την ιστορική επέτειο της έναρξης του απελευθερωτικού αγώνα.

«Γιορτάζουμε την Εθνική Επέτειο της Ελλάδας! Η σημαία της Ελλάδας κυματίζει στον ουρανό στο σημερινό Doodle», αναφέρει.

Το Google Doodle είναι μια ειδική, προσωρινή τροποποίηση του λογότυπου στις αρχικές σελίδες της Google προς τιμήν διαφόρων γιορτών, γεγονότων, επιτευγμάτων, επετείων και προσωπικοτήτων.