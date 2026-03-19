Η γωνιά του καφενείου: Η αλλαφροχειµωνιά ή γι’ αποκράδες ως το άνοιγµα τση Σαρακοστής

Παραπονεµένα τ’ άφησε ο φετινός χειµώνας τα περήφανα κι ιστορικά, Λευκά Όρη. Γιατί δεν τ’ αξίωσε τση τιµής να τα ντυσε µε τη συνηθισµένη χειµωνιάτικη ντωνε φορεσιά, για να λαµπρίζουνε τα χιόνια ντωνε τσ’ ανοιξιάτικους µήνες στσοι κορφές τωνε, όπως κάθε χρόνο. Απού φέρνανε σ’ όσους τα καµαρώνανε την οµορφιά και το κάλλος τωνε, µε τα χαριτωµένα παιχνιδίσµατα ντωνε µε τσ’ ανοιξιάτικες ακτίνες του Ήλιου και να φέρνουνε την ελπίδα στσοι γεωργούς µας. Τσ’ αθρώπους δηλαδή του κόπου, του µόχθου και του ιδρώτα.

Απού κι απατός µου, µε το ψωµί το ποτισµένο µε του ιδρώτα. Απού κι απατός µου, µε το ψωµί το ποτισµένο µε τον ιδρώτα ντωνε αναθράφηκα. Και κατέω τα βάσανα ντωνε και τσοι δυσκολίες απού αντιµετωπίζουνε στη ζωή ντωνε, τη µίζερη και πολυβασανισµένη, πως και τούτηνε τη χρονιά οι κήποι ντωνε θα πρασινίσουνε. Και τα προϊόντα ντωνε θα γεµίσουνε τσοι τοπικές αγορές. Αν βέβαια ξεπεραστούνε κι οι δυσκολίες απού ο Αµερικανός ηγέτης δεν συνέλθει από τσοι υπερφίαλες αυταπάτες του πως έχει τόσονα µυαλό και µπορεί µε τη δύναµη τσ’ εξουσίας απού του ‘δωκε ο αµερικανικός λαός µπορεί να εξουσιάζει και να ποδηγετεί τσοι λαούς τση γης και να κουµαντάρει τη ζωή ντωνε.

Αντί να χρησιµοποιεί το λόγο και τη διπλωµατία, ασύνετα ακολουθεί τη βία και τσοι πυραύλους. Με τραγικό αποτέλεσµα να θυσιάζει τσοι νέους από τσοι ψηφοφόρους του σε ξένους τόπους και να ταΐζει το διάολο µε µπόλικο αθρώπινο κρέας και να καταστρέφει την ειρήνη του κόσµου. Γι’ αυτό είµαι πολύ ανήσυχος! Στρέφω τσ’ οφθαλµούς µου προς την απεραντοσύνη τ’ ουρανού. Κι εύχοµαι η Θεία Πρόνοια να τονε συνετίσει εγκαίρως, πριν είναι αργά.

Κι απόις αντιγαέρνω και συνεχίζω µε το µισερό κουτσοφλέβαρο απού το φετινό χρόνο δεν άνοιξε τσοι φλέβες του, ποταµούς για να κινήσει να φορτώσει µε χιόνια τα στερηµένα από αρκετά χιόνια τα Λευκά Όρη. Όπως δείχνει και πρόσφατη από τσοι χωρακιανούς τόπους φωτογραφία. Μα και να κάµει τσ’ αποκράδες αποκλειστές απού τόχανε για καλό σηµάδι οι παλιοί µας για καλή και πλούσια χρόνια, γι’ αυτό και λέγανε πως ηθέλανε τα «Γεννά στεγνά, τα φώτα φωτερά, τσ’ Αποκρές αποκλειστές και τη Λαµπρή να βρέχει». Απού ο φετινός χειµώνας τσοι στέρησε απού τούτονα τα ελπιδοφόρα µηνύµατα. Κι ιδιαίτερα ο τελευταίος µήνας του, ο Φλεβάρης, όπου τη φετινή χρονιά εσήκωσε στσ’ ηµεροµηνίες του ούλες τσ’ αποκράδες απού τσ΄ εορτάσανε οι Νεοέλληνες µε εισαγόµενες εκδηλώσεις. Κι οι παλιοί τρόποι απού γιορτάζανε τσ’ αποκράδες, «απού εκουζουλαινόντανε κι οι γράδες τούτηνε τη χρονιά, εµείνανε στα ράφια τση λησµονιάς ξεχασµένες. Γι’ αυτό κι εγώ τσ’ αφήνω ασχολίαστες και συνεχίζω µε το πνευµατικό περιεχόµενο ντων.

Και ξεκινώ από την πρώτη Κυριακή του Τριωδίου Τελώνου και Φαρισαίου απού «ανοίγουνε οι πύλες τση µετανοίας» µε τη γνωστή παραβολή του ο Χριστός νουθετεί τσοι πιστούς µε τον ύµνο «Υψηγυρίαν φύγωµεν Φαρισαίου κακίστην ταπείνωσιν δε µάθωµεν του τελώνου αρίστην…». Και µε τη δεύτερη Κυριακή την παραβολή του Ασώτου, ψάλλοµε στο ∆οξαστικό των Αινών «Πάτερ αγαθέ, εµακρύνθη από σου µη εγκαταλίπης µε… ο εχθρός ο παµπόνηρος εγύµνωσε µε και ήρε µου τον πλούτον· της ψυχής τα χαρίσµατα ασώτως διεσκόρπισα· ανάστας ουν επιτρέψας προς δε εκβοώ. Ποιήσον µε ως ένα των µισθίων σου…».

Κι ακλουθά η τρίτη Κυριακή των αποκρεών (απού σταµατά και η κρεατοφαγία) κι αναφέρεται στην ηµέρα της Κρίσεως. Και ψάλλοµε στους αίνους τον συγκλονιστικό ύµνο «οποία ώρα τότε και ηµέρα φοβερά, όταν καθίση ο κριτή επί θρόνου φοβερού. Βίβλοι ανοίγονται και πράξεις ελέγχονται και τα κρύπτου τα του σκότους δηµοσιεύονται…». Κι ακολουθά η τελευταία Κυριακή της περιόδου τωρινής απού αναφέρεται στην έξωση του Αδάµ από το παράδεισο και ψάλλοµε στ’ απόστιχα του σπερνού. «Εξεβλήθη Αδάν του Παραδείσου διά της βρώσεως· διο και καθεζόµενος απέναντι τούτου ωδύρετο…». Κι έκλεινε η βραδιά µε τσ’ εύθυµες συντροφιές τω µασκαράδω, απού µετακινούµενοι από σπίτι σε σπίτι στα σοκάκια και τσοι στράτες εγεµίζανε την ατµόσφαιρα µε χαρούµενους ήχους µε τα τραγούδια ντωνε.

Κι ετσά έπεφτε η ηι αυλαία των αποκράδω. Και τη ταχινή µ’ όµορφες κι εύθυµες συντροφιές οι χωριανοί, οι γείτονοι µε τσοι δικολογιές ντωνε υποδεχότανε τη κακοµούτρουλη και ξερακιανή σαρακοστή στα γυραγιάλια. Με τα σκορδοκρόµµυδα τσ’ ευλοηµένες ελιές, τα βρεχτά κουκιά, το ταραµά, το χαλουβά και τα φρέσκα θαλασσινά. Κι ανοίγανε το στάδιο των αρετώ. Με χαρές, γέλια και τραγούδια και παίρνανε την ανηφόρα µε το βλέµµα στραµµένο στη λάµψη απού φέγγει ολόλαµπρη στο Γολγοθά. Θεέ µου, βλέπε µας το νου µας και καθοδήγα µας για τη καλή ντου χρήση.

Ώρα καλή σας αναγνώστριες κι αναγνώστες κι αναζήτηχτοι. Καλή Σαρακοστή.

Το γεροντάκι

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Απατός = Εγώ ο ίδιος

Μισερός = Ανάπηρος

Κι απόις = Ξέρω

Αντιγαέρνω = Γυρίζω πίσω

Στράτα = ∆ρόµος

Κουζουλαίνοµαι = Τρελαίνοµαι

Γράδες = Γριές

Ταχινή = Την αυριανή µέρα

Κακοµούτρουλος = Ασκηµοµούρης

∆ικολογιά = Συγγενολόι