Η γνώριµη εικόνα σε Πλατανιά – Αγ. Μαρίνα

Παλιά Εθνική Οδός Χανίων – Κισσάµου, (Λεωφόρος Μ. Θεοδωράκης) ανάµεσα σε Πλατανιά και Αγ. Μαρίνα. Ένα τουριστικό λεωφορείο κάνει στάση, αποβιβάζει τουρίστες, βάζει κώνους για το σηµείο όπου βγάζουν τις αποσκευές τους ώστε να περάσουν το δρόµο και να κατευθυνθούν στο ξενοδοχείο τους. Το ένα ρεύµα κλειστό, το δεύτερο η κίνηση γίνεται εκ περιτροπής.

Ουρές σχηµατίζονται, οδηγοί εκνευρίζονται, εικόνες γνώριµες, που έχουµε καταγράψει πολλές φορές µέσα από αυτές τις σελίδες και συνεχίζονται. ∆υστυχώς, το µοντέλο ανάπτυξης των περισσότερων τουριστικών µονάδων στη περιοχή δεν προέβλεπε το…απλό! Θέσεις για στάση που να χωρούν τουλάχιστον ένα λεωφορείο ώστε να µην ταλαιπωρούνται οδηγοί και κυρίως να µην κινδυνεύουν άνθρωποι! ∆υστυχώς όσο το… µοντέλο αυτό συνεχίζεται, εικόνες όπως αυτές που περιγράψαµε θα αποτελούν στοιχείο της καθηµερινότητας.