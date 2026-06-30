Η GK Goalkeeper Academy επεκτείνεται στην Ευρώπη

Η GK Goalkeeper Academy κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην αναπτυξιακή της πορεία, ανακοινώνοντας την έναρξη της συνεργασίας της με την ισπανική Goat Experiences και την ελληνική Foul Training του Ηλία Παπαθανασίου.

Πρόκειται για μία συνεργασία η οποία σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για την GK Goalkeeper Academy, με στόχο τη δημιουργία ακόμη περισσότερων ευκαιριών εξέλιξης για τους νεαρούς τερματοφύλακες.

Στο πλαίσιο της νέας αυτής συνεργασίας από το 2027 η GK Goalkeeper Academy και η Foul Training επεκτείνουν τη δράση τους και εκτός συνόρων, σχεδιάζοντας ταξίδια ακαδημιών στην Ισπανία, αλλά και εξειδικευμένα εκπαιδευτικά ταξίδια για τερματοφύλακες σε κορυφαίους ποδοσφαιρικούς προορισμούς της Ευρώπης.

Οπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση:

«Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά σύγχρονες προπονητικές μεθοδολογίες, να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες μέσα από διεθνή ποδοσφαιρικά περιβάλλοντα και να έρθουν σε επαφή με επαγγελματικούς οργανισμούς και ακαδημίες του εξωτερικού.

Για την οριστικοποίηση της συνεργασίας, ο επικεφαλής της GK Goalkeeper Academy, Κώστας Γύπαρης, βρέθηκε αυτές τις ημέρες στη Βαρκελώνη (φωτ.), όπου πραγματοποίησε σειρά επαφών μαζί με τον επικεφαλής της Foul Training, Ηλία Παπαθανασίου, επισφραγίζοντας μία συμφωνία που φιλοδοξεί να ανοίξει νέους δρόμους για την εκπαίδευση και την εξέλιξη των νεαρών Ελλήνων τερματοφυλάκων.

Το ταξίδι μόλις ξεκινά…»