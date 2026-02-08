Η γιορτή του χανιώτικου ποδοσφαίρου (φωτ.)

menu
Γιώργος Δρακάκης
Σε μια γεμάτη αίθουσα το Σάββατο βράδυ στο Ευτυχία Palace πραγματοποιήθηκε η ετήσια γιορτή της ΕΠΣΧ και οι βραβεύσεις των πρωταθλητών της σεζόν 2024-25.

Η διαφορά ότι λόγω του πένθους από το χαμό των 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία φέτος δεν υπήρξε μουσικό πρόγραμμα.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν οι: 

Γρανίτης (πρωταθλητής Α’ Κατηγορίας και Κύπελλο Ηθους),
Κρ. Αστέρας (πρωταθλητής Β’ Κατηγορίας),
Αμιλλα (δευτεραθλήτρια Β’ Κατηγορίας),
Πλατανιάς (άνοδος μέσω 3ης θέσης),
Κορωνίδα (πρωταθλήτρια Γ’ Κατηγορίας),
Τάλως (δευτεραθλητής Γ’ Κατηγορίας),
Νέοι Μινωταύρου (άνοδος μέσω 3ης θέσης και Κύπελλο Ηθους),
Καλτσέτο (πρωτάθλημα Κ16).

και οι πρώτοι σκόρερ των τριών κατηγοριών:
Μάνος Ψαράκης (Γρανίτης, 38 γκολ),

Κλέστι Τσένι (Αρης Βουκολιών,  20 γκολ)
Παναγιώτης Μαναρώλης (Θύελλα Καλαθενών, 20 γκολ)

Βασίλι Γκιόκα (Νέοι Μινωταύρου, 11 γκολ).

Τέλος βραβεύτηκε και η  Ελπίδα Αλμπέρτη (ΑΟΧ, πρώτη σκόρερ Γ’ Εθνικής Γυναικών).

Επίσης τιμήθηκαν για την προσφορά τους οι: Δοκιμάκης Γιάννης, Μπαλωκας Αντώνιος, Μαθιουλάκης Δημήτριος, Κουτεντάκης Γιωργος και ο… αειθαλής ποδοσφαιριστής Κοτρωνάκης Γεώργιος.
Ο πρόεδρος της ΕΠΣΧ Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης ευχαρίστησε τις ομάδες που αγκάλιασαν για μια φορά την εκδήλωση που βασικό σκοπό έχει την ενίσχυση του Ταμείου Αρωγής Τραυματιζομένων Ποδοσφαιριστών.
Παραβρέθηκαν η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο βουλευτής της ΝΔ Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης και ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ Νίκος Τζώρτζογλου.

 

