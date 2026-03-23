Η γεωπολιτική του Ορµούζ και το πραγµατικό παιχνίδι ισχύος

Σε µια εποχή υπερπληροφόρησης, όπου οι τίτλοι ειδήσεων διαδέχονται ο ένας τον άλλον µε ταχύτητα που ξεπερνά την κατανόηση, ένα από τα πιο κρίσιµα γεωοικονοµικά και γεωπολιτικά σηµεία του πλανήτη επανέρχεται στο επίκεντρο: το Στενό του Ορµούζ.

Όµως, πίσω από τον θόρυβο και την ένταση, η πραγµατικότητα είναι πιο σύνθετη και, ίσως, πιο αποκαλυπτική.

Το µήνυµα που προήλθε πρόσφατα από την Τεχεράνη ήταν σαφές αλλά και διφορούµενο: τα Στενά του Ορµούζ παραµένουν ανοιχτά, αλλά όχι για όλους. Η δήλωση αυτή, που αποδίδεται στον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, δεν είναι απλώς µια ρητορική απειλή. Είναι µια στρατηγική τοποθέτηση. Και όπως συµβαίνει συχνά στη γεωπολιτική, αυτό που φαίνεται ως επιθετική στάση, µπορεί να αποτελεί ένδειξη περιορισµού.

Για να κατανοήσει κανείς τη σηµασία αυτής της εξέλιξης, πρέπει πρώτα να κατανοήσει τι πραγµατικά είναι το Στενό του Ορµούζ. ∆εν πρόκειται απλώς για ένα θαλάσσιο πέρασµα. Είναι µια από τις βασικές αρτηρίες της παγκόσµιας οικονοµίας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, περίπου 14,22 εκατοµµύρια βαρέλια πετρελαίου ηµερησίως διέρχονται από αυτό το στενό. Σε σύνολο ηµερήσιας κατανάλωσης 110 εκ. βαρέλια.

Η προέλευση αυτού του πετρελαίου προέρχεται από τις χώρες του Περσικού Κόλπου:

Σαουδική Αραβία: 37,2%

Ιράκ: 22,8%

Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα: 12,9%

Ιράν: 10,6%

Κουβέιτ: 10,1%

Από την άλλη πλευρά, οι βασικοί αποδέκτες των 14, 22 εκ. βαρελιών πετρελαίου είναι κυρίως ασιατικές οικονοµίες:

Κίνα: 37,7%

Ινδία: 14,7%

Άλλες ασιατικές χώρες: 13,9%

Νότια Κορέα: 12%

Ιαπωνία: 10,9%

Η Ευρώπη (3,8%) και οι Ηνωµένες Πολιτείες (2,5%) εµφανίζονται µε πολύ µικρότερα ποσοστά. Αυτό το στοιχείο είναι καθοριστικό. ∆ιότι αποκαλύπτει µια θεµελιώδη αλήθεια: το Στενό του Ορµούζ δεν είναι εξίσου κρίσιµο για όλους.

Η ψευδαίσθηση της συµµετρίας: Στη δηµόσια συζήτηση συχνά κυριαρχεί η εντύπωση ότι το κλείσιµο του Ορµούζ θα αποτελούσε καταστροφικό πλήγµα για ολόκληρη τη διεθνή οικονοµία. Αυτό είναι εν µέρει αληθές. Όµως δεν είναι πλήρως ακριβές. Οι χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από τη συγκεκριµένη διαδροµή είναι εκείνες της Ασίας και κυρίως η Κίνα. Για το Πεκίνο, το Ορµούζ δεν είναι απλώς ένα πέρασµα, αλλά µια ζωτική ενεργειακή γραµµή. Η διακοπή της ροής σηµαίνει άµεση πίεση στη βιοµηχανία, στην παραγωγή και τελικά στην οικονοµική ανάπτυξη.

Αντίθετα, οι Ηνωµένες Πολιτείες έχουν εδώ και χρόνια διαφοροποιήσει τις ενεργειακές τους πηγές. Με την αύξηση της εγχώριας παραγωγής και τη διεύρυνση των εναλλακτικών διαδροµών, η εξάρτησή τους από τη Μέση Ανατολή έχει µειωθεί σηµαντικά. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν επηρεάζονται, αλλά σηµαίνει ότι δεν εξαρτώνται άµεσα.

Και εδώ ακριβώς εντοπίζεται η ουσία της στρατηγικής ισχύος: όχι στο ποιος πλήττεται από µια κρίση, αλλά στο ποιος µπορεί να την αντέξει.

Το µήνυµα της Τεχεράνης: Όταν το Ιράν δηλώνει ότι τα Στενά είναι «ανοιχτά αλλά όχι για τους εχθρούς», δεν απευθύνεται µόνο στις Ηνωµένες Πολιτείες ή στο Ισραήλ. Απευθύνεται κυρίως στην Ασία. Το µήνυµα είναι σαφές: η ενεργειακή ροή µπορεί να συνεχιστεί, αλλά υπό όρους. Αυτό δεν είναι ένδειξη απόλυτης ισχύος. Είναι ένδειξη προσεκτικού υπολογισµού. Εάν το Ιράν προχωρούσε σε πλήρες κλείσιµο του Ορµούζ, θα προκαλούσε άµεσο σοκ στις αγορές ενέργειας. Όµως το κόστος δεν θα περιοριζόταν στη ∆ύση. Θα επηρέαζε κυρίως τις χώρες που στηρίζουν οικονοµικά ή πολιτικά την Τεχεράνη και ιδιαίτερα την Κίνα. Με άλλα λόγια, το Ορµούζ είναι ένα όπλο, αλλά είναι και «δίκοπο µαχαίρι».

Η στρατηγική της Ουάσιγκτον: Από την πλευρά των Ηνωµένων Πολιτειών, η εικόνα που διαµορφώνεται είναι διαφορετική. Η Ουάσιγκτον φαίνεται να µην επιδιώκει την άµεση σύγκρουση, αλλά τον έλεγχο των όρων της σύγκρουσης. Η πίεση προς το Ιράν είτε µέσω στρατιωτικών ενεργειών είτε µέσω οικονοµικών περιορισµών, δεν έχει ως µοναδικό στόχο την αποδυνάµωση της Τεχεράνης. Έχει και έναν δεύτερο, βαθύτερο στόχο: τον έλεγχο των ενεργειακών ροών που τροφοδοτούν την κινεζική οικονοµία. Η λογική είναι απλή:

αν ελέγχεις την ενέργεια, ελέγχεις την οικονοµία. Και αν ελέγχεις την οικονοµία, ελέγχεις το µέλλον.

Αυτή η προσέγγιση δεν βασίζεται στην εµπιστοσύνη. Βασίζεται στη µόχλευση, στη γεωγραφική θέση και στον έλεγχο. Και το γεγονός ότι το Ιράν αφήνει τα Στενά «µερικώς ανοιχτά» µπορεί να ερµηνευθεί ως ένδειξη ότι αυτή η πίεση αποδίδει.

Η παγκόσµια ισορροπία µετατοπίζεται: Τα δεδοµένα του Ορµούζ αποκαλύπτουν κάτι ακόµη πιο σηµαντικό: τη µετατόπιση του κέντρου βάρους της παγκόσµιας οικονοµίας. Για δεκαετίες, η ∆ύση ήταν ο βασικός καταναλωτής ενέργειας από τη Μέση Ανατολή. Σήµερα, η Ασία έχει αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Αυτό σηµαίνει ότι οι κρίσεις στην περιοχή επηρεάζουν περισσότερο το Πεκίνο και το Νέο ∆ελχί παρά την Ουάσιγκτον ή τις Βρυξέλλες. Και αυτό αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού.

Ειρήνη µέσω ισχύος: Η φράση «ειρήνη µέσω ισχύος» δεν είναι νέα. Αλλά στην παρούσα συγκυρία αποκτά νέο περιεχόµενο. ∆εν αφορά µόνο τη στρατιωτική υπεροχή. Αφορά την ικανότητα να ελέγχεις τα συστήµατα που κρατούν τον κόσµο σε λειτουργία. Τα Στενά του Ορµούζ δεν είναι απλώς ένα γεωγραφικό σηµείο. Είναι ένας µηχανισµός πίεσης, ένα εργαλείο στρατηγικής και ένα σύµβολο της νέας γεωπολιτικής πραγµατικότητας.

Και αυτή η πραγµατικότητα είναι ξεκάθαρη: η ισχύς δεν ασκείται πλέον µόνο στο πεδίο της µάχης. Ασκείται στις εµπορευµατικές και ενεργειακές ροές, στις αλυσίδες εφοδιασµού και στις σχέσεις εξάρτησης.

Τα Στενά παραµένουν ανοιχτά, αλλά όχι επειδή επικρατεί ηρεµία. Παραµένουν ανοιχτά επειδή η ισορροπία ισχύος το επιβάλλει. Και αυτό ίσως είναι το πιο σηµαντικό µήνυµα της στιγµής: δεν βρισκόµαστε σε µια εποχή χάους, αλλά σε µια εποχή αναδιάταξης. Οι γραµµές δεν έχουν ακόµη χαραχθεί πλήρως. Οι συµµαχίες δεν έχουν σταθεροποιηθεί. Και το αποτέλεσµα δεν έχει κριθεί. Αλλά ένα πράγµα είναι βέβαιο: όποιος ελέγχει τις ροές ενέργειας, ελέγχει τον ρυθµό της παγκόσµιας οικονοµίας. Και όποιος ελέγχει αυτόν τον ρυθµό, καθορίζει το µέλλον. Το κρίσιµο ερώτηµα δεν είναι αν η Αµερική θα αντιδράσει στις κινήσεις της Κίνας. Είναι αν θα καταφέρει να διαµορφώσει τις συνθήκες υπό τις οποίες θα εξελιχθεί η παγκόσµια ισορροπία ισχύος. Σύµφωνα µε αυτή την οπτική, η απάντηση βρίσκεται στον έλεγχο τριών βασικών παραγόντων: της παραγωγής, της ενέργειας και των δικτύων. Όποιος ελέγχει αυτούς τους παράγοντες, δεν επηρεάζει απλώς την οικονοµία, αλλά καθορίζει το µέλλον.

*Ο Γιώργος Ατσαλάκης είναι Οικονοµολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Εργαστήριο Επιστηµονικών ∆εδοµένων