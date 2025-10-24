Η Γεωπολιτική της Ρωσικής Επιρροής και η στοχοποίηση της Ελλάδας

Τα τελευταία γεγονότα στην Ευρώπη δείχνουν ότι η Ρωσία επιδιώκει να επεκτείνει την επιρροή της όχι µόνο µέσω της προβολής στρατιωτικής ισχύος και της εργαλειοποίησης της ενέργειας, αλλά και µέσω της προπαγάνδας, της παραπληροφόρησης και των υβριδικών απειλών, οι οποίες λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές της γεωπολιτικής της ισχύος.

Η στρατηγική αυτή δεν αποτελεί µια αποσπασµατική επιλογή, αλλά συνιστά πάγιο τρόπο δράσης (modus operandi) που ακολουθεί η Ρωσία για την προώθηση των εθνικών της επιδιώξεων.

Ειδικότερα, η Ρωσία εφαρµόζει υβριδικές επιχειρήσεις που στοχεύουν το γνωστικό (cognitive) πεδίο, δηλαδή την αντίληψη των ηγετών και στελεχών κρατικών ή µη κρατικών διεθνών δρώντων που θέλει να επηρεάσει.

Μέσω προπαγάνδας, ιδεολογικής πίεσης, παραπληροφόρησης και διαχείρισης αφηγηµάτων, επιχειρεί να εκµεταλλευτεί τις τρωτότητες των στόχων της, να απονοµιµοποιήσει τις δηµοκρατίες και τις αξίες τους, να αποσταθεροποιήσει κυβερνήσεις και κοινωνίες, να διχάσει πολίτες και ηγεσίες και τελικά, να επηρεάσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα της στρατηγικής αυτής είναι η αξιοποίηση drones και άλλων µη επανδρωµένων συστηµάτων σε υβριδικές ενέργειες εναντίον ευρωπαϊκών κρατών, µε στόχο την παρακολούθηση, την υπονόµευση υποδοµών και τη δηµιουργία ψυχολογικής πίεσης, σε συνδυασµό µε πληροφοριακές εκστρατείες.

Παράλληλα, η ίδια προσέγγιση αλλά µε διαφορετικά µέσα, εφαρµόζεται και στη διαδικασία ειρήνευσης στην Ουκρανία. Η Μόσχα επιχειρεί να επηρεάσει το διεθνές αφήγηµα, εµφανίζοντας τον εαυτό της ως «υπεύθυνο διαπραγµατευτή» και τη ∆ύση ως τον κύριο υπεύθυνο της σύγκρουσης.

Επίσης, αξιοποιεί δίκτυα επιρροής και µηχανισµούς παραπληροφόρησης, ώστε να διαµορφώσει συνθήκες ευνοϊκές για τις δικές της θέσεις και να µεταθέσει σε άλλους τις ευθύνες για την παρατεταµένη αστάθεια.

Επιπλέον, η Ρωσία αξιοποιεί τη στρατηγική παραπλάνησης στο πλαίσιο ευρύτερων πληροφοριακών επιχειρήσεων, επιδιώκοντας να προβάλει την ισχύ της (αξιοποιώντας µια εικόνα ισχύος εν µέρει κατασκευασµένη) και να παρουσιάσει τον εαυτό της ως «νικήτρια δύναµη» ικανή να επιβάλλει τους όρους της στις διαπραγµατεύσεις για την ειρήνη.

Μέσα από την προβολή µιας εικόνας «αναπόφευκτης νίκης», επιχειρεί αφενός να ενισχύσει την εσωτερική της συνοχή, αφετέρου να διαµορφώσει όρους διαπραγµάτευσης ευνοϊκούς για τις δικές της επιδιώξεις. Η στρατηγική αυτή λειτουργεί ως µια µορφή «παγίδας» για τη ∆ύση, καθώς στοχεύει στην καλλιέργεια αµφιβολιών, στη διάσπαση της ενότητας και σε πιθανές υποχωρήσεις που θα εξασφάλιζαν στη Μόσχα πολιτικά και γεωοικονοµικά οφέλη που ενισχύουν τη στρατηγική της θέση σε διεθνές επίπεδο, ανεξάρτητα από την πραγµατική εικόνα στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η Ρωσία χρησιµοποιεί τον εκφοβισµό ως εργαλείο πίεσης στις διαπραγµατεύσεις, εντάσσοντάς τον σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πληροφοριακών και ψυχολογικών επιχειρήσεων. Μέσω συνδυασµού επίδειξης στρατιωτικής και πολιτικής ισχύος, απειλών, παραπληροφόρησης και δηµιουργίας αίσθησης απρόβλεπτης δράσης, επιχειρεί να περιορίσει τις επιλογές των αντιπάλων και να επηρεάσει την αντίληψή τους, µε στόχο να επιβάλλει τη βούλησή της και να εξασφαλίσει ευνοϊκούς όρους, ενισχύοντας τη στρατηγική της θέση και τα γεωπολιτικά και γεωοικονοµικά της οφέλη».

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα ως χώρα µε καίρια γεωστρατηγική θέση και µέλος του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε., δεν θα µπορούσε να παραµείνει εκτός του πεδίου στόχευσης της ρωσικής στρατηγικής για άσκηση επιρροής στην ευρύτερη περιοχή.

Συγκεκριµένα, η Ρωσία µέσω µιας συστηµατικής και στοχευµένης εκστρατείας υβριδικού πολέµου που εκµεταλλεύεται τις τρωτότητες της Ελλάδας, διεξάγει πληροφοριακές και ψυχολογικές επιχειρήσεις που καλλιεργούν αντι-δυτικά αφηγήµατα και ενισχύουν ακραίες ή περιθωριακές φωνές που υπονοµεύουν τα εθνικά συµφέροντα της χώρας.

Ενδεικτικά, η πρόσφατη επίθεση της Εκπροσώπου Τύπου του ρωσικού ΥΠΕΞ κας Ζαχάροβα, κατά της Ελλάδας, η οποία αξιοποιεί παλαιά και νέα προπαγανδιστικά αφηγήµατα µε στόχο την αποδόµηση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της στρατηγικής.

Συγκεκριµένα, κατηγόρησε την Ελλάδα ότι έχει παραβιάσει τις αρχές της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, επικαλούµενη πως η χούντα των Συνταγµαταρχών «επενέβη στην Κύπρο ως προσπάθεια προσάρτησης από την Αθήνα» και ότι η Ελλάδα «µπλόκαρε διεθνείς πρωτοβουλίες συνεργασίας προς τη ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας» έως το 2018.

Η κίνηση αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά εντάσσεται σε µια ευρύτερη στρατηγική πληροφοριακού πολέµου, που στοχεύει στην αναβίωση ιστορικών εντάσεων και στη δηµιουργία ψευδών συνδέσεων µε υπαρκτές κοινωνικές και εθνικές ευαισθησίες.

Μέσω αυτής της επίθεσης, η κα. Ζαχάροβα επιχειρεί να σπείρει αµφιβολίες για τη διεθνή θέση της Ελλάδας — µιας χώρας που διαχρονικά πορεύεται στο διεθνές περιβάλλον µε γνώµονα τις αρχές του διεθνούς δικαίου, τον σεβασµό στην κυριαρχία των κρατών και την προσήλωση στις αξίες της ειρήνης και της συνεργασίας — και να αποσταθεροποιήσει τη χώρα, υπονοµεύοντας τη συνοχή και την εθνική ενότητα του ελληνικού λαού.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, αξιοποιούνται ευαίσθητα εθνικά ζητήµατα όπως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, το µεταναστευτικό, η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από τη Ρωσία ή ζητήµατα Ορθοδοξίας, µε στόχο την αποδυνάµωση του ευρωατλαντικού προσανατολισµού της Ελλάδας, τη δηµιουργία εσωτερικών ρηγµάτων, την απονοµιµοποίηση της πολιτικής ηγεσίας και τη διαµόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για τα ρωσικά συµφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.

Για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, δίκτυα «αναλυτών», «δηµοσιογράφων» και «ινστιτούτων» αναπαράγουν αφηγήµατα που παρουσιάζουν τη Ρωσία ως «φυσικό και αξιόπιστο σύµµαχο» λόγω θρησκευτικών και ιστορικών δεσµών, ενώ καλλιεργούν την ψευδαίσθηση, ότι η αποστασιοποίηση από τη ∆ύση θα εξυπηρετούσε καλύτερα τα ελληνικά εθνικά συµφέροντα.

Στην πραγµατικότητα, αποτελούν όργανα µιας υβριδικής επιχείρησης που αποσκοπούν όχι µόνο στην υπονόµευση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά και στη δηµιουργία µιας κοινωνίας ευάλωτης σε ξένα αφηγήµατα, έτοιµης να διχαστεί και να αµφισβητήσει τις θεµελιώδεις επιλογές ασφάλειας της χώρας.

Απτά παραδείγµατα αυτής της στρατηγικής αποτελούν η επιθετική ρητορική του Προέδρου Πούτιν και υψηλόβαθµων Ρώσων αξιωµατούχων κατά της Ελλάδας και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Η ρητορική αυτή δεν µένει στο επίπεδο των δηλώσεων, αλλά βρίσκει άµεση αντανάκλαση στον ρωσικό Τύπο, µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα τα επιθετικά άρθρα της Pravda, όπου η Ελλάδα παρουσιάζεται ως «χώρα µηδαµινής ισχύος», υπερχρεωµένη και µε ηγεσία «εκτός πραγµατικότητας».

Η στοχοποίηση του Έλληνα Πρωθυπουργού υπήρξε ιδιαίτερα έντονη µε αφορµή την επίσκεψή του στην Οδησσό για τη σύνοδο κορυφής Ουκρανίας – Νοτιοανατολικής Ευρώπης το 2025, όπου η Ρωσίδα αναλύτρια Lyubov Stepushova τον χαρακτήρισε «µη λογικό» και την Ελλάδα «χρεωµένη µέχρι τα αυτιά», αµφισβητώντας ανοιχτά τη δυνατότητά της να συµµετάσχει σε έργα ανοικοδόµησης και διασύνδεσης στην περιοχή.

Παράλληλα, η ίδια αναλύτρια κατηγόρησε την Αθήνα για «µεγαλοµανία» και «υπερβολικές φιλοδοξίες» που ξεπερνούν τις πραγµατικές δυνατότητες της χώρας, προβάλλοντας ένα αφήγηµα αδυναµίας και ανεπάρκειας, το οποίο εξυπηρετεί τη ρωσική στρατηγική απονοµιµοποίησης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται και η επίσηµη απόφαση της ρωσικής κυβέρνησης να κατατάξει την Ελλάδα –µαζί µε την Κύπρο– στον κατάλογο των χωρών µε «καταστροφικές συµπεριφορές» που δήθεν αντιστρατεύονται τις «παραδοσιακές ρωσικές πνευµατικές και ηθικές αξίες». Ο κατάλογος αυτός, συνιστά όχι µόνο ένα εργαλείο επικοινωνιακής πίεσης και ιδεολογικής στοχοποίησης, αλλά και µια έµπρακτη απόδειξη της αναγνώρισης της Ελλάδας από τη Μόσχα ως «εχθρικής χώρας», µε όλες τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται για τη περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα.

Επιπλέον, η Μόσχα επιχειρεί να διαχωρίσει την ελληνική κοινωνία από την πολιτική της ηγεσία, προβάλλοντας συστηµατικά το αφήγηµα ότι «τιµωρεί» τις κυβερνήσεις, αλλά εξακολουθεί να «εκτιµά» τους λαούς.

Η στρατηγική αυτή, που συνοδεύει τον χαρακτηρισµό της Ελλάδας ως «εχθρικής χώρας», αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός τεχνητού ρήγµατος µεταξύ κράτους και κοινωνίας, µε στόχο την καλλιέργεια φιλορωσικών τάσεων και την αµφισβήτηση του ευρωατλαντικού προσανατολισµού της χώρας.

Μέσω επιλεκτικών αναφορών σε «παραδοσιακούς δεσµούς» και «κοινές αξίες της Ορθοδοξίας», η ρωσική προπαγάνδα επιχειρεί να εµφυσήσει την ιδέα ότι η ∆ύση είναι ξένη και εχθρική προς τα ελληνικά συµφέροντα, ενώ η Ρωσία αποτελεί τον «φυσικό σύµµαχο» της Ελλάδας.

Στην πραγµατικότητα, πρόκειται για έναν µηχανισµό ψυχολογικής και πληροφοριακής επιρροής, ο οποίος αξιοποιεί τις κοινωνικές ευαισθησίες, τις οικονοµικές ανισότητες και τα εθνικά ζητήµατα, µε σκοπό να αποδυναµώσει την εµπιστοσύνη των πολιτών στις θεσµικές επιλογές της χώρας και να καταστήσει την ελληνική κοινωνία πιο ευάλωτη στη ρωσική υβριδική στρατηγική.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της διαίρεσης κράτους–κοινωνίας, η Ρωσία ενισχύει τις προσπάθειές της µε µια στρατηγική δαιµονοποίησης των αντιπάλων, στοχεύοντας συγκεκριµένα την ελληνική πολιτική ηγεσία.

Ειδικότερα, παρουσιάζοντας την Ελλάδα και τον Πρωθυπουργό της ως αδύναµους, ανίκανους ή υπερεκτιµηµένους, µετατρέποντάς τους σε «εχθρούς» στα µάτια του διεθνούς και εγχώριου κοινού, επιδιώκει την απονοµιµοποίηση της χώρας και της ηγεσίας της.

Μέσω αυτής της τακτικής, επιχειρεί να διχάσει, να καλλιεργήσει αµφιβολίες και να υπονοµεύσει την εµπιστοσύνη της κοινωνίας στους θεσµούς, ενώ παράλληλα, προβάλλει τον εαυτό της ως «φυσικό σύµµαχο» µε ηθική υπεροχή, εξυπηρετώντας τα γεωπολιτικά και στρατηγικά της συµφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.

Ως εκτούτου, στην ελληνική δηµόσια σφαίρα, µερίδα του πολιτικού κόσµου, αλλά και αναλυτές και σχολιαστές, επιχειρούν να παρουσιάσουν τη Ρωσία ως «θύµα» της ∆ύσης και τον πόλεµο στην Ουκρανία ως αναπόφευκτη αντίδραση στη «νατοϊκή περικύκλωση».

Σύµφωνα µε τους υποστηρικτές αυτού του αφηγήµατος, η Ρωσία προστατεύει τα ιστορικά της εδάφη και τα ζωτικά συµφέροντά της, η εισβολή στην Ουκρανία δεν ήταν εισβολή αλλά «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», η Ουκρανία έχει ήδη ηττηθεί, η Ευρώπη είναι αδύναµη, και η Ελλάδα «αποδυναµώνει την εθνική της άµυνα» υποστηρίζοντας την Ουκρανία.

Παράλληλα, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός παρουσιάζονται ως «κοµπάρσοι», ενώ η χώρα θα έπρεπε, σύµφωνα µε το αφήγηµα, να ταχθεί ανοιχτά µε τη Ρωσία και να περιορίσει τη συνεργασία της µε τη ∆ύση.

Ωστόσο, τα παραπάνω επιχειρήµατα στερούνται σοβαρότητας και δεν προάγουν τα εθνικά συµφέροντα.

Συγκεκριµένα, η εισβολή στην Ουκρανία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας ανεξάρτητου κράτους και του διεθνούς δικαίου, ενώ η επίκληση περί «γενοκτονίας» των ρωσόφωνων δεν τεκµηριώνεται από διεθνείς οργανισµούς.

Επίσης, η επίκληση στις «κοινές αξίες» και την «ορθοδοξία» αποτελεί προπαγανδιστικό µύθο και τυπικό εργαλείο ψυχολογικής επιρροής.

Στην πράξη, η Μόσχα δεν δίστασε να συµµαχήσει στρατηγικά µε την Τουρκία του κ. Ερντογάν που απειλεί άµεσα την Ελλάδα.

Αν η Ρωσία ήταν «φυσικός σύµµαχος» της Ελλάδας, δεν θα είχε στηρίξει οικονοµικά την Τουρκία για να µην χρεωκοπήσει, δεν θα την εξόπλιζε συνεχώς και δεν θα χρηµατοδοτούσε την κατασκευή του πυρηνικού της εργοστασίου που αποτελεί θανάσιµη εθνική απειλή για την Ελλάδα. Τέλος, δεν θα ανεχόταν τη συνεχή τουρκική επιθετικότητα στο Αιγαίο και την παραβίαση της κυπριακής ΑΟΖ.

Όπως έχω τονίσει και σε προηγούµενο άρθρο µου, για την Ελλάδα, η στάση που ακολούθησε η ελληνική κυβέρνηση σε σχέση µε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελεί µονόδροµο και δεν έχει αποκλειστικά στόχο τη Ρωσία. Οποιαδήποτε χώρα και να ακολουθούσε την ίδια πρακτική, η Ελλάδα θα τηρούσε την ίδια στάση.

Ειδικότερα, η Ελλάδα στο διεθνές περιβάλλον κινείται βάσει αρχών και αξιών και σεβόµενη το διεθνές δίκαιο. Αυτή είναι η πυξίδα της ελληνικής διπλωµατίας, από τη σύσταση του ελληνικού κράτους.

Η Ελλάδα από την πρώτη στιγµή της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία καταδίκασε αυτή την εισβολή, διότι ακυρώνει το διεθνές δίκαιο, υπονοµεύει την ευρωπαϊκή ασφάλεια και θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα της Ευρώπης και ολόκληρη τη διεθνή τάξη.

Η Ελλάδα έχοντας µακρά εµπειρία από απειλές στα σύνορά της και βιώνοντας την επεκτατική και αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, καταδίκασε αµέσως τις επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας που αντιτίθενται στην εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία ενός ανεξάρτητου κράτους και έχουν ως αποτέλεσµα την απώλεια της ζωής χιλιάδων αθώων ανθρώπων.

Η Ελλάδα, ανταποκρινόµενη στο αίτηµα της Ουκρανίας, σε συνεννόηση µε τους Συµµάχους της στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, και επιδεικνύοντας έµπρακτη αλληλεγγύη προς τον ουκρανικό λαό, παρείχε σηµαντική ανθρωπιστική βοήθεια αποτελούµενη από ιατρικές προµήθειες, υλικά αλλά και στρατιωτικό εξοπλισµό µη επιχειρησιακά αναγκαίο για τις Ένοπλες ∆υνάµεις και την Ασφάλεια της Χώρας.

Αν και της ζητήθηκε, δεν έδωσε τανκς, δεν έδωσε αεροπλάνα F16, αλλά ούτε και αντιαεροπορικά συστήµατα. Ο ελάχιστος στρατιωτικός εξοπλισµός που έδωσε είναι µη αναγκαίος και η απόσυρση και καταστροφή του από τις ένοπλες δυνάµεις θα κόστιζε πολλά εκατοµµύρια ευρώ.

Τέλος, θα πρέπει να γίνει κατανοητό από τους πάντες, ότι αν επιτύχει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και νοµιµοποιηθεί η βίαιη πρακτική της στη διεθνή κοινότητα, τότε θα µιλάµε για την εδραίωση της επιβολής του δικαίου του ισχυρού. Κάθε χώρα που θα θεωρεί ότι έχει τη δύναµη, θα εισβάλει σε µια άλλη χώρα για να την κατακτήσει και να επιβάλλει τους όρους της, καταλήγοντας σε µια διεθνή κοινότητα «Ζούγκλας».

Η Ελλάδα σε µια τέτοια περίπτωση, είναι πολύ πιθανό να δεχτεί επίθεση από την Τουρκία, η οποία είναι αναθεωρητική δύναµη, ενεργεί απειλητικά προς την Ελλάδα, επιθυµεί να αλλάξει το νοµικό καθεστώς στο Αιγαίο και να επανασυστήσει την Οθωµανική Αυτοκρατορία.

Αν η Ελλάδα είχε πάρει θέση υπέρ της εισβολής της Ρωσίας που είναι αντίθετη στους κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου και νοµιµοποιήσει την αλλαγή συνόρων µε βία, πως θα καταδικάσει µια πιθανή εισβολή της Τουρκίας στην Ελλάδα και θα ζητήσει στήριξη από τη ∆ιεθνή Κοινότητα;

Επίσης, µια τέτοια στάση θα εξέθετε την Ελλάδα διεθνώς, διότι όταν καταγγέλλεις την παράνοµη εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο και υπερασπίζεσαι τη διεθνή νοµιµότητα, δεν µπορείς ταυτόχρονα να στηρίζεις έναν άλλο εισβολέα.

Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας δεν ασκείται «α λα κάρτ», αλλά χαρακτηρίζεται από τη συνεπή στάση της υπέρ της διεθνούς νοµιµότητας και κατά κάθε επιθετικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ποιος τη διαπράττει.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στόχος της Ελλάδας είναι η δίκαιη και βιώσιµη ειρήνη, µε άµεση εκεχειρία, ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, καθώς και ενεργό συµµετοχή στην ανοικοδόµησή της.

Και προς απάντηση όσων ενδεχοµένως προβάλουν το επιχείρηµα, ότι η Ελλάδα εφαρµόζει «δύο µέτρα και δύο σταθµά», στηρίζοντας το Ισραήλ ενώ καταδικάζει τη Ρωσία, οφείλω να τονίσω ότι η σύγκριση είναι ατυχής και αβάσιµη.

Η εισβολή στην Ουκρανία συνιστά κατάφωρη παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας ανεξάρτητου κράτους και ευθεία ανατροπή του διεθνούς δικαίου, ενώ στην περίπτωση του Ισραήλ πρόκειται για αντιτροµοκρατική εκστρατεία, η οποία αν και συνοδεύεται από ενέργειες που προκαλούν διεθνή ανησυχία, αποτελεί νοµικά διαφορετική κατάσταση.

Η στάση της Ελλάδας απέναντι στο Ισραήλ αφορά κυρίως αµυντική συνεργασία και δεν αναιρεί την πάγια θέση της υπέρ της λύσης δύο κρατών και της προστασίας των δικαιωµάτων των Παλαιστινίων. Συνεπώς, η στάση της Ελλάδας στο Ουκρανικό δεν είναι επιλεκτική, αλλά θεµελιώνεται σε αρχές που θα ίσχυαν έναντι οποιουδήποτε παραβίαζε τη διεθνή νοµιµότητα.

Εν κατακλείδι, µπροστά σε αυτή την πολυσχιδή απειλή, η Ελλάδα οφείλει να µην παραµείνει παθητική και αδρανής, αλλά να ενισχύσει άµεσα την ανθεκτικότητά της σε κάθε επίπεδο απέναντι σε κάθε προσπάθεια εξωτερικής επιρροής.

Η απάντηση δεν µπορεί να περιορίζεται σε κυβερνητικές δηλώσεις ή διαψεύσεις, αλλά απαιτεί συνολική στρατηγική εθνικής ασφάλειας που συνδυάζει ενηµέρωση της κοινής γνώµης, καλλιέργεια κριτικής σκέψης απέναντι στην παραπληροφόρηση και µηχανισµούς ταχείας αντίδρασης σε πληροφοριακές επιθέσεις.

Η θωράκιση της κοινωνίας, η ενίσχυση της στρατηγικής επικοινωνίας του κράτους και η στενή συνεργασία µε τους ευρωατλαντικούς εταίρους αποτελούν κρίσιµους πυλώνες για την αποτροπή της ρωσικής επιρροής.

Η Ελλάδα οφείλει να προωθήσει µια ολιστική προσέγγιση, που συνδυάζει θεσµική εγρήγορση, ενηµέρωση των πολιτών και συλλογική στρατηγική συνείδηση, ώστε να διασφαλίσει τον σταθερό προσανατολισµό της στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να προστατεύσει τα κυριαρχικά της δικαιώµατα και να ενδυναµώσει την κοινωνική της συνοχή απέναντι σε κάθε προσπάθεια χειραγώγησης.

Συνεπώς, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στην παραπληροφόρηση δεν είναι µόνο ζήτηµα ασφάλειας, αλλά και ζήτηµα θεσµικής και εθνικής ευθύνης.

*Ο δρ. Κωνσταντίνος Π. Μπαλωµένος είναι πολιτικός επιστήµονας – διεθνολόγος πρώην γενικός διευθυντής Γενικής ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άµυνας και ∆ιεθνών Σχέσεων (Γ∆ΠΕΑ∆Σ) Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (ΥΠΕΘΑ)