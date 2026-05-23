Η γειτονιά µας η παλιά

Αν περπατά κανείς χωρίς βιασύνη, µε διάθεση να χαθεί σε δρόµους που δεν έχει ξαναπερπατήσει, µπορεί να βρει εικόνες άξιες να του γράψουν ολόκληρο βιβλίο.

Μια τέτοια ηµέρα ήταν και η προχθεσινή. Από αυτές που ούτε η ώρα σε κυνηγά ούτε οι υποχρεώσεις. Όχι γιατί δεν υπάρχουν, αλλά γιατί για λίγο δεν τους επιτρέπεις να σου πνίξουν τη χαρά και τη δηµιουργικότητα.

Πίσω από κάτι κεντρικούς δρόµους, υπάρχουν ακόµη γειτονιές που µοιάζουν να έµειναν λίγο πιο πίσω στον χρόνο. Κι ας µην µας περίµενε κανείς εκεί, εµείς από εκεί περάσαµε. Και τι οµορφιά µάς βρήκε.

Λουλούδια φροντισµένα για χρόνια από χέρια που τα αγάπησαν πραγµατικά. Αυλές ταπεινές, µα καθαρές και φιλόξενες. Γειτόνισσες να µοιράζονται δυο κούπες καφέ. Άνθρωποι να µας πλησιάζουν µε το βλέµµα, µόνο και µόνο για να ανταλλάξουµε µια καληµέρα. Μυρωδιές σπιτικού φαγητού να ξεχύνονται στα στενά.

Ποιότητα. Ανθρωπιά.

Πράγµατα που κάπου στην πορεία χάσαµε, προσπαθώντας να ξεφύγουµε από όλα όσα µας µεγάλωσαν. Γιατί καµιά φορά το γνώριµο γίνεται φορτικό, ασφυκτικό. Κι αντί να βρούµε τη χρυσή τοµή ανάµεσα σε αυτά που ήδη είχαµε και σε όσα ονειρευόµασταν, επιλέξαµε να τα αλλάξουµε όλα — σίγουροι πως έτσι θα ζούσαµε καλύτερα.

Μα περπατώντας ανάµεσα σε αυτούς τους αληθινούς ανθρώπους, γεννήθηκε µέσα µας µια βαθιά νοσταλγία για την αυθεντικότητα που κάποτε είχε η ζωή. Πριν αρχίσουµε να τρέχουµε και να µη φτάνουµε. Πριν σταµατήσουµε να καληµερίζουµε αγνώστους. Πριν ανταλλάξουµε την ποιότητα µε την πολυτέλεια — ή, έστω, µε το αδιάκοπο κυνήγι της.

Ίσως τελικά η ευεξία να µην κρύβεται µόνο σε όσα καινούργια αναζητούµε, αλλά και σε όσα απλά αφήσαµε πίσω µας.

Ίσως πρακτικές όπως η γιόγκα και ο διαλογισµός να µας βοηθούν ακριβώς σε αυτό: να δηµιουργούµε λίγο χώρο µέσα µας, ώστε να µπορέσουµε να θυµηθούµε ξανά εκείνη την απλότητα που έκανε τη ζωή τόσο ανθρώπινη.

Και ίσως τότε να βρούµε µέσα µας αυτή τη χρυσή τοµή ανάµεσα στο τότε και στο τώρα — εκείνη που φέρνει πρώτα γαλήνη στην καρδιά και ύστερα στα βήµατά µας.