Η γειτονιά µας η παλιά

Ελένη Χαλκιαδάκη
Αν περπατά κανείς χωρίς βιασύνη, µε διάθεση να χαθεί σε δρόµους που δεν έχει ξαναπερπατήσει, µπορεί να βρει εικόνες άξιες να του γράψουν ολόκληρο βιβλίο.

Μια τέτοια ηµέρα ήταν και η προχθεσινή. Από αυτές που ούτε η ώρα σε κυνηγά ούτε οι υποχρεώσεις. Όχι γιατί δεν υπάρχουν, αλλά γιατί για λίγο δεν τους επιτρέπεις να σου πνίξουν τη χαρά και τη δηµιουργικότητα.

Πίσω από κάτι κεντρικούς δρόµους, υπάρχουν ακόµη γειτονιές που µοιάζουν να έµειναν λίγο πιο πίσω στον χρόνο. Κι ας µην µας περίµενε κανείς εκεί, εµείς από εκεί περάσαµε. Και τι οµορφιά µάς βρήκε.

Λουλούδια φροντισµένα για χρόνια από χέρια που τα αγάπησαν πραγµατικά. Αυλές ταπεινές, µα καθαρές και φιλόξενες. Γειτόνισσες να µοιράζονται δυο κούπες καφέ. Άνθρωποι να µας πλησιάζουν µε το βλέµµα, µόνο και µόνο για να ανταλλάξουµε µια καληµέρα. Μυρωδιές σπιτικού φαγητού να ξεχύνονται στα στενά.

Ποιότητα. Ανθρωπιά.

Πράγµατα που κάπου στην πορεία χάσαµε, προσπαθώντας να ξεφύγουµε από όλα όσα µας µεγάλωσαν. Γιατί καµιά φορά το γνώριµο γίνεται φορτικό, ασφυκτικό. Κι αντί να βρούµε τη χρυσή τοµή ανάµεσα σε αυτά που ήδη είχαµε και σε όσα ονειρευόµασταν, επιλέξαµε να τα αλλάξουµε όλα — σίγουροι πως έτσι θα ζούσαµε καλύτερα.

Μα περπατώντας ανάµεσα σε αυτούς τους αληθινούς ανθρώπους, γεννήθηκε µέσα µας µια βαθιά νοσταλγία για την αυθεντικότητα που κάποτε είχε η ζωή. Πριν αρχίσουµε να τρέχουµε και να µη φτάνουµε. Πριν σταµατήσουµε να καληµερίζουµε αγνώστους. Πριν ανταλλάξουµε την ποιότητα µε την πολυτέλεια — ή, έστω, µε το αδιάκοπο κυνήγι της.

Ίσως τελικά η ευεξία να µην κρύβεται µόνο σε όσα καινούργια αναζητούµε, αλλά και σε όσα απλά αφήσαµε πίσω µας.

Ίσως πρακτικές όπως η γιόγκα και ο διαλογισµός να µας βοηθούν ακριβώς σε αυτό: να δηµιουργούµε λίγο χώρο µέσα µας, ώστε να µπορέσουµε να θυµηθούµε ξανά εκείνη την απλότητα που έκανε τη ζωή τόσο ανθρώπινη.

Και ίσως τότε να βρούµε µέσα µας αυτή τη χρυσή τοµή ανάµεσα στο τότε και στο τώρα — εκείνη που φέρνει πρώτα γαλήνη στην καρδιά και ύστερα στα βήµατά µας.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

