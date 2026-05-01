Το αργότερο σε δύο χρόνια αναµένεται να εφαρµοστούν στο Γυµνάσιο τα νέα προγράµµατα σπουδών στη Φυσική, τα οποία θα εισάγουν τους µαθητές, µε σύγχρονο τρόπο και µε τη χρήση πειραµάτων, σε έννοιες της Σύγχρονης Φυσικής, όπως η θεωρία της σχετικότητας του Einstein.

Α

υτό σηµείωσε, µιλώντας στα «Χανιώτικα νέα» ο φυσικός, διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ευστράτιος Καπότης, ο οποίος ήταν προσκεκληµένος του Οµίλου Φυσικής του Πειραµατικού Γυµνασίου Χανίων.

Ο κ. Καπότης πραγµατοποίησε σε µαθητές του σχολείου, παρουσίαση µε θέµα: «Η Φυσική του Αϊνστάιν στο Γυµνάσιο». Η παρουσίαση αφορούσε το πώς καινοτόµοι πειραµατισµοί µε απλά υλικά και εκπαιδευτικές προσοµοιώσεις καθιστούν εννοιολογικά προσβάσιµες τις βασικές αρχές της Θεωρίας της Σχετικότητας στους µαθητές του Γυµνασίου. Τέτοιες προσεγγίσεις γεφυρώνουν το χάσµα µεταξύ της σύγχρονης επιστήµης και της σχολικής γνώσης.

Ο κ. Καπότης µίλησε για τη διαδικασία εκπαιδευτικού µετασχηµατισµού σύνθετων επιστηµονικών θεωριών για τους µαθητές. Ο οµιλητής εξήγησε ότι η διδασκαλία της σύγχρονης φυσικής, απαιτεί τη χρήση πειραµάτων και προσοµοιώσεων αντί για πολύπλοκους µαθηµατικούς τύπους και σηµείωσε την ανάγκη προσαρµογής του υλικού στο γνωστικό επίπεδο των παιδιών, ώστε να αποφεύγονται παρανοήσεις χωρίς να υποβαθµίζεται όµως η επιστηµονική εγκυρότητα. Επιπλέον, έκανε αναφορά στα νέα προγράµµατα σπουδών και τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια που πρόκειται να εφαρµοστούν σύντοµα, ενσωµατώνοντας αυτές τις θεµατικές στο επίσηµο σχολικό πλαίσιο. Αυτή η προσπάθεια εναρµονίζεται µε διεθνείς πρακτικές, στοχεύοντας στην αποτελεσµατικότερη εισαγωγή των µαθητών στις έννοιες της σύγχρονης φυσικής (ουσιαστικά της Φυσικής του περασµένου αιώνα!).

Μιλώντας στα «Χανιώτικα νέα» ο κ. Καπότης αναφέρθηκε στο «πώς τα επιστηµονικά πρότυπα και οι επιστηµονικές θεωρίες µπορούν να µετασχηµατιστούν σε εκπαιδευτικές εκδοχές τους» και εξήγησε:

«∆εν είναι µια εύκολη διαδικασία. ∆εν µιλάµε για εκλαΐκευση της φυσικής, αλλά για µια ευρύτερη και πιο πολύπλοκη διαδικασία µέσω της οποίας οι µαθητές γνωρίζουν τα βασικά σηµεία ανάλογα το ηλικιακό και γνωσιακό τους επίπεδο και τις δεξιότητες τους. ∆ηλαδή από τη θεωρία της σχετικότητας, για παράδειγµα του Einstein, λαµβάνοντας υπόψη την ηλικία και το γνωσιακό τους background, µετασχηµατίζουµε εκπαιδευτικά την επιστηµονική θεωρία, ώστε να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερα κατανοητή από τους µαθητές, χωρίς να δηµιουργεί παρανοήσεις και εναλλακτικές ιδέες».

Ο ίδιος σηµείωσε ότι στο επίπεδο του γυµνασίου και του λυκείου, «επιχειρούµε την όλη εκπαιδευτική διαδικασία να την προσεγγίζουµε και µέσω πειραµάτων. Αν υπάρξει κάποιο πείραµα που µπορεί να γίνει µε απλά υλικά, το προκρίνουµε. Ταυτόχρονα έχουµε στη φαρέτρα µας νοητικά πειράµατα, προσοµοιώσεις σε υπολογιστή ακόµη και µαθηµατικά εργαλεία, αλλά στο επίπεδο που µπορούν οι µαθητές να κατανοήσουν. Λέµε αυτά που µπορούν να λεχθούν σε στέρεη βάση».

Ο κ. Καπότης υπογράµµισε ότι «ουσιαστικά η σύγχρονη φυσική που υπάρχει στην εκπαίδευση και προσεγγίζεται είναι η φυσική 100 χρόνια πίσω από σήµερα» και, µε την ιδιότητα του εκπονητή των προγραµµάτων σπουδών του γυµνασίου, σηµείωσε ότι «θα εφαρµοστούν στο άµεσο µέλλον νέα προγράµµατα σπουδών που προβλέπουν και ενσωµατώνουν τέτοιες θεµατικές ενότητες».

Σε επισήµανσή µας ότι µε αυτό το δεδοµένο, σε ένα – δύο χρόνια θα είναι πιο εύκολη η προσέγγιση και µέσα από την διδακτέα ύλη των µαθητών στα θέµατα αυτά, απάντησε:

«Προφανώς και αυτό δεν είναι µια ελληνική καινοτοµία. Είναι µια παγκόσµια πραγµατικότητα. Στον ερευνητικό χώρο γίνονται προσπάθειες τα τελευταία 10-20 χρόνια για το πώς µπορούν οι σύγχρονες θεωρίες της φυσικής να ενσωµατωθούν µε τον βέλτιστο δυνατό τρόπο στην εκπαίδευση».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και σε εκδήλωση που έγινε προχθές στο ΕΚΦΕ Χανίων και ανέδειξε την αξία των παλαιών επιστηµονικών οργάνων ως σηµαντικών εκπαιδευτικών εργαλείων.

«Η εκδήλωση αφορούσε το πώς µουσειακά εκθέµατα, ουσιαστικά συσκευές και πειραµατικές διατάξεις φυσικών επιστηµών, µπορούν πέραν της έκθεσής τους σε µια στατική µουσειακή συλλογή να λειτουργήσουν και ως εκπαιδευτικά εργαλεία υψηλής εκπαιδευτικής αξίας».

Από τη µεριά της η φυσικός του σχολείου, Μαρία Ράπτη, σηµείωσε ότι η εκδήλωση εντάσσεται στις δράσεις του Οµίλου Φυσικής του σχολείου. Εξήγησε ότι «έχουµε κάθε χρόνο πάνω από 15 οµίλους. Και το χαρακτηριστικό γενικά αυτή του σχολείου είναι µία σύµπνοια στο σύλλογο. Ουσιαστικά υπάρχει υποστήριξη από το σύνολο των καθηγητών σε όλα τα επίπεδα». Οι δύο δράσεις µπόρεσαν να υλοποιηθούν χάρη στις ενέργειες της Εποπτριας Ποιότητας Εκπαίδευσης της ∆∆Ε Χανιων και των ∆ιευθύνσεων του 1ου Πειραµατικου Γυµνασίου και Πειραµατικου Λυκείου.