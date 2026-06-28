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Κυριακή, 28 Ιουνίου, 2026
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Η φυσική συναντά τη μουσική σε εκδήλωση στα Χανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Η σύγχρονη φυσική συναντά τη ζωντανή μουσική σε μια ανοιχτή εκδήλωση για το ευρύ κοινό, με τίτλο «Από το άπειρα μικρό στο άπειρα μεγάλο» που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Ιουλίου, 20:30 μ.μ., στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», στα Χανιά.
Η εκδήλωση προσκαλεί το κοινό σε ένα ταξίδι από τον μικρόκοσμο των ατόμων και των κβαντικών φαινομένων έως τις μεγαλύτερες δομές του σύμπαντος. Μέσα από μια προσιτή και παραστατική επιστημονική αφήγηση, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει πώς η φυσική μάς βοηθά να κατανοήσουμε την πραγματικότητα γύρω μας, από τα αόρατα στοιχειώδη σωματίδια έως τα άστρα, τους γαλαξίες και την κοσμική εξέλιξη.
Η επιστημονική αφήγηση θα πλαισιωθεί από ζωντανή μουσική με κρητική λύρα, τσέλο και κοντραμπάσο, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στην επιστήμη και την τέχνη. Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλες και όλους, χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις φυσικής.
Συμμετέχουν οι φυσικοί Κάλλια Πετράκη, Χριστίνα Ψαρουδάκη και Όλγα Παπαδουλάκη, καθώς και οι μουσικοί Κέλυ Θωμά, Νίκος Παπαϊωάννου και Παύλος Σπυρόπουλος.
Η εκδήλωση εντάσσεται στα διεθνή συνέδρια φυσικής «Συγκρητισμός», που θα πραγματοποιηθούν στα Χανιά από τις 6 έως τις 10 Ιουλίου 2026, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, της École Normale Supérieure του Παρισιού και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
Τα συνέδρια φέρνουν σε διάλογο ερευνητές και ερευνήτριες από διαφορετικά πεδία, με στόχο να ενισχύσουν τη διεπιστημονική συνεργασία στην κβαντική και την αστροσωματιδιακή φυσική και να καλλιεργήσουν τον συγκρητισμό ιδεών και προσεγγίσεων.

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