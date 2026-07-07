Η φωτογραφία της ημέρας

«Υπέροχες μέρες του Ιουλίου που μυρίζουν θυμάρι και τρυφερό τραγούδι, βγαλμένο από τα βάθη της θάλασσας».

(Φαλάσαρνα)

#haniamoments

Σοφία Δουλαβέρη