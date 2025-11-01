Η φωτογραφία της ημέρας

Τα χρώματα του Φθινοπώρου

έχουν καλύψει κάθε σπιθαμή γης

στους αμπελώνες δημιουργώντας

ένα όμορφο τοπίο.

(Παλιά Ρούματα)

#haniamoments

Σοφία Δουλαβέρη