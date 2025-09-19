Η φιλοξενία των µεταναστών στην Αγιά

Καραβιές µε βάρκες γεµάτες απελπισµένους µετανάστες συνεχίζουν να καταφθάνουν στην ακριτική Γαύδο από το Τοµπρούκ της Λιβύης.

Η κυβέρνηση νοµοθέτησε µια ουσιαστική παρέµβαση, αλλά φαίνεται ότι δεν φτάνει αυτό για να σταµατήσει την απελπισία.

∆εν είναι µόνο αυτό.

Πριν από λίγες ηµέρες επισκέφτηκε την Αθήνα υψηλόβαθµος αξιωµατούχος της κυβέρνησης Τραµπ και η επίσκεψή του συνέπεσε (τυχαίο;) µε τη συµφωνία µε τον ενεργειακό κολοσσό Chevron για έρευνες στα οικόπεδα νότια της Κρήτης που ακυρώνει στην πράξη το παράνοµο τουρκολιβυκό «µνηµόνιο».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός πρόσφατα σε τηλεοπτική του συνένευξη ρωτήθηκε από δηµοσιογράφο για τη σύνδεση όλων αυτών των θεµάτων και η διατύπωση της απάντησης του ήταν πολύ ουσιαστική και προσεκτική.

Πάµε τώρα παρακάτω.

Ο περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης είπε ότι συµφωνήθηκε µε τον κ. Μητσοτάκη να γίνουν δύο δοµές στην Κρήτη.

∆εν ξέρω πόσο χρόνο έχουµε στη διάθεση µας για να υλοποιηθεί γρήγορα αυτή η συµφωνία.

Η Κρήτη δεν σχεδιάστηκε για να φιλοξενήσει τέτοιες δοµές µεταναστών.

Τώρα όµως άλλαξαν τα δεδοµένα και ο πολιτικός χρόνος πιέζει.

Είναι άλλο να ακολουθούµε µια θεσµικά ενδεδειγµένη στάση και άλλο πράγµα αν είναι προνοητική.

Το θέµα είναι πολύ σοβαρό, και απασχολεί και την κυβέρνηση και τους Κρητικούς.