Η φιλοξενία των µεταναστών στην Αγιά

Καραβιές µε βάρκες γεµάτες απελπισµένους µετανάστες συνεχίζουν να καταφθάνουν στην ακριτική Γαύδο από το Τοµπρούκ της Λιβύης.
Η κυβέρνηση νοµοθέτησε µια ουσιαστική παρέµβαση, αλλά φαίνεται ότι δεν φτάνει αυτό για να σταµατήσει την απελπισία.
∆εν είναι µόνο αυτό.
Πριν από λίγες ηµέρες επισκέφτηκε την Αθήνα υψηλόβαθµος αξιωµατούχος της κυβέρνησης Τραµπ και η επίσκεψή του συνέπεσε (τυχαίο;) µε τη συµφωνία µε τον ενεργειακό κολοσσό Chevron για έρευνες στα οικόπεδα νότια της Κρήτης που ακυρώνει στην πράξη το παράνοµο τουρκολιβυκό «µνηµόνιο».
Ο Έλληνας πρωθυπουργός πρόσφατα σε τηλεοπτική του συνένευξη ρωτήθηκε από δηµοσιογράφο για τη σύνδεση όλων αυτών των θεµάτων και η διατύπωση της απάντησης του ήταν πολύ ουσιαστική και προσεκτική.
Πάµε τώρα παρακάτω.
Ο περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης είπε ότι συµφωνήθηκε µε τον κ. Μητσοτάκη να γίνουν δύο δοµές στην Κρήτη.
∆εν ξέρω πόσο χρόνο έχουµε στη διάθεση µας για να υλοποιηθεί γρήγορα αυτή η συµφωνία.
Η Κρήτη δεν σχεδιάστηκε για να φιλοξενήσει τέτοιες δοµές µεταναστών.
Τώρα όµως άλλαξαν τα δεδοµένα και ο πολιτικός χρόνος πιέζει.
Είναι άλλο να ακολουθούµε µια θεσµικά ενδεδειγµένη στάση και άλλο πράγµα αν είναι προνοητική.
Το θέµα είναι πολύ σοβαρό, και απασχολεί και την κυβέρνηση και τους Κρητικούς.
Καραβιές µε βάρκες γεµάτες απελπισµένους µετανάστες συνεχίζουν να καταφθάνουν στην ακριτική Γαύδο από το Τοµπρούκ της Λιβύης.
Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.