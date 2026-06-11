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Η FIA θα επανεξετάσει τα αποτελέσματα του συστήματος ADUO μετά την… έκπληξη της Red Bull

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) συμφώνησε να επανεξετάσει τα ευρήματά της για το σύστημα “ADUO”.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, πρόκειται για τον «μηχανισμό» που πήρε το όνομά του από τα αρχικά των λέξεων “Additional Development and Upgrade Opportunities” (ή «Επιπλέον Ευκαιρίες Εξέλιξης και Αναβάθμισης») και δημιουργήθηκε για τους ολοκαίνουργους κινητήρες του 2026, προκειμένου να βοηθήσει τους κατασκευαστές μονάδων ισχύος της Φόρμουλα Ένα να καλύψουν το χαμένο έδαφος στην εξέλιξη των κινητήρων τους. Μετά το γκραν πρι του Μονακό της περασμένης Κυριακής (7/6), ο Λιούις Χάμιλτον αποκάλυψε ότι οι Mercedes HPP, Ferrari, Audi και Honda θα λάβουν βοήθεια από το πρόγραμμα “ADUO”, αφού η Red Bull Powertrains κρίθηκε ότι έχει τον καλύτερο κινητήρα στη Φόρμουλα Ένα.

Το “ADUO” χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της απόδοσης όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και όχι την πλήρη μονάδα ισχύος, προκαλώντας την έκπληξη της Red Bull που βρέθηκε να έχει τον κινητήρα με την καλύτερη απόδοση, παρά τις ανησυχίες για την αξιοπιστία του και παρά το γεγονός ότι οι μονάδες ισχύος της Mercedes έχουν πανηγυρίσει μέχρι στιγμής στην τρέχουσα σεζόν τη νίκη και στα έξι γκραν πρι της Φόρμουλα Ένα, καθώς και στους δύο από τους τρεις εφετινούς αγώνες σπριντ. Ο κινητήρας της Mercedes HPP βρέθηκε να υστερεί λιγότερο από 2% έναντι της μονάδας ισχύος της Red Bull Powertrains κι έτσι κερδίζει, βάσει του συστήματος “ADUO”, μία αναβάθμιση για το 2026 και μία άλλη για το 2027, εκτός από τα επιπλέον χρήματα εντός του ανώτατου ορίου προϋπολογισμού. Από την πλευρά τους, Audi, Ferrari και Honda υστερούν κατά τουλάχιστον 4% έναντι του κινητήρα της Red Bull Powertrains, με αποτέλεσμα να αποκτούν τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν δύο φορές τη μονάδα ισχύος τους κατ’ έτος.

Η FIA δεν έχει δημοσιεύσει επίσημα τα ευρήματά της για το σύστημα ADUO, καθώς τα επανεξετάζει, προκειμένου να διασφαλίσει ότι είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερα σε σχέση με τα αποτελέσματα. Μόνο όταν επιβεβαιωθεί αυτό, θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Υπενθυμίζεται πως αρχικά η παγκόσμια ομοσπονδία είχε κάνει γνωστό ότι τα αποτελέσματα της πρώτης περιόδου “ADUO” θα δημοσιοποιούνταν όχι αργότερα από δύο εβδομάδες μετά το γκραν πρι του Καναδά (24/5). Επίσης, είχε ανακοινώσει ότι θα ακολουθήσουν άλλα δύο σημεία αξιολόγησης μετά τον 11ο «γύρο» της Φόρμουλα Ένα, το ουγγρικό γκραν πρι (26/7), και τον 18ο «γύρο», το γκραν πρι της Πόλης του Μεξικού (1/11), ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στα «παράθυρα» του συστήματος “ADUO” και στη διαδικασία μέτρησης απόδοσης, εάν κριθεί απαραίτητο.

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