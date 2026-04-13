Η Φασούλα υπέγραψε «ρούκι» συμβόλαιο με το Γκόλντεν Στέιτ

Η Μαριέλλα Φασούλα ετοιμάζεται να διασχίσει τον Ατλαντικό, προκειμένου να δοκιμάσει την… τύχη της στο WNBA. Και αυτό γιατί, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η διεθνής σέντερ υπέγραψε «ρούκι» συμβόλαιο με τις Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιριζ, προκειμένου να λάβει μέρος στην προετοιμασία της ομάδας και να διεκδικήσει θέση στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Εάν τα καταφέρει, η Φασούλα θα γίνει η πέμπτη Ελληνιδα που θα αγωνιστεί στο WNBA, μετά τις Αναστασία Κωστάκη, Εβίνα Μάλτση, Ζωή Δημητράκου και Τζάκι Γεμελος.

Η 28χρονη, η οποία έχει παίξει μπάσκετ σε κολλεγιακό επίπεδο στο Μπόστον Κόλετζ και το Βάντερμπιλτ, αγωνίζεται την τρέχουσα σεζόν στην τουρκική Μπεσίκτας, με την οποία έχει σε οκτώ παιχνίδια για το EuroCup μέσο όρο 18.9 πόντους, 9.6 ριμπάουντ και 4.0 ασίστ, με ποσοστό ευστοχίας 48.8% εντός πεδιάς.