Η ευθύνη µας για τη γλώσσα

«∆ιάνοια και λόγος ταυτόν»

(Η σκέψη και ο λόγος

είναι το ίδιο πράγµα)

Πλάτων, Σοφιστής, 263 Ε

Σε προηγούµενο άρθρο µου ανέφερα τη γλώσσα σαν όρο επιβίωσης του Ελληνισµού, µε την έννοια ότι µόνο µέσω µιας γλώσσας πλούσιας, καλά θεµελιωµένης στις ρίζες της, χυµώδους και µε ευαισθησίες, όπως είναι η Ελληνική γλώσσα, µπορεί να µεταδοθεί το νόηµα που φέρει η λέξη «Ελλάδα», στη διαχρονικότητά της.

Η γλώσσα δεν είναι απλά ένα εργαλείο επικοινωνίας των ανθρώπων. Είναι εργαλείο επίσης για τη λειτουργία του νου, για τη σκέψη και το στοχασµό, για την καλλιέργεια του ήθους και της αισθητικής και για την απόλαυση, κυριολεκτικά, της πνευµατικής δηµιουργίας του ανθρώπου. Η γλώσσα είναι προϋπόθεση για να υπάρξει η κοινωνική συµβίωση αλλά επίσης και η εσωτερική ζωή του ανθρώπου· µε άλλα λόγια, δηλαδή, το ανθρώπινο σύµπαν. Η αγλωσσία και η λεξιπενία οδηγεί σε πενία ιδεών και φαντασίας, µια µορφή, δηλαδή, πνευµατικής αναπηρίας.

Σήµερα γίνεται εµφανές ότι η πλειονότητα των συν-Ελλήνων αρκείται στη χρήση της γλώσσας ως µέσου βασικής επικοινωνίας, χωρίς να δίνει σηµασία στην ποιότητα και τον πλούτο της γλώσσας. Ίσα να µπορούµε να συνεννοηθούµε. Αυτό ανεπίγνωστα (αλλά πολύ γρήγορα) οδηγεί στη λεξιπενία, στη φτωχοποίηση και τη διαµόρφωση τελικά µιας ξερής, αφυδατωµένης και κωδικοποιηµένης γλώσσας. Οι λόγοι που συµβαίνει αυτό είναι πολλοί. Πρώτα-πρώτα η µεγάλη και έντονη στροφή του πολιτισµού προς τις τεχνολογίες αιχµής και ιδιαίτερα την πληροφορική, η οποία είναι µια κατ’ εξοχήν τεχνολογία κωδικοποιηµένης συνεννόησης. Αυτό, σε συνδυασµό βέβαια µε την µαταιόδοξη ξενοµανία µας, φέρνει συνεχώς κακόζηλες λέξεις στη γλώσσα µας, ακόµα και όπου δεν είναι απαραίτητες. Πολύ µεγάλη ευθύνη επίσης έχει το εκπαιδευτικό µας σύστηµα, που δεν καλλιεργεί την αγάπη προς τη γλώσσα ως ζώσας και διαρκούς απόλαυσης (για να θυµηθούµε τον Πλάτωνα «άριστον εστί το ηδέως µανθάνειν»), αλλά αντίθετα την αντιµετωπίζει ως υποχρέωση εκµάθησης κανόνων και ως αντικείµενο της γενικότερα εφαρµοζόµενης παπαγαλίας. Έπειτα, σηµαντικό ρόλο έχει παίξει και το ότι ανάµεσά µας πλέον ζει µεγάλος αριθµός αλλοδαπών, οι οποίοι φτωχά και παραποιηµένα ελληνικά γνωρίζουν και το µόνο που ζητούν είναι να µπορέσουν να συνεννοηθούν έστω και στοιχειωδώς. Τα παιδιά τους, βέβαια, θα εκκινούν από άλλη βάση.

Τελικά όµως, το καθοριστικό είναι η προσωπική υπευθυνότητα που επιδεικνύει έκαστος εξ ηµών στο θέµα αυτό. ∆εν είναι δυνατόν, αλλά δεν είναι και σωστό, να βάζουµε «χωροφύλακες» στη γλώσσα. Η γλώσσα είναι κάτι ζωντανό που πλάθεται και εξελίσσεται καθηµερινά. Γι’ αυτό ακριβώς πρέπει να στέκουµε υπεύθυνα απέναντι της και να µην την κακοποιούµε· ακριβώς επειδή εµείς είµαστε οι πλάστες της.

Μετά από τα τόσα νεοελληνικά «-άδικα» (φαγάδικα, µπριτζολάδικα, ρακάδικα κ.ά.) που υπερήφανα αναγράψαµε σε πλήθος επιγραφών, είδα προχθές στη µετόπη ενός ζωεµπορικού φορτηγού να έχει γραφτεί µε µεγάλα γράµµατα σαν επαγγελµατική χρήση του οχήµατος «Ζωάδικο»! Πώς το ακούτε; ∆εν είναι αστείο. Μετά από µερικές χρήσεις θα καταγραφεί και στα λεξικά. Λέγοντας αυτό, θυµήθηκα ένα έγκυρο κατά τα άλλα λεξικό που κυκλοφόρησε πριν κάποια χρόνια και το οποίο στο λήµµα «Βούλγαρος» µετά τη σηµασία «Ο κάτοικος της Βουλγαρίας» έδινε επίσης τη σηµασία «Ο οπαδός του ΠΑΟΚ», µε την επεξήγηση ότι έτσι τους φωνάζουν στο γήπεδο όταν κατέβουν στην Αθήνα! Υπήρξαν διαµαρτυρίες και τελικά απαλείφθηκε το ερµήνευµα αυτό του λήµµατος. Όµως το αναφέρω για να δείξω πόσο εύκολα περνά ένας βαρβαρισµός, µια ευτελούς κατασκευής λέξη στη γλώσσα, αν επαναλαµβάνεται συχνά και από πολλούς.

∆εν είναι όλοι οι λαοί τόσο χαλαροί µε τη γλώσσα. Οι Γερµανοί, φέρ’ ειπείν, είναι τόσο αυστηροί µε τη γλώσσα τους που συχνά Γερµανοί λογοτέχνες διαµαρτύρονται ότι δεν αισθάνονται ελεύθεροι να εκφραστούν. Αυτό ίσως είναι το άλλο άκρο.

Πάντως, όπως πηγαίνουν τα πράγµατα, φοβάµαι ότι κάποια στιγµή θα αντιµετωπίσουµε πάλι «γλωσσικό ζήτηµα» ανάλογο αυτού της δηµοτικής-καθαρεύουσας!

Το «νέο γλωσσικό ζήτηµα» θα είναι µεταξύ της νέας, φρέσκιας και πλούσιας Ελληνικής γλώσσας, που περήφανα προβάλει τον εαυτό της σαν συνέχεια της κλασσικής, της κοινής και της βυζαντινής Ελληνικής γλώσσας, από τη µια, και από την άλλη µιας ισχνής, κωδικοποιηµένης, περίπου συνθηµατικής γλώσσας, κατάλληλης µόνο για µια στοιχειώδη επικοινωνία. ∆εν είναι σίγουρο ότι θα επικρατήσει η πρώτη. Η δεύτερη θα έχει πιο πολλούς χρήστες, θα επαναλαµβάνεται συχνότερα και θα προβάλει ως απλούστερη. Να θυµίσω εδώ ότι λίγα χρόνια µετά τη µείωση ή κατάργηση των Αρχαίων Ελληνικών στα σχολεία, προέκυψε µέγα θέµα όταν στις Πανελλαδικές (1985) δόθηκαν οι λέξεις «αρωγή» και «ευδοκίµηση» και µεγάλος αριθµός µαθητών δεν µπορούσε να τις κατανοήσει. ∆ηµιουργήθηκαν «στρατόπεδα» υποστηρικτών και επίσης των αντιθέτων και τα λοιπά γνωστά ελληνικά. Όµως, σκεφθείτε το: µειώσαµε τα Αρχαία, καταργήσαµε την καθαρεύουσα (και θεωρήσαµε «έγκληµα» να κρατήσουµε κάτι από αυτήν), καταργήσαµε τόνους και πνεύµατα· και φθάσαµε σήµερα στο σηµείο να διαβάζουµε τον Παπαδιαµάντη και τον Ροΐδη -αυτούς τους πρίγκηπες της λογοτεχνίας µας- από µετάφραση!

Όµως η γλώσσα έχει και δύναµη και συµβολισµό. Θα θυµίσω εδώ τη ρήση του αρχαίου Έλληνα φιλόσοφου Αντισθένη: «Αρχή σοφίας η των ονοµάτων επίσκεψις», µε την οποία µας λέει ότι η σωστή χρήση των λέξεων και η κατανόηση της σηµασίας τους είναι θεµελιώδης για την απόκτηση σοφίας. Έπειτα, µπαίνω εδώ στον πειρασµό να σηµειώσω ότι ένα έθνος «ακραίο» ίσως, όπως εµφανίζονται οι Εβραίοι, αποφασισµένο πάντως να επιζήσει µε το όποιο κόστος -δικό του ή των άλλων- επέλεξε τη νεκρή και µη

οµιλούµενη γλώσσα της Παλαιάς ∆ιαθήκης, την ανέστησε και την καθιέρωσε ως επίσηµη σύγχρονη γλώσσα του!

Τελειώνοντας το σηµείωµα αυτό θέλω να πω ότι το κυριότερο πράγµα που χρειάζεται η γλώσσα είναι ο σεβασµός και η αγάπη µας. Αυτά θα τα διδάξουν ή καλύτερα θα εµπνεύσουν στα παιδιά µας οι πνευµατικοί άνθρωποι και κυριότατα οι ∆άσκαλοι. Μου έρχεται στο µυαλό, παλιά στις αρχές της δεκαετίας του ’60, πόσο είχε αποµακρυνθεί η νεολαία από τους παραδοσιακούς χορούς, την παραδοσιακή µουσική και το τραγούδι. Σχεδόν έµοιαζαν ότι θα εκλείψουν. ∆είτε τα σήµερα. Πώς έγινε αυτό; Ακριβώς επειδή υπήρξαν ∆άσκαλοι του είδους µε έµπνευση και πάθος και έκαµαν τα παιδιά να τα αγαπήσουν.

Αφού, λοιπόν, γίνει το ίδιο και µε τη γλώσσα -ή µήπως και νωρίτερα;- πιστεύω ότι θα πρέπει να µπει στο Σύνταγµά µας ένα άρθρο που θα ορίζει ότι: «Η οµορφιά της γλώσσας µας επαφίεται στον πατριωτισµό των Ελλήνων»!

* O Μανώλης Κουφάκης είναι δρ µηχανικός π. δ/ντής ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.

