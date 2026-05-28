Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο στην Temu ύψους 200 εκατ. Ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου ύψους 200 εκατ.ευρώ στην εταιρεία Temu λόγω παραβίασης του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σύμφωνα με την έρευνα της Επιτροπής, η εταιρεία απέτυχε να εντοπίσει και να αξιολογήσει σωστά τους κινδύνους που προκύπτουν από την πώληση παράνομων και επικίνδυνων προϊόντων μέσω της πλατφόρμας της, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Το μήνυμά μας είναι σαφές προς την εταιρεία. Αν θέλετε να έχετε πρόσβαση στην αγορά μας των 450 εκατ. καταναλωτών, πρέπει να σέβεστε τους κανόνες μας», δήλωσε ο Τόμας Ρενιέ, εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε δοκιμή «μυστικών αγοραστών», η οποία αποκάλυψε σοβαρά προβλήματα ασφάλειας. Πολλές μικρές ηλεκτρονικές συσκευές απέτυχαν σε βασικούς ελέγχους ασφαλείας, ενώ αρκετά παιδικά παιχνίδια κρίθηκαν επικίνδυνα, επειδή περιείχαν χημικές ουσίες πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια ή παρουσίαζαν κινδύνους πνιγμού λόγω αποσπώμενων εξαρτημάτων. «Η Temu φτάνει τους 130 εκατ. καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο η εταιρεία δεν αξιολόγησε σωστά τους κινδύνους από την πώληση παράνομων προϊόντων στην πλατφόρμα της», επισήμανε ο κ. Ρενιέ και έδωσε ενδεικτική λίστα των προϊόντων στα οποία αναφέρεται η Κομισιόν. Όπως είπε, πρόκειται για «επικίνδυνα παιδικά παιχνίδια, μικρές ηλεκτρονικές συσκευές χωρίς την κατάλληλη σήμανση. Ρούχα και κοσμήματα που περιέχουν επιβλαβείς χημικές ουσίες, για να αναφέρουμε μόνο μερικά από τα επικίδυνα προϊόντα της εταιρείας».

Παράλληλα, η Επιτροπή κατηγόρησε την εταιρεία ότι δεν αξιολόγησε επαρκώς τον τρόπο με τον οποίο ο σχεδιασμός της πλατφόρμας της, όπως τα συστήματα προτάσεων προϊόντων και οι προωθητικές ενέργειες μέσω συνεργαζόμενων influencers, μπορεί να ενισχύει τη διάδοση παράνομων προϊόντων.

Η εταιρεία έχει προθεσμία έως τις 28 Αυγούστου να καταθέσει σχέδιο δράσης με συγκεκριμένα μέτρα συμμόρφωσης. Το σχέδιο θα εξεταστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψηφιακών Υπηρεσιών και στη συνέχεια η Επιτροπή θα εκδώσει την τελική της απόφαση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει επιπλέον χρηματικές κυρώσεις.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

