Διεθνή

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε την σύλληψη 16 Ιταλών ερευνητών, καθηγητών και επιχειρηματιών

Συντακτική Ομάδα
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε την σύλληψη 16 ερευνητών, καθηγητών και ιδιοκτητών εταιριών του τομέα της πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, οι οποίοι εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης, της Σικελίας και της Λομβαρδίας.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σύμφωνα με ό,τι προέκυψε από έρευνα που πραγματοποίησαν οι Καραμπινιέροι, οι διδάσκοντες και ερευνητές φέρονται να χρησιμοποίησαν με παράνομο τρόπο ευρωπαϊκά κονδύλια -όπως εκείνα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας- για να εξασφαλίσουν προσωπικά παράνομα οφέλη.

Πιο αναλυτικά, οι καθηγητές και μέλη ερευνητικών ινστιτούτων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δραστηριοποιούνταν με στόχο οι δημόσιοι οργανισμοί στους οποίους εργάζονταν, να αγοράζουν από συγκεκριμένες εταιρείες υπολογιστές και προγράμματα λογισμικού για την λειτουργία τους. Σε αντάλλαγμα, φέρονται να λάμβαναν ως «αμοιβή» κινητά τηλέφωνα, εκτυπωτές, υπερσύγχρονες τηλεοράσεις, αλλά και κουπόνια για το σούπερ μάρκετ.

Η υπόθεση αφορά διαβλητούς διαγωνισμούς του ιταλικού δημοσίου και η έρευνα βασίσθηκε σε αρχικές αποκαλύψεις του 2023 που είχαν οδηγήσει σε σύλληψη διευθύντριας λυκείου στο Παλέρμο της Σικελίας.

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

