Η Εθνική Λυρική Σκηνή συμμετέχει στους εορτασμούς της 160ετηρίδος της Αρκαδικής Εθελοθυσίας

Στις εκδηλώσεις για τα 160 χρόνια από το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου θα συμμετέχει όπως ανακοινώθηκε η Εθνική Λυρική Σκηνή.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση «το βράδυ της Κυριακής, 1ης Φεβρουαρίου 2026, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, συνοδευόμενος από τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Θεολόγο Παπαλεβυζάκη, Ηγουμενοσύμβουλο της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αρκαδίου, είχαν τη χαρά, στην οικία της κ. Ελευθερίας Μιχάλα, συνεργάτιδος της Τοπικής Εκκλησίας, παρουσία και της μητρός της, να συναντηθούν με τον αξιότιμο κ. Γεώργιο Κουμεντάκη, Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου, πραγματοποιήθηκε εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με την επικείμενη εκδήλωση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο πλαίσιο των εορτασμών της Επετείου των 160 ετών από την Αρκαδική Εθελοθυσία, η οποία, συν Θεώ, θα λάβει χώρα τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Ο κ. Κουμεντάκης αντάλλαξε σκέψεις με τον Σεβασμιώτατο, προκειμένου να προετοιμασθεί κατάλληλα η εν λόγω επετειακή εκδήλωση.

Σημειώνεται ότι την εν λόγω συνεργασία είχαν εξαγγείλει, από τις ιερές αυλές της ιστορικής Μονής Αρκαδίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος και η Εξοχωτάτη Υπουργός Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη, πριν από μερικούς μήνες, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της κ. Υπουργού στο Αρκάδι.

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε θερμά τον συντοπίτη μας κ. Γιώργο Κουμεντάκη, τον οποίο και συνεχάρη για την επάξια ανανέωση της θητείας του στη διεύθυνση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»