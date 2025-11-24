Η εθνική κυριαρχία και η αναγκαία στρατηγική για τη χώρα

Σε µια περίοδο όπου οι διεθνείς ισορροπίες µεταβάλλονται ταχύτατα, η εθνική κυριαρχία δεν µπορεί να διαβάζεται µε τους όρους του χθες. ∆εν αρκεί το να διαθέτεις σύνορα, στρατό και σηµαία για να είσαι κυρίαρχος. Στον 21ο αιώνα η κυριαρχία κρίνεται στην ικανότητα ενός κράτους να παίρνει δεσµευτικές αποφάσεις για τον εαυτό του, µέσα σε ένα εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο περιβάλλον µε πολλά επίπεδα άσκησης ισχύος.

Αφετηρία της όποιας συζήτησης παραµένει πάντα η εδαφική κυριαρχία ενός κράτους, άρα η πλήρης εξουσία στο έδαφος, τα νησιά, τα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο του. Η Ελλάδα αντιµετωπίζει µια συστηµατική αµφισβήτηση από την αναθεωρητική στρατηγική της Τουρκίας σε σχέση µε την εδαφική κυριαρχία και τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα. Σε αυτά τα ζητήµατα δεν υπάρχουν «ευέλικτες λύσεις». Υπάρχει το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, όσο και αν αµφισβητείται στην πράξη, ενώ αυτή είναι η πάγια εθνική θέση-διακοµµατικά αποδεκτή-εδώ και αρκετές δεκαετίες.

Εκτός από την άµυνα, όµως, η εθνική κυριαρχία εξαρτάται και από άλλους εσωτερικούς παράγοντες: την οικονοµία, τους θεσµούς, την κοινωνική συνοχή.

Η οικονοµική κρίση αποκάλυψε πόσο εύκολα µια χώρα µπορεί να χάσει την ικανότητα να αποφασίζει για τον εαυτό της, ακόµη κι αν θεσµικά παραµένει κυρίαρχη. Σήµερα, η Ελλάδα εξακολουθεί να βαρύνεται από υπέρογκο δηµόσιο και ιδιωτικό χρέος, από αδύναµη παραγωγική βάση, ενώ υπάρχει υπερσυγκέντρωση οικονοµικής ισχύος σε λίγους. Αυτά δεν συνιστούν «success story», αλλά σοβαρές αδυναµίες που περιορίζουν την εθνική ισχύ.

Την ίδια στιγµή, έχει τραυµατιστεί ο θεσµικός πυρήνας του κράτους. Οι υποκλοπές, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η τραγωδία των Τεµπών, µε συγκάλυψη, παρεµβάσεις σε ανεξάρτητες αρχές και υπονόµευση του ρόλου του κοινοβουλίου από την κυβερνητική πλευρά, αποτελούν ένα καίριο πλήγµα στην ίδια την έννοια της κυριαρχίας.

Γιατί κράτος χωρίς ισχυρούς και αξιόπιστους θεσµούς, χάνει σταδιακά την ικανότητα να προστατεύει την κοινωνία και να υπερασπίζεται το δηµόσιο συµφέρον.

Γιατί χώρα όπου οι νέοι αναζητούν προοπτική στο εξωτερικό, όπου οι µισθοί µένουν πίσω από το κόστος ζωής, όπου η περιφέρεια µαραζώνει, η δηµόσια υγεία και παιδεία καταρρέουν, δε διαθέτει κοινωνική συνοχή, δεν είναι πραγµατικά ισχυρή.

Η συµµετοχή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δε µειώνει την εθνική µας κυριαρχία, αλλά µπορεί να την πολλαπλασιάσει: Για να γίνει αυτό, απαιτείται ισότιµη συµµετοχή και σταθερή στρατηγική. Η συζήτηση που διεξάγεται για την κατάργηση της οµοφωνίας στη λήψη σηµαντικών αποφάσεων αφορά άµεσα ζητήµατα ασφάλειας, άµυνας και σχέσεων µε την Τουρκία και δεν µπορούν να λαµβάνονται χωρίς τη φωνή Ελλάδας και Κύπρου. Η κυβέρνηση, όµως, προσέρχεται χωρίς σαφείς κόκκινες γραµµές και χωρίς απαιτήσεις θεσµικών εγγυήσεων.

Η Ελλάδα χρειάζεται νέα εθνική στρατηγική µε βάθος. Μια στρατηγική που στηρίζεται και αξιοποιεί όλους τους συντελεστές ισχύος: Ισχυρή άµυνα, βιώσιµη οικονοµία, τεχνολογική ανάπτυξη, αξιόπιστους θεσµούς και κοινωνική συνοχή.

Γιατί η εθνική κυριαρχία δεν είναι, απλώς, δικαίωµα που επικαλείσαι.

Είναι, κυρίως, ευθύνη που αναλαµβάνεις.

Και απαιτεί ισχυρό, δίκαιο, σύγχρονο και αξιόπιστο κράτος και µια κυβέρνηση που σχεδιάζει και εργάζεται µεθοδικά και πολυεπίπεδα.

Αυτά αντιλαµβάνεται ως διακυβεύµατα για τη χώρα το ΠΑΣΟΚ, γι’ αυτό εκφράζει µια σύγχρονη, πατριωτική και προοδευτική στρατηγική για την Ελλάδα και τους Έλληνες.

*Ο Μιχάλης Κατρίνης είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κίνηµα Αλλαγής