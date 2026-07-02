Η εθνική εφήβων έχασε από το Μαυροβούνιο και έμεινε εκτός τετράδας

Εκτός διεκδίκησης μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ18, που διεξάγεται στο Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας, έμεινε η εθνική υδατοσφαίρισης των εφήβων, καθώς ηττήθηκε 10-8 από το Μαυροβούνιο στον προημιτελικό.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, απέναντι στην ομάδα που κατέκτησε πέρυσι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της αντίστοιχης κατηγορίας, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα «πλήρωσε» την κακή πρώτη περίοδο, αλλά κυρίως την «αφλογιστία» του ενός από τα δύο βασικά επιθετικά ατού, του Δημήτρη Χατζή, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 0/11 προσπάθειες!

Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε άσχημα το παιχνίδι, σε άμυνα και επίθεση, και βρέθηκε να χάνει 5-1 στα μέσα της δεύτερης περιόδου, υποχρεώνοντας τον Γιώργο Χατζηδάκη να πάρει εσπευσμένα τάιμ-άουτ. Αυτό απέδωσε και η εθνική «έτρεξε» ένα σερί 3-0, με τέρματα των Μπιτσάκου, Αγγελόπουλου και Πατσιλινάκου, αλλά ο Ρογκάνοβιτς διαμόρφωσε το 6-4, στα τελευταία δευτερόλεπτα του ημιχρόνου. Η «γαλανόλευκη» ολοκλήρωσε τα πρώτα δύο οκτάλεπτα με 0/6 στον παίκτη παραπάνω και ένα χαμένο πέναλτι με τον Χατζή, ο οποίος είχε 0/8 σουτ! Με την πιεστική άμυνά τους, οι διεθνείς δημιούργησαν αρκετά προβλήματα στο Μαυροβούνιο, που όμως είχε σε μεγάλη μέρα τον τερματοφύλακα Μάρκο Πέγιοβιτς και κατόρθωνε να διατηρεί «βραχεία κεφαλή» στο σκορ. Στα τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη, με το σκορ στο 8-7, ο Χατζής «σημάδεψε» το δοκάρι και οι πρωταθλητές Ευρώπης έβγαλαν κόντρα και σκόραραν με τον Μίλινιτς, εδραιώνοντας το προβάδισμά τους και φτάνοντας τελικά στη νίκη.

Η εθνική θα αρκεστεί πλέον στους αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5-8, αντιμετωπίζοντας αύριο (3/7, 17:00) τον ηττημένο της αναμέτρησης μεταξύ ΗΠΑ και Ουγγαρίας.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 2-3, 2-3, 2-1

Η σύνθεση της εθνικής: Μπερδές, Λεβαντής, Γεωρβασάκης, Αγγελόπουλος 2, Λεωνιδάκης, Λαμπάτος 1, Χατζής, Μότσιας, Πατσιλινάκος 2, Μπιτσάκος 1, Σάρρος, Ζουζούνης 2, Δαμίγος, Δεληγιάννης.