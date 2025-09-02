menu
Η ‘‘µετατροπή’’ των Ατοµικών Επιχειρήσεων σε Κεφαλαιουχικές (ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ)

Γιώργος Ψυλλάκης
Γιώργος Ψυλλάκης
0

» Οι λόγοι που ενδιαφέρουν, οι διαδικασίες που απαιτούνται και τα κίνητρα που προβλέπονται µε τον νέο φορολογικό Νόµο 5162/2024

Από τα τέλη του 2024 είναι σε εφαρµογή το νέο Φορολογικό νοµοσχέδιο (Ν.5162/2024) που ανάµεσα σε πολλές ρυθµίσεις περιλαµβάνει διατάξεις (άρθρα 47 έως 59) που στοχεύουν στην παροχή κινήτρων για συγχωνεύσεις, εξαγορές και µετατροπές επιχειρήσεων οι οποίες έχουν ήδη ωθήσει επιχειρήσεις να τις εκµεταλλευτούν και να πραγµατοποιούν σηµαντικούς εταιρικούς µετασχηµατισµούς στο Ά εξάµηνο του 2025.

Στο παρών Άρθρο θα ασχοληθούµε µε τις «µετατροπές» των ατοµικών επιχειρήσεων που προβλέπει ο Νόµος και που σίγουρα ενδιαφέρει µεγάλο µέρος της τοπικής «οικογενειακής» επιχειρηµατικότητας. Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους ένας επιχειρηµατία / ελεύθερος επαγγελµατίας θα θελήσει να «µετατρέψει» (εισφορά σε είδος είναι ο ακριβής όρος, για το λόγο αυτό εµφανίζονται τα εισαγωγικά) την επιχείρηση του σε κεφαλαιουχική είναι συνήθως πολλοί και διαφορετικοί ανά περίπτωση αλλά συνοψίζονται στους παρακάτω:
Επιχειρηµατικοί που συνδέονται µε τη διεύρυνση της µετοχικής βάσης της επιχείρησής του, είσοδος νέων εταίρων µε προοπτική αύξησης του εταιρικού /µετοχικού κεφαλαίου, καλύτερη παρακολούθηση των οικονοµικών της εταιρίας λόγω διπλογραφικών βιβλίων, περιορισµό της ευθύνης του επιχειρηµατία ανάλογα µε τον τύπο εταιρίας,
Χρηµατοδοτικοί που σχετίζονται µε εύρεση πόρων από επιχορηγήσεις Αναπτυξιακών Νόµων (Ν.4399/2016, Ν.4887/2022 κ.α.) ή/και από ∆ανειοδότηση Τραπεζών που είθισται να προτιµούν κεφαλαιουχικές συνήθως εταιρίες,
Φορολογικοί που σχετίζονται µε τον οριζόντιο (flat) και σταθερό τρόπο φορολόγησης των κερδών του µε 22% στην περίπτωση που την µετατρέψει σε Κεφαλαιουχική σε αντίθεση µε την κλιµακωτή φορολόγηση της ατοµικής επιχείρησης (που ως γνωστόν δεν συµφέρει για κέρδη άνω των 40χιλιάδων ευρώ που εφαρµόζεται ο συντελεστής του 44%)
Να προσθέσουµε εδώ στην τελευταία περίπτωση των φορολογικών λόγων που ενδιαφέρει τελευταία (από το 2024) η µετατροπή της ατοµικής σε κεφαλαιουχική, την αποφυγή υπολογισµού των κερδών µε την τεκµαρτή φορολόγηση που προβλέπει από πέρυσι το άρθρο 28 του Κ.Φ.Ε (Ν.4172/2013) για τις ατοµικές επιχειρήσεις / ελεύθερους επαγγελµατίες που όµως θέλει προσοχή γιατί στην περίπτωση που η ατοµική µετατραπεί σε µονοπρόσωπη Κεφαλαιουχική εταιρία µε ίδια ακριβώς δραστηριότητα (βάσει ΚΑ∆), θα ισχύσουν οι αντικαταχρηστικοί κανόνες του άρθρου 28Ε του ίδιου Νόµου που προβλέπουν τη δυνατότητα ελέγχου από τις φορολογικές αρχές µε επιβολή πάλι τεκµαρτής φορολόγησης επί των κερδών.
Στα φορολογικά κίνητρα τώρα του Νόµου 5162/2024 για τη «µετατροπή» ατοµικών επιχειρήσεων”, σε ξεχωριστό άρθρο (Άρθρο 52) ο Νόµος αναφέρει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορούν να εφαρµοστούν οι φορολογικές απαλλαγές για την εισφορά µιας ατοµικής επιχείρησης (και κοινοπραξίας) και συγκεκριµένα:
η υπεραξία που προκύπτει από την µετατροπή δεν συνεπάγεται φορολογική υποχρέωση για την εταιρεία υπό τη νέα νοµική της µορφή (εφόσον έχει πραγµατοποιήσει έναρξη εργασιών δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν από την ηµεροµηνία της εισφοράς)
ως φορολογητέα αξία των εταιρικών συµµετοχών που περιέρχονται στον ατοµικό επιχειρηµατία της υπό µετατροπή επιχείρησης λαµβάνεται η αποτίµηση αυτών σε αγοραία αξία κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της µετατροπής (εφόσον οι εταιρικές συµµετοχές δεν µεταβιβασθούν από τον επιχειρηµατία εντός δύο (2) ετών από τη µετατροπή)
απαλλαγή από τον φόρο µεταβίβασης ακινήτων των εισφερόµενων ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων της ατοµικής επιχείρησης εφόσον τα εισφερόµενα ακίνητα χρησιµοποιήθηκαν για τις ανάγκες της εισφέρουσας ατοµικής επιχείρησης επί δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν από την εισφορά και για 2 έτη µετά,
µεταφορά φορολογικών ζηµιών της ατοµικής
Συνοψίζοντας λοιπόν αυτά τα πολύ σηµαντικά φορολογικά κίνητρα που δίνει ο νέος Νόµος, παρέχεται η δυνατότητα στην «κρυφή» και πολλές φορές πολύτιµη υπεραξία που έχει µία ατοµική επιχείρηση όχι µόνο να αναδειχτεί και να αποτυπωθεί ως Κεφάλαιο σε µία νέα Κεφαλαιουχική εταιρία που θα επιλέξει ο επιχειρηµατίας να την εισφέρει αλλά να παραµείνει και αφορολόγητη τόσο σε επίπεδο µετασχηµατισµού όσο και σε επίπεδο µετοχών που θα θέλει µελλοντικά να τις µεταβιβάσει/ πωλήσει σε τρίτο (αρκεί να τηρηθεί η 2ετία εδώ).
Τέλος όσο αφορά τη διαδικασία που χρειάζεται για να γίνει ο µετασχηµατισµός, αυτή περιλαµβάνει συνοπτικά τα εξής βήµατα:
Τη σύνταξη Ισολογισµού εσωλογιστικά (στην περίπτωση που η ατοµική τηρεί διπλογραφικά) είτε εξωλογιστικά (η πλειονότητα των περιπτώσεων ατοµικλών επιχειρήσεων µε απλογραφικά βιβλία) σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία (συνήθως 31.12), σύµφωνα µε τις αρχές και τις διαδικασίες κατάρτισης ισολογισµού τέλους χρήσεως (δηλαδή, διενέργεια απογραφής και αποτίµησης µε βάση τις αξίες κτήσης των Περιουσιακών στοιχείων και Υποχρεώσεων της ατοµικής).
Αποτίµηση του Ισολογισµού στις τρέχουσες / πραγµατικές αξία από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Ν.4548/2018 (εφόσον η εισφορά της ατοµικής αντιµετωπίζεται ως εισφορά σε είδος) και στην περίπτωση εισφοράς ακινήτων από πιστοποιηµένο Ορκωτό Εκτιµητή ακινήτων,
Σύνταξη και δηµοσίευση στο ΓΕΜΗ του Καταστατικού της νέας εταιρίας µε Κεφάλαιο αυτό που προσδιορίσθηκε από την έκθεση εκτίµησης των Ορκωτών Ελεγκτών και τυχόν νέες εισφορές σε χρήµα,
Λήψη Α.Φ.Μ και καταχώρηση των στοιχείων της εταιρίας στο Μητρώο της ΑΑ∆Ε και µετέπειτα διακοπή της εισφερθείσας ατοµικής από το Μητρώο της ΑΑ∆Ε.

*Ο Γιώργος Ψυλλάκης είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής, διευθύνων σύµβουλος και partner της Eταιρείας 
APEX OΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε

