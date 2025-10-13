menu
Η µέρα του ΟΗΕ και τα ογδοντάχρονά του

Χρίστος Αχιλλέως Θεοδούλου
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στις 24 Οκτωβρίου γιορτάζουµε την Ηµέρα του ΟΗΕ, δηλαδή την ηµέρα ίδρυσης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. Ας θυµηθούµε εν συντοµία µερικά στοιχεία για αυτό το σηµαντικό γεγονός της παγκόσµιας ιστορίας.
Κατά τη διάρκεια του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, οι Τσόρτσιλ και Ρούσβελτ πίστευαν ότι, αφού η Κοινωνία των Εθνών απέτυχε να διατηρήσει την ειρήνη, έπρεπε να ιδρυθεί ένας νέος οργανισµός. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ). Άλλα κράτη, πέραν των Αγγλοσαξονικών, προσχώρησαν και στις 24 Οκτωβρίου 1945 ιδρύθηκε ο ΟΗΕ και ο Χάρτης του υπογράφηκε από 51 κράτη. (Βλ. για παράδειγµα Χρήστος Α. Θεοδούλου, ΟΗΕ, Αθήνα, Εστία, 1975).
Σήµερα, ο ΟΗΕ αριθµεί 193 κράτη. Ο ΟΗΕ ιδρύθηκε «για να διασώσει τις µελλοντικές γενεές από τη µάστιγα του πολέµου, που δύο φορές κατά τη διάρκεια της ζωής µας έφερε ανείπωτη οδύνη στην ανθρωπότητα» (Χάρτης του ΟΗΕ).
Ωστόσο, φέτος δεν γιορτάζουµε µόνο την Ηµέρα του ΟΗΕ και την Ηµέρα των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, αλλά και την 80ή επέτειο από την ίδρυση του ΟΗΕ.
Εδώ και 80 ολόκληρα χρόνια, ο κόσµος έχει περάσει από διαµάχες και πολέµους, όπως η κρίση του Σουέζ (1956), το Κονγκό (1960) και αµέτρητες άλλες διαµάχες, µέχρι τη σηµερινή κατάσταση στην Ουκρανία και τον πιο πρόσφατο πόλεµο στη Μέση Ανατολή.
Παρ’ όλα αυτά, ένας Τρίτος Παγκόσµιος Πόλεµος έχει µέχρι στιγµής αποφευχθεί.
∆εν θα επαναλάβω τη γνωστή και αληθινή φράση ότι ο ΟΗΕ είναι ένας οργανισµός απαραίτητος για την ανθρωπότητα και ότι αν δεν υπήρχε, θα έπρεπε να τον εφεύρουµε.
Ωστόσο, µε αφορµή την 80ή επέτειο, πρέπει να κάνουµε περισσότερα από ό,τι κάναµε σε προηγούµενες επετείους — ή τουλάχιστον να θέσουµε υψηλότερους στόχους για ορισµένα ζητήµατα που σχετίζονται µε τον ΟΗΕ και τη διασφάλιση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.
Για παράδειγµα: το θέµα των Μονίµων Μελών του Συµβουλίου Ασφαλείας.
Εδώ και χρόνια, µιλάµε για τα πέντε Μόνιµα Μέλη. Τουλάχιστον, θα πρέπει να υπάρξει αύξηση του αριθµού αυτών των µελών: Για την Ασία, έχουν φιλοδοξίες η Ινδία και η Ιαπωνία. Για την Ευρώπη, η Γερµανία. Για την Αφρική, η Νιγηρία. Για τη Νότια Αµερική, η Βραζιλία.
Φυσικά, υπάρχουν διαφωνίες σχετικά µε την αύξηση των Μόνιµων Μελών. Ωστόσο, η κατάσταση στη διεθνή κοινότητα έχει πράγµατι αλλάξει από το 1945. Κάποια αλλαγή πρέπει να γίνει.
Ένα άλλο θέµα είναι το Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Το Συµβούλιο της Γενεύης συνεδριάζει πολύ συχνά και έχει περισσότερες αρµοδιότητες από την Επιτροπή.
Ωστόσο, χρειάζεται περισσότερες εξουσίες για να εκτελέσει αποτελεσµατικά το έργο του. Το θέµα της Κύπρου, για παράδειγµα, πρέπει να εξεταστεί εις βάθος. ∆εν µπορεί µια ευρωπαϊκή χώρα να έχει υποστεί εισβολή πριν από 51 χρόνια και ο θύτης να απολαµβάνει όλα τα αγαθά και να συµπεριφέρεται αλαζονικά ωσάν να µη συνέβη τίποτε.
Υπάρχουν και πολλοί άλλοι στόχοι που µπορούν να τεθούν µε αφορµή την 80ή επέτειο από την ίδρυση του ΟΗΕ. Τα παραπάνω είναι µόνο µερικά παραδείγµατα.
Θα έλεγα, εν κατακλείδι, ότι θα µπορούσε την 24η Οκτωβρίου, την Ηµέρα του ΟΗΕ, κάθε χρόνο, όλα τα εµπόλεµα µέρη να κηρύσσουν κατάπαυση του πυρός — έστω και για µία µέρα — και να συναντώνται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, είτε στη Νέα Υόρκη είτε στη Γενεύη, για να συζητήσουν το πρόβληµά τους, µε την ελπίδα ότι οι διαπραγµατεύσεις θα συνεχιστούν για την επίλυση του ζητήµατος και την επίτευξη της ειρήνης.
Ας είναι αυτή µια αρχή. Και ας µην σταµατήσουµε να εργαζόµαστε για την επικράτηση της ειρήνης. (Από το άρθρο µου: «80 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου και την ίδρυση του ΟΗΕ»).
Το ∆ιεθνές Ρόταρυ, όπως είναι γνωστό, συνεργάζεται µε τον ΟΗΕ και υποστηρίζει τις ιδέες του Χάρτη του. Οι ιδέες του Ρόταρυ βοηθούν στην πραγµατοποίηση των σκοπών του ΟΗΕ.
Το Ρόταρυ διαδραµατίζει κορυφαίο ρόλο στην εµπέδωση της ειρήνης και την επίλυση συγκρούσεων µεταξύ των εθνών. Το ροταριανό σύνθηµα της συναδελφικότητας προάγει και υποστηρίζει τη φιλία µεταξύ των εθνών, συµβάλλοντας περαιτέρω στην επικράτηση της ειρήνης και στην επίλυση των συγκρούσεων µέσω διαπραγµάτευσης.
Γράφω αυτό το µήνυµα επίσης ως µέλος της οµάδας του Κυβερνήτη της Περιφέρειάς µας, Peter Ashdjian, για την Περιφέρεια 2452, και ως Πρόεδρος της Επιτροπής του Ρόταρυ για την Ηµέρα του ΟΗΕ.
Επίσης, αναφέρω ότι το κεντρικό θέµα της χρονιάς του Κυβερνήτη της Ροταριανής Περιφέρειας 2452, στην οποία υπάγεται και η Κύπρος, είναι η εµπέδωση της ειρήνης και η επίλυση συγκρούσεων.

*O δρ Χρίστος Α. Θεοδούλου είναι πρόεδρος του Συνδέσµου Ηνωµένων Εθνών Κύπρου και Επίτιµος πρόεδρος της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας των Συνδέσµων Ηνωµένων Εθνών (WFUNA) και Πρόεδρος της Επιτροπής του Ρόταρυ για την Ηµέρα του ΟΗΕ, Περιφέρεια 2452 (2025–2026).

