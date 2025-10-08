Η ΕΠΟΦΕΚ για τον λόφο Παπούρα

Η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου- Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ., μέσω ανακοίνωσης εκφράζει «την έμπρακτη στήριξή της στους ανθρώπους και στους φορείς που αγωνίζονται για τη διάσωση και την προστασία του αρχαιολογικού μνημείου στον λόφο Παπούρα, ένα εύρημα ανεκτίμητης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας για την Κρήτη και τη χώρα μας».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «αναγνωρίζουμε το μέγεθος και τη σημασία της προσπάθειάς τους, καθώς και τη σπουδαιότητα της διάσωσης του μνημείου, το οποίο αποτελεί πολύτιμη μαρτυρία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ζωντανό κρίκο με την ιστορική μας ταυτότητα.

Η διατήρηση και ανάδειξη της Παπούρας δεν αφορά μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά ολόκληρο τον ελληνικό πολιτισμό. Καλούμε κάθε αρμόδιο θεσμικό φορέα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να διασφαλίσει ότι ο αρχαιολογικός αυτός θησαυρός θα προστατευθεί, θα μελετηθεί και θα αναδειχθεί με σεβασμό και υπευθυνότητα.

Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι υπόθεση όλων μας.

Η Ένωσή μας θα συνεχίσει να στέκεται αρωγός σε κάθε πρωτοβουλία που υπηρετεί αυτόν τον σκοπό»