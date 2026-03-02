Η επίσημη θέση της βάσης της Σούδας για τις εξελίξεις

Σε συνεχή αξιολόγηση παραγόντων που καθορίζουν τα μέτρα ασφαλείας στη βάση και την τροποποίησή τους, βρίσκεται η Αμερικανική Ευκολία (βάση) της Σούδας.

Σε ερώτηση των «Χανιώτικων νέων» για τα μέτρα ασφαλείας, η αμερικανική βάση της Σούδας, η οποία υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ (U.S. European Command – USEUCOM), απάντησε: «Για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας, δεν θα συζητήσουμε συγκεκριμένα μέτρα προστασίας από δυνάμεις ασφαλείας. Αξιολογούμε συνεχώς μια ποικιλία παραγόντων που καθορίζουν ποια μέτρα θεσπίζουμε ή τροποποιούμε για την προστασία των εγκαταστάσεών μας, των ανθρώπων μας και των οικογενειών τους».