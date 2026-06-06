Η επανάσταση της κατσαρόλας από ομάδα του ΔΗΠΕΘΕΚ

Τη θεατρική παράσταση «Η επανάσταση της κατσαρόλας» θα παρουσιάσει την Τετάρτη και την Πέµπτη, 10-11 Ιουνίου 2026, στις 20:00 στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», η θεατρική παράσταση της οµάδας Ατόµων µε Αναπηρία του ∆ηµοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης, σε συνεργασία µε το Κ∆ΑΠ ΑΜΕΑ Ατλαντίδα.

Κείµενο – σκηνοθεσία – εµψύχωση: Ανθούλα Μαρινάκη.

Βοηθός σκηνοθεσίας – εµψύχωση: Μαρία Θεοδοσιάδου.

Σκηνογραφία – εµψύχωση: Ρήγας Κούγκουλος.

Κοινωνικός Φροντιστής – γενικός βοηθός της οµάδας: Μάκης Κοκονάκης.

Βοηθητικοί ηθοποιοί: Αθηνά Βουτυράκου, Στέλιος Αντωνίου και Ειρήνη Ορφανάκη.

Συµµετέχουν: Βίκυ Βαµβακούλα, Σοφία Τοµάση, Μαρία Κουτσογιαννάκη, Γεωργία Παππά, Ίριδα Παπαδοπούλου, Νίκη Γιαπιντζάκη, Κατερίνα Πατεράκη, Μαρία Παντελάκη, Ιφιγένια Σασλή, Εµµανουέλα ∆ρακάκη, Βαγγελιώ Φαραντάκη, Αθηνά Βουτυράκου, Βιβή Καλαϊτζιδάκη, Ειρήνη Ορφανάκη, Κώστας ∆ασκαλάκης, Αλεξάνδρος Παγκράτης, Παναγιώτης Βαρβαντάκης, Κώστας Πιπεράκης, Γιάννης Ηγουµενάκης, Γιώργος Κονταράκης, Παναγιώτης Πανούσης, Γιάννης Φραγκάκης, Αποστόλης Σκινήτης, Γιάννης Φωτάκης, Γιάννης Κλωνιζάκης, Γιώργος Μυλωνάκης, Σταύρος Φραγκούλης, Νίκος Καραδάκης, Κυριάκος Πετρόχειλος, Νίκος Πιπεράκης, ∆ηµήτρης Ριζγκάλα, Αντώνης Πενταράκης, Σταύρος Φραγκούλης, Νικόλας Παραδοµενάκης, Βαγγέλης Παντελάκης, Στέλιος Αντωνίου, Ντένισον Κιεβάνι, Σταµάτης Θυµάκης, Μάκης Κοκονάκης, Ρήγας Κούγκολος, Μαρία Θεοδοσιάδου – Ουλούνταγ, Ανθούλα Μαρινάκη, Παντελής ∆ρακάκης, Λευτέρης Σαπουνάκης, Μπάµπης ∆ασκαλογιάννης.