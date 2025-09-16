menu
Η έννοια της πολιτικής ορθότητας στον δηµόσιο λόγο

Λιλίνα Κασιμάτη
Λιλίνα Κασιμάτη
0

​Βασική αξία της φιλελεύθερης δηµοκρατίας είναι η ελευθερία του λόγου που σήµερα τίθεται υπό αµφισβήτηση. Το πως αρµόζει να εκφράζεται δηµόσια ένας πολίτης, οι ιδέες και οι απόψεις του, υπόκεινται σε µια νέα µορφή λογοκρισίας και ελέγχου που καθορίζεται από την πολιτική. Τα όρια της ελευθερίας του δηµόσιου λόγου δεν καθορίζονται πλέον από την κοινωνία αλλά προσαρµόζονται στα όρια που θέτει η «πολιτική ορθότητα» , το καινοφανές µέσον ελέγχου του τρόπου έκφρασης του πολίτη, που στιγµατίζει όσους παρεκκλίνουν από αυτό.

Ιστορικά η φράση «πολιτικά ορθό» εµφανίζεται στην πολιτική ορθοδοξία του πρώιµου κοµµουνισµού στα µέσα του 20ου αιώνα.  ¨Όµως σαν όρος «πολιτική ορθότητα» εµφανίζεται αρχικά στις ΗΠΑ για να περιγράψει την πόλωση που προήλθε από την αντιπαράθεση µεταξύ των συντηρητικών και προοδευτικών υπέρµαχων της κοινωνικής δικαιοσύνης που διαφωνούσαν για το δικαίωµα των γυναικών στην ανεπιθύµητη κύηση, για την  παραδοχή των οµόφυλων σχέσεων και για το δικαίωµα αποζηµίωσης των αυτόχθονων πληθυσµών. Στην διαµάχη αυτή η χρησιµοποιήθηκε ο όρος «πολιτική ορθότητα» για να περιγράψει το ηθικό ποιόν της πολιτικής πράξης. Η αναγνώριση του δικαιώµατος αυτών που ζητούσαν κοινωνική δικαιοσύνη έθεσε σε αντιπαράθεση τον πολιτικό λόγο και οδήγησε στη µεταβολή των κοινωνικών πρακτικών. Η διαφωνία περί της «ορθότητας» του λόγου επηρέασε την αντίληψη και την συµπεριφορά της κοινωνίας σε θέµατα ρατσισµού, σεξισµού, αποκλεισµού κ.α. Με αυτόν τον τρόπο η «πολιτική ορθότητα» οδήγησε στην αλλαγή της κοινωνικής συµπεριφοράς και  στην συµµόρφωση της γλωσσικής διατύπωσης.

Όταν στο πεδίο της πολιτικής γίνεται αναφορά για την «πολιτική ορθότητα» αιτηµάτων των µειονεκτικών οµάδων του πληθυσµού, τότε οι διαφωνούντες προς την διεκδίκηση συντηρητικές ή προοδευτικές δυνάµεις χρησιµοποιούν την δηµοκρατικά θεσπισµένη ελευθερία του δηµόσιου λόγου για να παρεισφρήσουν, να διαβρώσουν και να διασπάσουν το πολιτικό σκηνικό. Ο κατακερµατισµός του πολιτικού τοπίου επιτρέπει την εµφάνιση νέων κοινωνικών κινηµάτων. Η στρατηγική της διάσπασης δοµείται σε ψευδείς απόψεις που αποσκοπούν στην µεταστροφή των κοινωνικών θέσεων και στον µετασχηµατισµό της πολιτικής αλήθειας.

Στις πολυπολιτισµικές κοινωνίες της δυτικής Ευρώπης που παρατηρείται ετερογένεια των µελών, του τρόπου ζωής, των αξιών, της γλώσσας και της θρησκείας, ο δηµόσιος λόγος οφείλει να προωθεί την ισότητα και να αποβλέπει, µε θεσπισµένες δράσεις, στην εξάλειψη των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων και των διακρίσεων. Η «πολιτική ορθότητα» που παρουσιάστηκε πριν µερικές δεκαετίες για να υπερασπιστεί τα δικαιώµατα των µειονεκτούν των κοινωνικά, εµφάνισε ως αντίπραξη τάσεις φονταµενταλισµού, δηλαδή κοινωνικό συντηρητισµό στον µετασχηµατισµό της κοινωνίας. Όµως για την συσσωµάτωση, την  σταθερότητα και την συνοχή του κοινωνικού πλαισίου είναι αναγκαία η αποδοχή του πολιτισµικού πλουραλισµού.  Εποµένως πολιτικά  «ορθό» είναι η αναγνώριση της πολιτισµικής ετερότητας των µειονοτικών οµάδων. Ωστόσο η «πολιτική ορθότητα» για την µη προσβολή των ευπαθών οµάδων της κοινωνίας, περιόρισε την ελευθερία του δηµόσιου λόγου και µετεξελίχθηκε σε απειλή της ελεύθερης έκφρασης χάνοντας την επαφή της µε τον ορθολογισµό.

*Η Λιλίνα Κασιµάτη είναι διπλωµατούχος ΑΣΟΕ στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων & Ανοιχτού Πανεπιστηµίου στον Τοµέα Ευρωπαϊκού Πολιτισµού

