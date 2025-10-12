Η ενημέρωση του Λιμενικού για τους μετανάστες στη Γαύδο

Συνολικά 123 μετανάστες/πρόσφυγες εντοπίστηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου και το πρωί της Κυριακής στην Γαύδο, όπως ανακοινώθηκε από το Λιμενικό Σώμα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση αναλυτικά «τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Χανίων ότι ένα σκάφος της δύναμης FRONTEX εντόπισε και διέσωσε 56 αλλοδαπούς (όλοι άντρες) από φουσκωτή λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι «ΚΑΡΑΒΕ» της Γαύδου, με τη συνδρομή ενός έτερου σκάφους της δύναμης FRONTEX.

Επιπρόσθετα, τις πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Γαύδου εντόπισαν στην παραλία Κορφού 67 αλλοδαπούς (όλοι άνδρες), καλά στην υγεία τους. Συνολικά οι 123 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν και παραμένουν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας του δήμου Γαύδου. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων»