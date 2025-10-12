menu
20.4 C
Chania
Κυριακή, 12 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Η ενημέρωση του Λιμενικού για τους μετανάστες στη Γαύδο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Συνολικά 123 μετανάστες/πρόσφυγες εντοπίστηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου και το πρωί της Κυριακής στην Γαύδο, όπως ανακοινώθηκε από το Λιμενικό Σώμα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση αναλυτικά «τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Χανίων ότι ένα σκάφος της δύναμης FRONTEX εντόπισε και διέσωσε 56 αλλοδαπούς (όλοι άντρες) από φουσκωτή λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι «ΚΑΡΑΒΕ» της Γαύδου, με τη συνδρομή ενός έτερου σκάφους της δύναμης FRONTEX.

Επιπρόσθετα, τις πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Γαύδου εντόπισαν στην παραλία Κορφού 67 αλλοδαπούς (όλοι άνδρες), καλά στην υγεία τους. Συνολικά οι 123 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν και παραμένουν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας του δήμου Γαύδου. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum