Η ενεργειακή αποµόνωση της Τουρκίας

■ …και η γεωπολιτική αναβάθµιση της Ελλάδας»

Η 6η σύνοδος της Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), που έλαβε χώρα στο Ζάππειο (6-7/11/2025), µε τη συµµετοχή του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας και του Global Energy Center του Atlantic Council, σηµατοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωµένων Πολιτειών στο πεδίο της ενεργειακής συνεργασίας.

Φέρνει την Ελλάδα στο επίκεντρο της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και της διατλαντικής συνεργασίας, αντανακλώντας την αναγνώρισή της ως πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακού παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε µια εποχή που η ενεργειακή ασφάλεια έχει αναδειχθεί σε ζήτηµα ύψιστης γεωπολιτικής προτεραιότητας.

Η επιλογή της Αθήνας για τη φετινή σύνοδο της P-TEC δεν ήταν τυχαία. Αντανακλά τη στρατηγική βαρύτητα που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα ως σταθερό σύµµαχο και ασφαλή κόµβο στην περιφέρεια της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, σηµατοδοτεί την πλήρη ενσωµάτωση της Ελλάδας σε ένα διατλαντικό πλαίσιο συνεργασίας σε ζητήµατα ενέργειας, επενδύσεων και τεχνολογικής καινοτοµίας, µε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που αναζητούν την ενεργειακή τους απεξάρτηση από τη Ρωσία.

Μέσω των συµφωνιών που υπογράφηκαν, οι Ηνωµένες Πολιτείες εδραιώνουν θεσµικά την παρουσία τους στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη µέσω της Ελλάδας, που συνδυάζει γεωγραφική και γεωπολιτική σπουδαιότητα, θεσµική και πολιτική σταθερότητα και αξιοπιστία ως σύµµαχος.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρώτη µακροχρόνια σύµβαση προµήθειας LNG µεταξύ της ∆ΕΠΑ και της αµερικανικής Venture Global, καθώς και η ενεργοποίηση των ερευνών υδρογονανθράκων στο Ιόνιο από την ExxonMobil και την HELLENiQ Energy, αποτελούν ορόσηµα που µετατρέπουν τη χώρα σε κόµβο εισόδου και παραγωγής ενέργειας στην Ευρώπη.

Οι εξελίξεις αυτές αναβαθµίζουν σηµαντικά τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, εξασφαλίζουν την ενεργειακή επάρκεια της χώρας και επικυρώνουν τη στρατηγική της επιλογή να λειτουργεί ως µεταφορέας και ρυθµιστής ενεργειακών ροών προς τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη.

Για τις ΗΠΑ, η Ελλάδα µετατρέπεται πλέον σε στρατηγικό εταίρο στη Μεσόγειο. Όχι µόνο στον τοµέα της ενέργειας, αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο της διατλαντικής ασφάλειας.

Επιπλέον, η ενεργειακή συµφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ συνιστά, µια ισχυρή πολιτική ψήφο εµπιστοσύνης του Προέδρου Ντόναλντ Τραµπ προς την ελληνική κυβέρνηση, ενισχύοντας και νοµιµοποιώντας τη στρατηγική του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για ενεργειακή αυτονοµία, διαφοροποίηση πηγών και µετατροπή της Ελλάδας σε βασικό παράγοντα του νέου ευρωπαϊκού ενεργειακού χάρτη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα µπορεί να αξιοποιήσει την ενεργειακή ασφάλεια ως µέσο άσκησης ισχύος και να µετατραπεί από παθητικός αποδέκτης ενεργειακών πόρων σε ρυθµιστή των ενεργειακών ροών, διαµορφώνοντας τις περιφερειακές ισορροπίες.

Ειδικότερα, µέσω του Κάθετου Άξονα (Vertical Gas Corridor), η Ελλάδα θα διοχετεύει φυσικό αέριο στη Βουλγαρία, τη Ρουµανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, υποκαθιστώντας τις ρωσικές ροές. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον πολιτικό και διπλωµατικό της ρόλο, προσδίδοντας στην Αθήνα µια θέση που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια µιας περιφερειακής οικονοµίας.

Επιπλέον, η Ελλάδα αναδεικνύεται ως ο φυσικός φορέας της διατλαντικής ενεργειακής στρατηγικής στην Ανατολική Μεσόγειο, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση και τις διεθνείς της συµµαχίες για να διαµορφώσει ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας και σταθερότητας.

Η Αθήνα, ενισχύει τη θέση της µέσα από πολυµερή σχήµατα όπως την πρωτοβουλία 3+1 (Ελλάδα – Κύπρος – Ισραήλ + ΗΠΑ), τα οποία αποτελούν πυλώνα ενεργειακής συνεργασίας και γεωπολιτικής σταθερότητας στην περιοχή, συνδέοντας τα κοιτάσµατα της Ανατολικής Μεσογείου µε τις ευρωπαϊκές αγορές µέσω ελληνικών υποδοµών.

Η Ελλάδα, εποµένως, δεν είναι πια «τελικός αποδέκτης» ενέργειας. Είναι παραγωγός, κόµβος και στρατηγικός ρυθµιστής της ενεργειακής ασφάλειας της ΝΑ Ευρώπης.

Ιδιαίτερη σηµασία έχει και ο αποκλεισµός της Τουρκίας από τα νέα ενεργειακά δίκτυα που διαµορφώνονται στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παρά τις επίµονες προσπάθειες της Άγκυρας να αυτοπροβληθεί ως βασικός διάδροµος µεταφοράς ενεργειακών πόρων από την Ανατολή προς τη ∆ύση, οι εξελίξεις αποκαλύπτουν τη σταδιακή περιθωριοποίησή της από τις διατλαντικές ενεργειακές πρωτοβουλίες.

Η επιθετική της ρητορική, η αποστασιοποίηση από τη ∆ύση και οι αναθεωρητικές της βλέψεις στην Ανατολική Μεσόγειο, υπονοµεύουν την αξιοπιστία της ως διαµετακοµιστικού κόµβου και ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας ως σταθερού και θεσµικά αξιόπιστου εταίρου για την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ.

Ταυτόχρονα, η Τουρκία χάνει σταδιακά τη δυνατότητα να επηρεάζει τις αποφάσεις για τα ενεργειακά δίκτυα της περιοχής, περιορίζεται ο ρόλος της ως στρατηγικός κόµβος µεταφοράς και υποβαθµίζεται η διαπραγµατευτική της ισχύς σε ευρωπαϊκό και διατλαντικό επίπεδο.

Η προοπτική συµµετοχής της σε νέες επενδύσεις υδρογονανθράκων και υποδοµές µεταφοράς ενέργειας περιορίζεται σηµαντικά, ενώ η Ελλάδα εδραιώνεται ως κεντρικός παράγοντας για τη διασφάλιση της ενεργειακής σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Η αδυναµία της επίσης, να ενταχθεί σε δίκτυα όπως ο Κάθετος Άξονας ή η πρωτοβουλία 3+1 (Ελλάδα–Κύπρος–Ισραήλ + ΗΠΑ) αποδυναµώνει την θέση της ως στρατηγικού παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο και αποδεικνύει ότι η Άγκυρα δεν ελέγχει πλέον τις ενεργειακές ροές προς την Ευρώπη.

Περαιτέρω, οι πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες, όπως η συµφωνία µε την Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων και γεωτρήσεις νότια της Κρήτης, ουσιαστικά ακυρώνουν de facto τις τουρκικές διεκδικήσεις για τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου µέσω του παράνοµου Τούρκο-Λιβυκού µνηµονίου.

Ταυτόχρονα, οι ισραηλινοί σχεδιασµοί για την κατασκευή αγωγού µεταφοράς ισραηλινού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη µέσω Κύπρου και Ελλάδας ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόµβου, παρακάµπτουν πλήρως την Τουρκία, ακυρώνουν τη στρατηγική της “Γαλάζιας Πατρίδας” και καθιστούν σαφές, ότι η Τουρκία δεν είναι πλέον απαραίτητη για τη µεταφορά φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.

Παράλληλα, δεν µπορούν να αγνοηθούν οι οικονοµικές επιπτώσεις που συνεπάγονται για την Τουρκία οι πρόσφατες ενεργειακές και γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ειδικότερα, η Τουρκία αντιµετωπίζει σοβαρές προκλήσεις στην ενεργειακή της επάρκεια και στη διαφοροποίηση των προµηθευτών της, µε αποτέλεσµα να εξακολουθεί να εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη Ρωσία για την κάλυψη µεγάλου µέρους των ενεργειακών της αναγκών.

Αντίθετα, η Ελλάδα µέσω των στρατηγικών συνεργασιών της µε τις ΗΠΑ διασφαλίζει µακροχρόνια προµήθεια LNG και πρόσβαση σε τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου.

Η Τουρκία χάνει παράλληλα σηµαντικούς οικονοµικούς και γεωπολιτικούς πόρους, λόγω της αδυναµίας συµµετοχής της στις νέες ενεργειακές εξελίξεις και τα δίκτυα µεταφοράς της περιοχής. Η ενεργειακή της αποµόνωση ενισχύει την αίσθηση ότι η Άγκυρα χάνει έδαφος σε έναν τοµέα που θεωρούσε µέχρι πρότινος στρατηγικό εργαλείο επιρροής, κάτι που αποτυπώνεται και στον εκνευρισµό που εκδηλώνει στις πρόσφατες δηλώσεις του ο Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

Συγκεκριµένα, στην οµιλία του στην 41η Σύνοδο της Επιτροπής Οικονοµικής και Εµπορικής Συνεργασίας του Οργανισµού Ισλαµικής Συνεργασίας (ISEDAK), ο Τούρκος Πρόεδρος κατήγγειλε ότι «το νησί της Κύπρου προστίθεται στο µενού του νέου ιµπεριαλιστικού παιχνιδιού που σχεδιάζεται στην περιοχή». Κάλεσε µάλιστα τα κράτη–µέλη του Οργανισµού να «ενισχύσουν την αλληλεγγύη τους προς τον τουρκοκυπριακό λαό» και να στηρίξουν «τον αγώνα του για δικαιώµατα, ελευθερία και δικαιοσύνη στη βάση µιας λύσης δύο κρατών», υπογραµµίζοντας ότι «η Τουρκία, ως µητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναµη, δεν θα τον αφήσει ποτέ µόνο του».

Παράλληλα, σε τηλεφωνική επικοινωνία µε τον πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Αµπντουλχαµίντ Ντιµπέιµπε, ο κ. Ερντογάν επανέλαβε τη σηµασία της διµερούς συνεργασίας στον ενεργειακό τοµέα διαβεβαιώνοντας, ότι η Άγκυρα «θα συνεχίσει να προστατεύει τα δικαιώµατα και τα συµφέροντα της Τουρκίας και της Λιβύης στην Ανατολική Μεσόγειο».

Όλα τα ανωτέρω, συνθέτουν ένα περιβάλλον σταδιακής γεωπολιτικής υποβάθµισης για την Τουρκία, η οποία βλέπει τις πρωτοβουλίες της να περιορίζονται σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ η Ελλάδα αναδεικνύεται σε αξιόπιστο ενεργειακό και στρατηγικό εταίρο της ∆ύσης.

Επιπλέον, η πρόσφατη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία επιβεβαιώνει τον ανωτέρω ισχυρισµό. Συγκεκριµένα, η Έκθεση κατηγορεί την Άγκυρα ότι εξακολουθεί να αµφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώµατα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ δεν συµβάλλει ενεργά στη διαµόρφωση µιας βιώσιµης και δίκαιης λύσης στο Κυπριακό. Παράλληλα, επισηµαίνεται η αποµάκρυνση της Τουρκίας από τις θεµελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου, η υποχώρηση στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και η έλλειψη προόδου στις σχέσεις µε την Ε.Ε..

Στις επισηµάνεις αυτές, όπου αποτυπώνεται µε σαφήνεια η έλλειψη εµπιστοσύνης και η δυσπιστία της Ε.Ε. προς την Τουρκία, το τουρκικό ΥΠΕΞ απάντησε χαρακτηρίζοντας την Έκθεση «αβάσιµη, µεροληπτική και προκατειληµµένη».

Υπό αυτό το πρίσµα, και παρά τα παραπλανητικά αφηγήµατα που προβάλλονται εδώ και πολύ καιρό στην Ελλάδα από µερίδα πολιτικών, δηµοσιολογούντων και µέσων ενηµέρωσης, περί «γεωπολιτικής αναβάθµισης» της Τουρκίας και «γεωπολιτικής υποβάθµισης» της Ελλάδας, η πραγµατικότητα τους διαψεύδει παταγωδώς και τους εκθέτει ανεπανόρθωτα.

Η Άγκυρα βιώνει σταδιακή αποµόνωση και απώλεια επιρροής, ενώ η Ελλάδα εδραιώνει σταθερά τον ρόλο της ως θεσµικά αξιόπιστου και στρατηγικά αναβαθµισµένου εταίρου της ∆ύσης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της γεωστρατηγικής αναβάθµισης είναι η πρόσφατη ενεργειακή συµφωνία Ελλάδας – Ουκρανίας.

Μέσω της συµφωνίας που υπογράφηκε στο Μέγαρο Μαξίµου µεταξύ της ∆ΕΠΑ Εµπορίας και της ουκρανικής Naftogaz, η Ελλάδα αναλαµβάνει για πρώτη φορά ρόλο τροφοδότη φυσικού αερίου για την Ουκρανία, διασφαλίζοντας σταθερές ροές αµερικανικού LNG µέσω του Κάθετου ∆ιαδρόµου.

Η εξέλιξη αυτή, ενισχύει όχι µόνο την ενεργειακή αλλά και την οικονοµική διάσταση της συνεργασίας, καθώς τα οφέλη της συµφωνίας αναµένεται να αποτυπωθούν άµεσα.

Συγκεκριµένα, η επιλογή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι να αγοράσει LNG µέσω της Ελλάδας δικαιώνει την στρατηγική επιλογή του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ελλάδας να στηρίξουν σθεναρά τον αµυνόµενο και τον αγώνα της Ουκρανίας κατά της παράνοµης ρωσικής εισβολής.

Τώρα, η Ελλάδα αποκτά τον πρώτο λόγο στον ενεργειακό εφοδιασµό της Ουκρανίας και προετοιµάζεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανοικοδόµηση της χώρας µετά τη λήξη του πολέµου.

∆εν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι διεθνή µέσα όπως το Politico σηµειώνουν πως η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ε.Ε. που συµµετέχει ενεργά στο σχέδιο απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, υιοθετώντας εκ των πραγµάτων την ενεργειακή ατζέντα των ΗΠΑ.

Με αυτή τη συµφωνία, η Ελλάδα παύει να είναι απλός διάδροµος και καθίσταται πλέον στρατηγικός κόµβος διαµετακόµισης ενέργειας, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της σε µια περιοχή όπου η Τουρκία βλέπει την ήδη περιορισµένη περιφερειακή της επιρροή να συρρικνώνεται περαιτέρω, υπογραµµίζοντας µε δραµατικό τρόπο την αναστροφή του γεωπολιτικού συσχετισµού δυνάµεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Εν κατακλείδι, οι συµφωνίες του Ζαππείου (6–7 Νοεµβρίου 2025) και του Μεγάρου Μαξίµου (16 Νοεµβρίου 2025), δεν συνιστούν απλώς σηµαντικές διµερείς πρωτοβουλίες, αλλά αποτελούν τον πυρήνα µιας νέας γεωπολιτικής πραγµατικότητας.

Η Ελλάδα παύει πλέον, να κινείται στην περιφέρεια του ενεργειακού χάρτη και καθίσταται κρίσιµος κρίκος του διατλαντικού άξονα.

Πρόκειται για µια γεωπολιτική τοµή που κατοχυρώνει τον ρόλο της Ελλάδας ως εγγυήτριας της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης, αξιόπιστου εταίρου των ΗΠΑ και ως παράγοντα σταθερότητας σε µια ασταθής περιοχή.

Σε µια εποχή αβεβαιότητας και αστάθειας, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε χώρα που δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις επηρεάζει και τις διαµορφώνει, ενισχύοντας τη διεθνή της επιρροή και το γεωπολιτικό της αποτύπωµα.

Η γεωπολιτική αξία των συµφωνιών είναι εποµένως διττή: ενεργειακή και πολιτική.

Η Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον παθητικό κρίκο στην αλυσίδα των εξελίξεων, αλλά καθοριστικό παράγοντα της νέας ευρωπαϊκής και διατλαντικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας θέτοντάς την στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων.

*Ο ∆ρ. Κωνσταντίνος Π. Μπαλωµένος είναι Πολιτικός Επιστήµονας – ∆ιεθνολόγος