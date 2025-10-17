Η Ελλάδα της Παράδοσης και των Χρωμάτων μέσα από τις φορεσιές δεκάδων περιοχών

Με ένα ξεχωριστό τρόπο τίμησαν την ημέρα (16/10) της απελευθέρωσης στην Κατερίνη τα μέλη του Λυκείου των Ελληνίδων την περασμένη Τετάρτη. Αφού απευθύνθηκαν σε όλη τη χώρα σε αντίστοιχα Λύκεια, μουσεία σωματεία και φορείς που ασχολούνται με τις παραδόσεις και τα έθιμα συγκέντρωσαν στο συνεδριακό Κέντρο της πόλης και παρουσίασαν δεκάδες φορεσιές από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Η βραδιά εξελίχθηκε σε…ύμνο της παραδοσιακής ελληνικής φορεσιάς αφού ανέδειξε με τον ομορφότερο τρόπο την «Ελλάδα της Παράδοσης των Χρωμάτων και των Φορεσιών».

«Εν όψει των εκατό δεκατριών χρόνων ελεύθερης Κατερίνης από τον οθωμανικό ζυγό, αποφασίσαμε την πραγμάτωση αυτής της βραδιάς τιμώντας τον ηρωισμό των προγόνων μας. Παρουσιάζουμε ένα ντεφιλέ παραδοσιακών φορεσιών, αυθεντικών φορεσιών τις οποίες με αγάπη και σεβασμό διασώζουν τα Λύκεια Ελληνίδων ανά την Ελλάδα, μουσεία, φορείς και συλλέκτες.

Κάθε φορεσιά, κάθε κέντημα και κάθε υφαντό κουβαλά μέσα του την ιστορία ενός τόπου, το μόχθο μιας γυναίκας, τη ψυχή μιας εποχής. Είναι ζωντανά τεκμήρια της λαϊκής μας τέχνης, πολύτιμοι κρίκοι μιας αλυσίδας που ενώνει το παρελθόν με το παρόν» τόνισε η έφορος τύπου και δημοσίων σχέσεων του τοπικού Λυκείου Μιράντα Παππά, ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας.

Τις παραδοσιακές φορεσιές συνόδευαν οι λάμψεις των κοσμημάτων και οι ιστορίες των υφασμάτων απ τις οποίες φέρουν τον χαρακτηρισμό του αυθεντικού και του διαφορετικού από κάθε γωνιά της χώρας. Φορεσιές μιας άλλης εποχής. Τοπικές ενδυμασίες με μεγάλη ιστορική και πολιτιστική σημασία οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με την Ελλαδική περιοχή, αλλά και όπως αυτές αποτυπώνονται ανάλογα με την καθημερινότητα, τις γιορτές, τα έθιμα και την ηλικία.

Το Λύκειον των Ελληνίδων Κατερίνης αισθανόμενο την ανάγκη, τον σεβασμό στο ρόλο του και την υποχρέωση να διατηρηθεί αλλά και να γίνει ευρέως γνωστό το ενδυματολογικό ριζικό του μακρινού χθες, προχώρησε στην πραγματοποίηση αυτής της αξιόλογης δράσης στην οποία παρουσιάστηκαν αυθεντικές φορεσιές και αντίγραφα από την ενδοχώρα και τα νησιά του Ελληνικού ορίζοντα. ¨οσοι παρακολούθησαν την εκδήλωση ενημερώθηκαν για τις λεπτομέρειες και τις ιδιαιτερότητας όπως είναι διαμορφωμένες και κατασκευασμένες οι φορεσιές τόσο από το υφασμάτινο υλικό τους, ως επίσης από τα χρώματα, τα κοσμήματα, τα κεντήματα, τα εξαρτήματα.

Η πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων Κατερίνης Πολυτίμη Σταματοπούλου αφού ευχαρίστησε για τη συνεργασία όλα τα Λύκεια Ελληνίδων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, τους συλλόγους, τους χορηγούς, τους υποστηρικτές και την εισηγήτρια και παρουσιάστρια του αναλυτικού θεματολογίου της εκδήλωσης Πηνελόπη Σακκοπούλου-Βαλταζάνου, πρώην προϊσταμένη Αισθητικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και επί σειρά ετών υπεύθυνη εθνικών ενδυμασιών του Λυκείου Ελληνίδων των Αθηνών τόνισε ότι «Κάθε φορεσιά που παρουσιάστηκε δεν είναι απλώς ένα ένδυμα. Είναι ένα κομμάτι ιστορίας, ένας τρόπος ζωής, μια αφήγηση για τους ανθρώπους και τον τόπο από όπου προέρχονται. Ως Λύκεια,πρόσθεσε, αισθανόμαστε βαθιά ευθύνη και συγκίνηση που μπορούμε να συμβάλλουμε στη διατήρηση και ανάδειξη αυτής της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, όχι ως μουσειακό έκθεμα αλλά ως ζωντανό ψηφιδωτό της ταυτότητας μας».

Η κα Σακκοπούλου-Βαλταζάνου με την πολύχρονη γνώση και εμπειρία του αντικειμένου αφού στάθηκε στη διαδρομή ίδρυσης των Λυκείων των Ελληνίδων στον Ελλαδικό χώρο, παρουσίασε και ανέλυσε την εκάστοτε φορεσιά όπως την επιδείκνυαν τα ενδεδυμένα πρόσωπα (γυναίκες και άνδρες), λέγοντας: «Η εκδήλωσή μας είναι μια διαδρομή σε όλη την Ελλάδα. Θα περάσουμε από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα και θα γνωρίσουμε αντιπροσωπευτικές ενδυμασίες. Παράλληλα εστιάζουμε την ιστορία, τη λαογραφία και τη γεωγραφία κάθε τόπου. Όλα αυτά τα βλέπουμε σφαιρικά στο πως εξελίχθηκαν και διαμορφώθηκαν οι φορεσιές στο πέρασμα του χρόνου».

Στο ερώτημα ποιο είναι το ιδιαίτερο στοιχείο της Ελληνικής φορεσιάς, απάντησε: «Η Ελληνική φορεσιά έχει την εκπληκτική ποικιλία που δεν την βρίσκεις αυτή την ποικιλία πουθενά στον κόσμο. Η μορφολογία κάθε περιοχής, τα περίκλειστα χωριά, τα απομονωμένα νησιά, η δυσκολία επικοινωνίας συνέβαλαν στο να δημιουργηθούν αμέτρητες φορεσιές.

Παράλληλα τα υλικά παραγωγής κάθε τόπου συνέτειναν στο πως κατασκευαζόταν κάθε φορεσιά. Όπου μετάξι το ένδυμα μεταξωτό, όπου κτηνοτροφία μάλλινο, όπου έμποροι και οι ναυτικοί φορεσιές με υφάσματα και από το εξωτερικό.

Καταλήγοντας θα σταθώ στο ευχάριστο γεγονός ότι οι νέοι που ασχολούνται με το χορό, γνωρίζουν πλέον και αγαπούν την Ελληνική παραδοσιακή φορεσιά».