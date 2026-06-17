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Η Ελλάδα μεταξύ των πρωταθλητών της Ευρώπης στα καθαρά νερά κολύμβησης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Το 85% των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη πληρούσε το 2025 τα αυστηρότερα πρότυπα «εξαιρετικής» ποιότητας της ΕΕ, ενώ το 96% των συνολικά παρακολουθούμενων περιοχών κάλυπτε τουλάχιστον τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η Ελλάδα κατατάσσεται και φέτος στη δεύτερη θέση στην ΕΕ ως προς την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, με το 97,1% των περιοχών κολύμβησης να χαρακτηρίζεται «εξαιρετικής ποιότητας». Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κύπρος, με ποσοστό 100%, ενώ και οι δύο χώρες συγκαταλέγονται στην κορυφαία ευρωπαϊκή κατηγορία επιδόσεων, σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ που διαμορφώνεται στο 85%. Στην ομάδα χωρών με ποσοστά άνω του 95% κατατάσσονται και η Βουλγαρία και η Αυστρία.

Σύμφωνα με την έκθεση, η ποιότητα των παράκτιων υδάτων παραμένει υψηλότερη από εκείνη των εσωτερικών υδάτων. Σε επίπεδο ΕΕ, το 88% των θαλάσσιων περιοχών κολύμβησης αξιολογήθηκαν ως άριστες, έναντι 78% των ποταμών και λιμνών.

Η συνολική ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη παρέμεινε σταθερή σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ μόλις το 1,5% των περιοχών χαρακτηρίστηκε ως ανεπαρκούς ποιότητας. Η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στις χώρες που καταγράφουν σημαντικά ποσοστά υδάτων ανεπαρκούς ποιότητας, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικά υψηλή κατάταξή της στον τομέα αυτό.

Ο ΕΟΠ αποδίδει τη βελτίωση των τελευταίων δεκαετιών στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα ύδατα, στις επενδύσεις για την επεξεργασία αστικών λυμάτων, καθώς και στη βελτίωση των συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης της ποιότητας των υδάτων.

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