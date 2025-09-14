menu
Η Ελλάδα απαντά με ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ στις διεκδικήσεις της Λιβύης

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Αναρτήθηκε στον ΟΗΕ στις 12 Σεπτεμβρίου η ρηματική διακοίνωση της Αθήνας με την οποία απαντά στις διεκδικήσεις της Λιβύης.

Η Αθήνα απαντά στην επιστολή που είχε αποστείλει η Λιβύη στον ΟΗΕ στις 27 Μαΐου, όπου είχαν καταγραφεί οι διεκδικήσεις της εις βάρος της Ελλάδας. Είχε αναρτηθεί στις 16 Ιουλίου σε σχετικό ιστότοπο εγγράφων του ΟΗΕ και εκεί η Λιβύη ανακοίνωνε τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας της στη Μεσόγειο.

Η ελληνική επιστολή επιδόθηκε στον ΟΗΕ στις 3 Σεπτεμβρίου και αναρτήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου. Στην ελληνική απάντηση απορρίπτεται ο ισχυρισμός της Λιβύης για το τουρκολιβυκό Μνημόνιο, καθώς Τουρκία και Λιβύη δεν έχουν κοινά θαλάσσια σύνορα λόγω της παρουσίας πολυάριθμων ελληνικών νησιών. Υπογραμμίζεται ότι το άκυρο και ανυπόστατο Μνημόνιο αγνοεί την επήρεια των ελληνικών νησιών και ως εκ τούτου επιχειρεί να αναδιαμορφώσει τη γεωγραφία της Ανατολικής Μεσογείου.

Ακόμη, επιβεβαιώνεται η ισχύς της Συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου για οριοθέτηση ΑΟΖ της 06.08.2020, η οποία συνήφθη μεταξύ κρατών με αντικείμενες ακτές, σε πλήρη συμφωνία με τις προβλέψεις της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS/ΔΔΘ).

Επιβεβαιώνεται ότι η προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξερεύνηση και εκμετάλλευση οικοπέδων νοτίως της Κρήτης, καθώς και οι ήδη παραχωρηθείσες άδειες και σχετικές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές νοτιο-δυτικά και δυτικά της Κρήτης βρίσκονται εντός περιοχών αποκλειστικής ελληνικής δικαιοδοσίας και απορρίπτονται οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί της λιβυκής πλευράς ως στερούμενες οποιασδήποτε νομικής βάσης.

Ως προς τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (Υπουργική Απόφαση της 17.04.2025), επισημαίνεται ότι η Ελλάδα έχει ορίσει τέσσερις Θαλάσσιες Χωρικές Ενότητες σε περιοχές όπου ασκεί κυριαρχία, κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία.

Για τη δε θαλάσσια περιοχή που δεν έχει οριοθετηθεί ακόμα βάσει σχετικής Συμφωνίας οριοθέτησης, ισχύει η μέση γραμμή.

Υπογραμμίζεται ότι από το υπόμνημα του χάρτη προκύπτει σαφώς ότι η μέση γραμμή καθορίζει τα εξωτερικά όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας «έως τη σύναψη Συμφωνιών οριοθέτησης με τα γειτονικά κράτη, των οποίων οι ακτές είναι αντικείμενες ή παρακείμενες με τις ελληνικές».

Για την επήρεια των νησιών γίνεται ρητή μνεία στο ΔΔ της Θάλασσας και το άρθρο 121(1) της Σύμβασης και το εθιμικό δίκαιο.

Τέλος, η Ελλάδα εκφράζει εκ νέου την ετοιμότητά της για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τη Λιβύη για οριοθέτηση των εκατέρωθεν θαλασσίων ζωνών τους, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.

