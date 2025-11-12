Η έκθεση της “Εθνικής Αρχής Διαφάνειας” για τις παράνομες παρεμβάσεις στο στρατόπεδο Μαρκοπούλου στο Δ.Σ. Χανίων

Στην Έκθεση της “Εθνικής Αρχής ∆ιαφάνειας” που δημοσίευσαν τα “Χ.ν.” της Δευτέρας αναφέρθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης, η επικεφαλής της παράταξης “Όνειρο είναι τα Χανιά” κ. Κατερίνα Μανιμανάκη, τονίζοντας πως στην έκθεση επισημαίνεται ότι εργασίες που έγιναν από το Δήμο στο στρατόπεδο Μαρκοπούλου, πραγματοποιήθηκαν με προφορικές εντολές χωρίς καμία μελέτη και καμία άδεια.

«Πέρυσι είχαμε κάνει παρατηρήσεις για συγκεκριμένα πράγματα που έχουν γίνει μέσα στο στρατόπεδο Μαρκοπούλου. Παιδική χαρά, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χωρίς καμία μελέτη και μας είχατε πει μίζερους! Δεν είμαστε μίζεροι θέλουμε όλα τα έργα να γίνονται με διαφάνεια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Στο συνέδριο της ΚΕΔΕ έπεσαν οι μάχες των ανεξάρτητων. Όλοι ανά δήμο βγαίνετε ανεξάρτητοι και η ανεξαρτησία χάνεται» δήλωσε ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” κ. Χαράλαμπος Λουτσέτης, τονίζοντας πως στόχος της κυβέρνησης είναι οι Δήμοι να λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

«Λέτε ότι το Υπουργείο δεν έχει απαντήσεις πως δεν έχει απαντήσεις; Είναι ιδιωτικοποίηση η απαντήσεις» τόνισε, προσθέτοντας ότι πέρυσι οι παρατάξεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ εξέδωσαν κοινά ψηφίσματα και φέτος “τσακώθηκαν”.

«Έχετε στρατηγική σύμπλευση με την κυβέρνηση, δεν διαφωνείτε με τη λειτουργία των Δήμων με ιδιωτικά οικονομικά κριτήρια» κατέληξε ο κ. Λουτσέτης.

Στα πλαίσια της ενημέρωσης του δημάρχου, από τον δήμαρχο κ. Π. Σημανδηράκη έγινε αναφορά στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας που σημείωσε μεταξύ άλλων πως όσα είχαν ζητήσει οι Δήμοι στο προηγούμενο συνέδριο δεν υλοποιήθηκαν και πως με εξαίρεση την παράταξη της συμπολίτευσης όλοι είναι αντίθετοι στον εκλογικό νόμο που θέλει να περάσει η κυβέρνηση. Μίλησε για τη συζήτηση που έγινε για τα πολεοδομικά, ενεργειακά θέματα, καθώς και για τη διαχείριση των απορριμμάτων και για ξεκάθαρη αποδοκιμασία της κυβερνητικής παράταξης.

Τα μέλη του Δ.Σ. εξέφρασαν τα συλλυπητήρια τους στον αντιδήμαρχο κ. Μιχαηλάκη για το χαμό του αδελφού του Γιώργου.