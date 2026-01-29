Η εκδροµή της Ι.Λ.Α.Ε.Κ. στη Φαιστό

» «Ο άνθρωπος φύσει του ειδέναι ορέγεται»

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 µε πρωτοβουλία της Ιστορικής, Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης πραγµατοποιήθηκε εκδροµή στον αρχαιολογικό χώρο της Φαιστού και επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς , όπου και κόπηκε η πρωτοχρονιάτικη πίτα της Εταιρείας.

Είχα την ευκαιρία, την τύχη και τη χαρά να συµµετάσχω σ’ αυτήν την όµορφη εκδήλωση της Ι.Λ.Α.Ε.Κ., παρά τη δυσκολία της ηλικίας µου, του χειµώνα, της Κυριακής και του χιονιά.

«Της καλής ηµέρας από το πρωί φαίνεται!» Σχεδόν όλοι οι συµµετέχοντες ήταν γνωστοί και µη εξαιρετέοι φίλοι και φίλες από τα παλιά. Ήµουν λοιπόν σίγουρος για την επιτυχία της εκδροµής!

Η διαδροµή µέσω Σπηλίου υπό βροχήν και κρύο. Φτάσαµε στη Φαιστό, ο καιρός είχε «γλυκάνει» και η ξενάγηση έγινε µε ήλιο και σύννεφα. Έχω επισκεφτεί τους αρχαιολογικούς αυτούς χώρους άλλες τρεις ή τέσσερις φορές ως περιηγητής-θεατής. Όµως η συγκεκριµένη ξενάγηση ήταν «το κάτι άλλο». Όλοι εφοδιαστήκαµε µε συσκευή για να ακούµε και να συµµετέχουµε στα λεγόµενα της ξεναγού, ακόµα κι αν ήµαστε µακριά της. Χαρά µου όταν είδα την ξεναγό µας από κοντά! Αρχαιολόγος στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Χανιώτισσα, Αποκορωνιώτισσα, χωριανή µου στην καταγωγή, Ανθή Κουκουράκη από του «Μπαµπαλί το Χάνι», τους Αγίους Πάντες.

Φαιστός: Μινωικό ανακτορικό κέντρο, ενταγµένο στον Κατάλογο Μνηµείων Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της U.N.E.S.C.O., από τα σηµαντικότερα ανάκτορα, το δεύτερο σε µέγεθος µετά από εκείνο της Κνωσού. Εδώ βρέθηκε ο δίσκος της Φαιστού, που παραµένει ανερµήνευτος.

Στη συνέχεια επισκεφτήκαµε το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς, όπου µας ξενάγησε η Προϊσταµένη Εφορείας Ηρακλείου, δρ. Βάσω Συθιακάκη µε σαφήνεια, παραστατικότητα και πολλές επεξηγήσεις. Στο µουσείο αυτό βρίσκεται η έκθεση µε γενικό τίτλο «Εν µέσω Ορέων – Η ανθρώπινη παρουσία στη Μεσαρά από τους προϊστορικούς χρόνους». Υπάρχει οργανωµένο τοπογραφικό µε παρουσίαση των κυριότερων οικισµών και της εξέλιξής τους στις τρεις µεγάλες ιστορικές περιόδους: τους προϊστορικούς χρόνους, την ελληνορωµαϊκή περίοδο και τους χριστιανικούς χρόνους, που κατανέµονται στις αντίστοιχες αίθουσες.

Μας δόθηκε η δυνατότητα συσχέτισης των ευρηµάτων µε τους τόπους προέλευσής τους, το αρχαίο τοπίο της Μεσαράς, µε τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας, µέσω προβολών και διαδραστικών εφαρµογών.

Παρουσιάστηκε «τση Κρήτης η ιστορία και ο πολιτισµός, η πορπατησιά και η αθρωπιά» για τέσσερις χιλιάδες χρόνια! Οργάνωση, διοίκηση, Μινωικός, Ελληνικός, Χριστιανικός Πολιτισµός, Άγιος Παύλος, Άγιος Τίτος, Κνωσός, Φαιστός, Γόρτυνα! Νοµίσµατα µε όψεις της Αρπαγής της Ευρώπης! Η Κρήτη του Μίνωα και του Κορνάρου, από τον Όµηρο µέχρι τον Καζαντζάκη και τον Βενιζέλο, πυξίδα στην πορεία των λαών.

Συγκρίνοντας όλα τα παραπάνω µε τα επιτεύγµατα της σύγχρονης εποχής, φοβάµαι µήπως η τεχνητή νοηµοσύνη, που φτάσαµε και γνωρίζουµε, θέτει το µυαλό του ανθρώπου σε αδράνεια και µόνο ο Θεός ξέρει ποια θα είναι η περαιτέρω περπατησιά του ανθρώπου…

Η Πρόεδρος της Ι.Λ.Α.Ε.Κ. κα. Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, γνωστή στο πανελλήνιο για την πολιτιστική και την πολιτισµική της ταυτότητα, είναι «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση». Μας ανακοίνωσε το πρόγραµµα των εκδηλώσεων της Εταιρείας για το 2026. Της ευχόµαστε υγεία και επιτυχία στους στόχους της! Την ευχαριστούµε για την υπέροχη µέρα µε αφορµή το κόψιµο της πρωτοχρονιάτικης πίτας και περιµένουµε τις επόµενες εκδηλώσεις της Ι.Λ.Α.Ε.Κ.

Χαιρετώ σας και σας καµαροχαίροµαι, φίλοι αναγνώστες!

Καλή χρονιά µε γλυκοσάλιση!

*Ο Πέτρος Πανηγυράκης

είναι δάσκαλος