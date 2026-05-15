Χανιά: Η εικονική πραγματικότητα συναντά τον δημόσιο χώρο – Διεπιστημονικό εργαστήριο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η εικονική πραγματικότητα συναντά τον δημόσιο χώρο μέσα από το Διεπιστημονικό Εργαστήριο «De • Light» το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στα Χανιά από το Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Σε ανακοίνωση του Πολυτεχνείου αναφέρεται:

«Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Τμήμα Βιομηχανικής Μηχανικής και Επιστημών Καινοτομίας του Πολυτεχνείου του Eindhoven συνδιοργανώνουν το διεπιστημονικό εργαστήριο «De • Light», το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, κατά τις ώρες 12:00 – 17:00, έξω από το Θέατρο «Δημήτρης Βλησίδης», στο δυτικό άκρο της παραλίας του Κουμ Καπί.

Το εργαστήριο διοργανώνεται υπό την επιστημονική επιμέλεια του Καθηγητή Κωνσταντίνου-Αλκέτα Ουγγρίνη και της Χριστίνας Μπαλωμενάκη (Εργαστήριο TUC TIE Lab, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης), της Επίκουρης Καθηγήτριας Κύνθιας Χαμηλοθώρη (Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου–Μηχανής, Τμήμα Βιομηχανικής Μηχανικής και Επιστημών Καινοτομίας, Πολυτεχνείο του Eindhoven) και του Επίκουρου Καθηγητή Ηλία Οικονόμου (Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης), ενώ συνδυάζει τα πεδία της ψυχολογίας, της αρχιτεκτονικής και της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-περιβάλλοντος, με έμφαση στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση σκιασμένων δημόσιων καθιστικών χώρων στο Κουμ Καπί μέσω εικονικής πραγματικότητας.

Το εργαστήριο είναι ανοιχτό προς το κοινό με δωρεάν συμμετοχή, αφορά ενήλικες και μπορεί να πραγματοποιηθεί στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να απαντήσουν σε ένα σύντομο προφορικό ερωτηματολόγιο διάρκειας 10-15 λεπτών σχετικά με τις εικονικές σκηνές που θα βιώσουν.
Στόχος του εργαστηρίου είναι η παραγωγή καινοτόμων σχεδιαστικών λύσεων, βασισμένων στις αρχές του βιοφιλικού σχεδιασμού, με σκοπό την ενίσχυση της ψυχολογικής ευεξίας και τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος της πόλης των Χανίων. Πρόκειται για μια καινοτόμα προσπάθεια σύνδεσης διαφορετικών επιστημονικών πεδίων με στόχο την παραγωγή αποτελεσμάτων με ουσιαστικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό αντίκτυπο, φιλοδοξώντας παράλληλα να φέρει την έρευνα πιο κοντά στους πολίτες.
Στη διδακτική και ερευνητική ομάδα συμμετέχουν, επίσης, ο Δρ. Παναγιώτης Σπανάκης (Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης), η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Μανδαλάκη, οι Ερευνητές Μάριος Ιωαννίδης, Μάριος Χριστουλάκης, Γιώργος Κούρκουλος (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης), καθώς και η Άννα Ρίγα (Εργαστήριο Γνωστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο της Μάλτας).
Η υλοποίηση του εργαστηρίου υποστηρίζεται από το University Fund Eindhoven (Χρυσός Χορηγός), το έργο «Feeling Futures» του Centre for Unusual Collaborations (Χρυσός Χορηγός), την εταιρεία Proshade Papadogiannakis (Χρυσός Χορηγός), τη VELUX A/S (Ασημένιος Χορηγός), το Cocoon City Hostel καθώς και το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Χανίων.
Η οργανωτική ομάδα του εργαστηρίου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς όλους τους παραπάνω φορείς, καθώς και προς το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Χανίων, για την πολύτιμη υποστήριξή τους».

