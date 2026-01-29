Η πολυδιαφηµιζόµενη και αρκετά ακριβή σειρά της δηµόσιας τηλεόρασης, βασισµένη στο µυθιστόρηµα του Μ. Καραγάτση, προσέλκυσε αυτή την περίοδο το τηλεοπτικό κοινό και όχι µόνο. Ακόµα και µένα που σπάνια τα τελευταία χρόνια παρακολουθώ τηλεόραση.

Αιτία ο λογοτέχνης Μ. Καραγάτσης. Ήρθαν αναµνήσεις από τα νεανικά µου χρόνια που επισκεπτόµενος τότε το νέο βιβλιοπωλείο της Γεωργίας Μαυρίδου, και µε παραίνεση της νεαρής βιβλιοπώλισσας, αγόρασα όλα τα βιβλία του Καραγάτση. Με τη νεανική µου περιέργεια αναρωτιόµουν τότε, τί σηµαίνει αυτό το αρχικό Μ, άραγε Μανώλης, Μιχάλης ή µήπως ήταν θηλυκός στο γένος ο συγγραφέας, διότι στα βιβλία υπέγραφε στην πρώτη σελίδα ιδιοχείρως η Μαρίνα Καραγάτση. Πέρασε αρκετός καιρός για να καταλάβω ότι το όνοµα Μ. Καραγάτση, ήταν το ψευδώνυµο που είχε επιλέξει ο ∆ηµήτριος Ροδόπουλος (1908-1960), ένας από τους σηµαντικότερους συγγραφείς της «Γενιάς του ’30». Το έργο του «Η µεγάλη Χίµαιρα» (1936) ανήκει σε µια τριλογία µυθιστορηµάτων την οποία συµπληρώνουν ο «Συνταγµατάρχης Λιάπκιν» (1933) και ο «Γιούγκερµαν» (1938) µε γενικό τίτλο: Εγκλιµατισµός κάτω από το Φοίβο. Η µεγάλη Χίµαιρα δεν είναι το µόνο έργο του που έχει παιχτεί στην τηλεόραση. Είχε προηγηθεί µε µεγάλη τότε επιτυχία, ο Γιούγκερµαν το 1976 από την ΥΕΝΕ∆, και µε πρωταγωνιστή τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Από τα τότε επεισόδια, σώθηκε µόνο ένα στο αρχείο της ΕΡΤ, το οποίο έκανε remake ο Antenna το 2007, µε πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Κοινό θέµα της τριλογίας των µυθιστορηµάτων του Μ. Καραγάτση, είναι η προσπάθεια τριών ξένων που ήρθαν στην Ελλάδα να προσαρµοστούν.

Έτσι ξεκίνησα να παρακολουθώ και εγώ τη σειρά «Η µεγάλη Χίµαιρα» στην τηλεόραση, ενώ έκανα και το πείραµα να ανασύρω το βιβλίο σε εκδόσεις Εστία 1996 και να το ξαναδιαβάζω ταυτόχρονα.

Οι παρατηρήσεις που έχω να κάνω είναι ότι ήταν λάθος, η πρωτοβουλία των συντελεστών της παραγωγής να αλλάξουν τόπο καταγωγής της ηρωίδας Μαρίνας και από Γαλλίδα, Νορµανδή, να τη µετατρέψουν σε Ιταλίδα και τα γαλλικά του συγγραφέα να τα κάνουν ιταλικά, ενώ την πρωταγωνίστρια από ανοιχτόχρωµη ξανθιά να την κάνουν µελαχρινή. Επίσης επέµειναν σε σκηνές σεξουαλικότητας, θέτοντας όριο ηλικίας στη τηλεθέαση για άνω των 16, ενώ το βιβλίο µπορεί να διαβαστεί θαυµάσια και από µικρότερες ηλικίες. Βασικό επίσης λάθος και παράλειψη, είναι η µη αναφορά των παιδικών τραυµάτων τής ηρωίδας, που την κάνουν, µέχρι να γνωρίσει τον έρωτα στον Γιάννη, αναφροδίσια και ανοργασµική, και αυτός είναι ο κύριος λόγος κατά τον συγγραφέα που τον ακολούθησε από τη Γαλλία στη Σύρο, θεοποιώντας τον. Για να µη σταθώ σε άλλα δευτερεύοντα, ότι δεν υπήρχαν περιγραφή χορών στο γάµο του Γιάννη και της Μαρίνας από τον συγγραφέα στην πρωτότυπη ιστορία, ενώ οι παραγωγοί της σειράς βάζουν µέχρι και την πεθερά Ρεϊζένα να χορεύει. Επίσης στο πρωτότυπο ο καπετάνιος του καραβιού «Μαρίνα» αναφέρεται µόνο στο χρονικό του ναυαγίου, ενώ οι παραγωγοί της σειράς τού µεγαλώνουν τον ρόλο και τον βάζουν µέχρι και να παραδίδει νύφη τη Μαρίνα στον γαµπρό. Και άλλα πολλά.

Σε ένα άρθρο του, ο σύγχρονος µας συγγραφέας Χρήστος Χωµενίδης αναφέρει τον Μ. Καραγάτση ως «κακό συγγραφέα». Και µένα µε δυσκόλεψε η αποδοχή της ιστορίας της «Μεγάλης Χίµαιρας». Μετά µια τραγωδία και ένα κακό, όταν αχνοφαίνεται ότι υπάρχει ελπίδα για κάτι καλύτερο, πάλι σε καταβαραθρώνει στην άβυσσο του σκότους και του θανάτου. Και αυτό δεν γίνεται µια φορά σαν κορύφωση αρχαίας τραγωδίας, αλλά τρεις και τέσσερις φορές συνεχόµενα. Όχι που να αντέξουµε τόσο θανατικό. Αυτή την Κυριακή είναι το έκτο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς, που όσοι δεν προστρέξουν όπως και µένα στο βιβλίο δεν ξέρουν το τέλος. Υποµονή και θα µε θυµηθείτε.

*Ο Αριστείδης Αρχοντάκης

είναι συγγραφέας-φυσικός