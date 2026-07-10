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Τεχνολογία - Επιστήμη

Η ΕΕ ζητάει από την Meta να αλλάξει «εθιστικά» χαρακτηριστικά του Instagram και του Facebook

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Οι Βρυξέλλες έδωσαν σήμερα εντολή στη γιγάντια αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας Meta να αλλάξει χαρακτηριστικά του Facebook και του Instagram τα οποία θεωρεί υπερβολικά «εθιστικά», απειλώντας την σε διαφορετική περίπτωση με πολύ βαρύ πρόστιμο.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, οι Βρυξέλλες κατηγορούν τον όμιλο του Μαρκ Ζάκερμπεργκ ότι δεν αξιολόγησε ορθά και δεν περιόρισε τον κίνδυνο που διατρέχουν οι χρήστες των δύο πλατφορμών να αναπτύξουν εξάρτηση, ιδιαίτερα οι ανήλικοι και οι ευάλωτοι ενήλικοι, εξαιτίας λειτουργιών που έχουν στόχο να κρατούν την προσοχή τους για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο.

Πρόκειται κυρίως για την απεριόριστη ροή περιεχομένων, τις εξαιρετικά προσωποποιημένες συστάσεις ή ακόμα για την αυτόματη προβολή βίντεο – λειτουργίες που έχουν στόχο να αυξάνουν τις διαφημιστικές εισπράξεις των δύο πλατφορμών, καθώς παρακινούν τους χρήστες να «σκρολάρουν» απεριόριστα.

«Αυτές οι λειτουργίες τροφοδοτούν την ανάγκη των χρηστών να συνεχίζουν να βλέπουν περιεχόμενα και θέτει τον εγκέφαλό τους σε λειτουργία ‘αυτόματου πιλότου’, συμβάλλοντας σε συμπεριφορές κακές για την υγεία και σε καταναγκαστική χρήση», εξήγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εξάλλου το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ δεν είναι ικανοποιημένο από τους γονικούς ελέγχους που έχουν ενσωματωθεί στο Facebook και το Instagram, η διαχείριση των οποίων φαίνεται πως είναι υπερβολικά περίπλοκη, ούτε από τις ρυθμίσεις που αφορούν το χρόνο που καταναλώνουν οι έφηβοι μπροστά σε οθόνες.

«Αμφισβητούμε αυτά τα προκαταρκτικά συμπεράσματα, τα οποία δεν λαμβάνουν υπόψη τα σημαντικά μέτρα που έχουμε λάβει για να προστατεύσουμε τους εφήβους», αντέδρασε ένας εκπρόσωπος της Meta, με τον οποίο ήρθε σε επαφή το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Συμμεριζόμαστε τη βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσφέρει ασφαλές και θετικό ιντερνετικό περιβάλλον», πρόσθεσε ο όμιλος, ο οποίος υπενθυμίζει ότι οι λογαριασμοί του που απευθύνονται στους εφήβους, οι οποίοι δημιουργήθηκαν πριν από δύο χρόνια, επιτρέπουν στους γονείς «να μπλοκάρουν το Instagram στη διάρκεια της νύκτας και να περιορίζουν στη διάρκεια της ημέρας το χρόνο μπροστά στην οθόνη σε μόλις 15 λεπτά».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε αυτές τις προκαταρκτικές εντολές στο πλαίσιο έρευνας που άρχισε το Μάιο 2024 σε βάρος του ομίλου του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ύποπτου ότι δεν κάνει αρκετά για να προστατεύσει τους ανήλικους στο Ίντερνετ.

Η Meta θα έχει τώρα τη δυνατότητα να υπερασπίσει τον εαυτό της και να προτείνει μέτρα για να άρει τις ελλείψεις που της καταλογίζονται.

Όμως, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ικανοποιηθεί, μπορεί να επιβληθεί βαρύ πρόστιμο στον αμερικανικό γίγαντα της τεχνολογίας, το οποίο μπορεί να φθάσει ως και στο 6% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου του.

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