Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
Διεθνή

Η ΕΕ καλεί τις πλευρές να τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε σήμερα «όλες τις πλευρές» στη Γάζα να «τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός», όμως η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τερέσα Ριμπέρα έκανε ένα βήμα παραπάνω καταγγέλλοντας από την πλευρά της τα νέα ισραηλινά πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 100 ανθρώπων.

«Χρειαζόμαστε μια ευκαιρία για την ειρήνη, όχι δικαιολογίες για νέα πλήγματα», δήλωσε στην πλατφόρμα X, η Ισπανίδα Επίτροπος Ανταγωνισμού.

«Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς όλους, προς όλες τις πλευρές, να συνεχίσουν να τηρούν την κατάπαυση του πυρός», περιορίστηκε να πει από την πλευρά του ο Ανουάρ Ελ Ανούνι, εκπρόσωπος της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ.

«Δεν υπάρχει καμία στρατιωτική λύση σε αυτήν τη σύγκρουση» και «είναι καιρός να τεθεί τέλος σε αυτόν τον κύκλο βίας, θανάτων και καταστροφής», πρόσθεσε.

Οι 27, που είναι βαθιά διαιρεμένοι για τη Μέση Ανατολή, δυσκολεύονται να ασκήσουν ισχυρή επιρροή μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, που πυροδότησε τον πόλεμο στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι επιστρέφει στην κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας αφού εξαπέλυσε από χθες σειρά πληγμάτων εναντίον «δεκάδων» στόχων σε αντίποινα για πυρά που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας στρατιώτης χθες.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία στη Γάζα, από τις επιθέσεις αυτές σκοτώθηκαν τουλάχιστον 100 άνθρωποι.

Από την πλευρά του, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να επιδείξει «στρατιωτική αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθούν νέα δεινά στη Γάζα».

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ κάλεσε επίσης την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς να «τηρήσει το δικό της μέρος στη συμφωνία, να καταθέσει τα όπλα και να παραδώσει επιτέλους τα λείψανα των νεκρών ομήρων».

«Οι πρόσφατες πληροφορίες για επανάληψη των συγκρούσεων με ανησυχούν πολύ», δηλώνει σε ανακοίνωση ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ πριν από την αναχώρησή του για την Ιορδανία, τον Λίβανο και το Μπαχρέιν.

Εξάλλου, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε στο υπουργικό συμβούλιο πως η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα «απειλείται» και πρέπει να «αποκατασταθεί το ταχύτερο δυνατό».

«Στη Γάζα, οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις επαναλήφθηκαν χθες, έπειτα από επιθέσεις της Χαμάς και την καθυστέρησή της στην παράδοση των λειψάνων των ομήρων», δήλωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Μοντ Μπρεζέν, παραθέτοντας τις δηλώσεις του υπουργού σε μια σύνοψη για το υπουργικό συμβούλιο.

«Προτεραιότητά μας είναι να ενσωματωθούμε στον μηχανισμό που έχει δημιουργηθεί από τους Αμερικανούς προκειμένου να σταθεροποιηθεί ο θύλακας», πρόσθεσε η εκπρόσωπος. «Παράλληλα, συζητάμε με τους Αμερικανούς τη θητεία της μελλοντικής Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης και ασκούμε πιέσεις στους Παλαιστινίους προκειμένου να συστήσουν γρήγορα την επιτροπή που θα αναλάβει να διαχειριστεί τη Γάζα», υπογράμμισε.

 

