Ι.Ε.Τ.: Επιστημονικό συμπόσιο για τη Μεταπολιτευτική Επανάσταση

1 από 6

Με ενδιαφέρουσες εισηγήσεις πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου στους Αγίους Πάντες Αποκορώνου (Ίδρυµα «Αγία Σοφία»), από το πρωί του Σαββάτου, το Επιστημονικό Συμπόσιο για τη Μεταπολιτευτική Επανάσταση.

«Αντιπολιτευτικές φωνές κατά τη διάρκεια της Μεταπολιτευτικής επανάστασης στην Κρήτη –

Η στάση του Ελευθερίου Βενιζέλου», είναι το θέμα της εισήγησης της φιλολόγου, Στέλλας Αλιγιζάκη.

«Το Κρητικό ως διεθνές ζήτημα, 1896-1898», είναι το θέμα που ανέλυσε ο δρ Ιστορίας ΕΚΠΑ, Νίκος Ανδριώτης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, μιλάνε επίσης κατά τη διάρκεια των εργασιών οι:

•Ζαχαρίας Αντωνάκης, ιστορικός, φιλόλογος.

•π. Μιχαήλ Βλαβογιλάκης, θεολόγος, ιστορικός ερευνητής.

•Ειρήνη Καλαϊτζάκη, εκπαιδευτικός.

•Τόνια Καφετζάκη, δρ Ιστορίας, εκπαιδευτικός.

•Ισµήνη Κριάρη, πρ. πρύτανις Παντείου Πανεπιστηµίου, πρόεδρος Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής.

•∆ηµήτρης Κυπριωτάκης, ερευνητής Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, µεταδιδακτορικός ερευνητής Πανεπιστηµίου Κρήτης.

•Μάνος Περάκης, δρ Ιστορίας.

•Μαρία Σωρού, φιλόλογος, ιστορικός.

•Εµµανουήλ Χαλκιαδάκης, επίκουρος καθηγητής (υπό διορισµό) Πανεπιστηµίου Κρήτης.